Parque Nacional do Caparaó: montanhismo, cachoeiras e paisagens deslumbrantes

Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

Localizado na Serra do Caparaó, na divisa entre os estados de Espírito Santo e Minas Gerais, o Parque Nacional do Caparaó é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Criado em 24 de maio de 1961 por meio de decreto, o local abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude, além de cachoeiras, piscinas naturais e paisagens deslumbrantes da região.

O Parque Nacional do Caparaó abrange um território de aproximadamente 31,8 mil hectares, sendo que 80% da área está no Espírito Santo.

Aventura no Pico da Bandeira Crédito: Márcio de Campos/TG

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do parque, a Unidade de Conservação é uma das mais representativas áreas de preservação da Mata Atlântica em território capixaba.

O local guarda amostras singulares de campos de altitude (tipo de vegetação peculiar, cujas características são fortemente influenciadas pelas condições de solo, clima e altitude do maciço do Caparaó), relevante patrimônio geológico, além de proteger nascentes de três importantes bacias hidrográficas (Rios Itabapoana, Itapemirim e Doce) e diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora.

O que é possível fazer no Parque Nacional do Caparaó?

Observação de aves

Observação da flora fanerogâmica

Tomar banho nas cachoeiras e piscinas naturais

Ver o nascer ou pôr do sol a 2.892m de altitude

Cachoeira no Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

De acordo com o guia de ecoturismo Douglas Alves Moreira, 33 anos, uma das premissas para conhecer o local é a contratação de um guia ou estar acompanhado com uma pessoa que conheça muito bem o local. Isso por que há casos de pessoas que se perdem na região.

"Sempre que vou, há relatos dos guardas do parque que falam que tiveram que subir para resgatar uma pessoa perdida. Então, é importante não subir sozinho. O parque tem sim sinalização, mas quando o cansaço bate, a pessoa pode ser a noção de navegação e se perder", disse o guia.

Terceiro maior pico do Brasil

Pico da Bandeira. no Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

Apesar de o Pico da Bandeira ser o maior do Brasil em altitude, outros picos, localizados na divida entre o Espírito Santo e Minas Gerais, se destacam na região:

Pico 2 ou Pico do Cruzeiro - 2.852 metros de altitude

Pico do Calçado - 2.849 metros de altitude

Pico do Calçado Mirim - 2.818 metros de altitude

O Pico do Cristal, com 2.770 metros, fica exclusivamente em território mineiro. O parque abriga ainda outros picos, menores em tamanho, mas também de altitudes consideráveis, como o Morro da Cruz do Negro (2.658 metros), o Pico da Pedra Roxa (2.649 metros), o Pico dos Cabritos ou do Tesouro (2.620 metros), o Pico do Tesourinho (2.584 metros), e a Pedra Menina (2.037 metros) todos em território capixaba.

Para subir até os picos, o guia Douglas Alves disse ainda que precisa de um certo preparo físico.

Pico da Bandeira, entre ES e MG, é o terceiro ponto mais alto do Brasil Crédito: Douglas Alves

"A trilha do Pico da Bandeira é difícil porque tem altitude. Então, exige muito esforço e eleva muito a frequência cardíaca da pessoa. Para quem deseja subir, é importante que comece a praticar algum exercício, fazer trilhas menores para preparar o corpo melhor", disse o guia.

Como visitar agendar uma visita no parque?

Parque Nacional do Caparaó Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

O Parque Nacional do Caparaó possui duas portarias de acesso, sendo uma delas no Espírito Santo e a outra em Minas Gerais.

No Espírito Santo, a portaria está localizada em Pedra Menina, distrito do município de Dores do Rio Preto , onde o visitante pode conhecer o Pico da Bandeira e diversos outros atrativos, entre mirantes, vales, cachoeiras e piscinas naturais, que estão abertos ao público para visitação durante todo o ano.

Em Minas Gerais, a portaria está localizada no município de Alto Caparaó, onde também funciona a sede administrativa da unidade de conservação.

De acordo com o guia Douglas Alves, as trilhas são diferentes de um estado pra outro, tanto em distância quanto em elevação.

"O percurso pelo lado de Minas Gerais até o Pico da Bandeira é mais longo, porém, menos íngreme. Ao todo, são 6,9 km de caminhada. Já pelo lado do Espírito Santo é menor, com 4,5 km, porém mais íngreme e com poucos trechos com uma linha livre de terreno", destacou.

Douglas destacou ainda que para os trilheiros que querem ir pela primeira vez ao Pico da Bandeira o ideal é ir pelo lado mineiro justamente devido ao esforço, um pouco menor.

A administração do parque informou ainda que normas e condutas devem ser respeitadas pelos visitantes, tais como a proibição de animais domésticos, consumo ou porte de bebidas alcóolicas, alimentar animais silvestres, entre outras .

Segundo o parque, os visitantes que desrespeitarem as normas são passíveis de multa, de acordo com a decreto federal n° 6.514 de 2008, que trata das infrações contra o meio ambiente.

Pode acampar no parque?

Acampamento no Parque Nacional do Caparaó, no ES Crédito: Douglas Alves

Sim. Os acampamentos, inclusive, são uma das atrações para quem quer ver o nascer do sol direto do Pico da Bandeira.

De acordo com a administração do parque, o visitante conta com quatro áreas de acampamentos, sendo duas em Minas Gerais e duas no Espírito Santo.

Pela portaria de Alto Caparaó, em Minas Gerais: os acampamentos são os da "Tronqueira" e o do "Terreirão"

Pela portaria de Pedra Menina, no Espírito Santo: os acampamentos são os da "Macieira" e o da "Casa Queimada".

A administração informou ainda que os acampamentos do parque são estruturados com postos de funcionários, banheiros públicos, lava-pratos, mesas, bancos e churrasqueiras, estas últimas disponíveis apenas no acampamento da "Macieira".

Qual a melhor época para conhecer o parque?

Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

De acordo com a administração do parque, a melhor época para subir até o Pico da Bandeira, principal atrativo do Parque Nacional, é de abril a outubro, quando chove menos. No inverno, os termômetros registram temperaturas abaixo de 0°C nas áreas altas do parque e o vento no cume do pico é um desafio extra para quem aguarda o nascer do sol.

De novembro a março, as diversas cachoeiras se tornam mais convidativas e as áreas destinadas aos piqueniques e com infraestrutura para churrasco são mais concorridas.

A administração destacou que, antes de realizar o agendamento, é fundamental que o visitante saiba as normas do parque e princípios de conduta consciente em ambientes naturais.

O Parque Nacional do Caparaó está aberto à entrada pública durante todo o ano, das 7h às 17h30, de terça a domingo. Nas segundas, o parque fecha para manutenção e as portarias são abertas somente para saída dos visitantes que pernoitaram nos acampamentos no domingo.

Observadores de aves devem enviar solicitação de cadastro para acesso em horário especial para [email protected]

De novembro a março, as diversas cachoeiras se tornam mais convidativas e as áreas destinadas aos piqueniques e com infraestrutura para churrasco são mais concorridas.

A administração destacou que, antes de realizar o agendamento, é fundamental que o visitante saiba as normas do parque e princípios de conduta consciente em ambientes naturais.

O Parque Nacional do Caparaó está aberto à entrada pública durante todo o ano, das 7h às 17h30, de terça a domingo. Nas segundas, o parque fecha para manutenção e as portarias são abertas somente para saída dos visitantes que pernoitaram nos acampamentos no domingo.

Observadores de aves devem enviar solicitação de cadastro para acesso em horário especial para [email protected]

Horários de entrada para visitas:

Com acampamento: das 7 às 17h (terça a sexta) e das 7 às 14h (finais de semana e feriados)

Sem acampamento: das 7 às 17h30

"Bate-e-volta" ao Pico da Bandeira (retorno no mesmo dia): até 8h30

O que levar?

Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

De acordo com o guia Douglas Alves, alguns itens são indispensáveis para o visitante que vai ao Parque Nacional do Caparaó.

"Caso a pessoa queira subir ao Pico da Bandeira, principalmente no inverno, deve ter botas e roupas de frio adequadas. As temperaturas ficam muito baixas na região", disse.

O guia apontou ainda que, durante o inverno, é fundamental ter gorro, meia e luvas de lã e uma mochila cargueira para itens pessoas e de emergência.

"A mochila cargueira impede que o peso sobrecarregue os ombros e, por isso, é importante", destacou.

Para os visitantes que desejam apenas conhecer as cachoeiras, o guia disse que, além dos itens de segurança e das roupas de banho, é necessário ter cuidado com os locais de mergulho.

"Em cachoeiras há o perigo de cabeça d'água. Por isso, a recomendação é não pular em pedras para evitar acidentes", disse.

Como fazer a reserva?

Cachoeiras no Parque Nacional do Caparaó, entre ES e MG Crédito: Douglas Alves

De acordo com a administração, o Parque Nacional do Caparaó disponibiliza 400 vagas para as quatro áreas de acampamento existentes: Tronqueira, Terreirão, Casa Queimada e Macieira.

200 vagas destinadas à portaria de Minas Gerais, via cidade de Alto Caparaó, divididas em 100 vagas para a Tronqueira e 100 para o Terreirão.

200 vagas são destinadas à portaria do Espírito Santo, via distrito de Pedra Menina. São 100 vagas de acampamento para a Casa Queimada e mais 100 vagas de acampamento na Macieira.

Cada acampamento com 100 vagas, 60 são destinadas a solicitações via CPF para até 8 pessoas e 40 vagas para solicitações via CNPJ, cuja natureza esteja vinculada a atividades turísticas ou de viagem.

No momento da entrada ao parque, o responsável pelas pessoas daquela reserva receberá uma ficha de identificação ao se registrar na portaria, que será a credencial de permanência no parque.

Sempre que solicitado pelos funcionários do parque, o visitante estará obrigado a apresentar a ficha de identificação. Na perda ou extravio da ficha, o visitante deverá se dirigir imediatamente à portaria para substituição.

É reservado à administração do Parque Nacional do Caparaó o direito de suspender a reserva e/ou solicitar parcialmente ou totalmente a desocupação das áreas de camping sempre que ocorrerem força maior que impliquem nesse procedimento.

Pico da Bandeira amanhece congelado Crédito: Sairo Guedes

O visitante deverá realizar o agendamento prévio para o acampamento e ou pernoite em uma das áreas de acampamento. O agendamento deve ser feito por meio do preenchimento de um formulário (acesse aqui).

A administração destacou ainda que o envio do formulário não garante que a solicitação foi contemplada entre as vagas diárias. O solicitante deverá acompanhar a lista de reservas que são atualizadas e divulgadas semanalmente no site do parque. As reservas podem ser feitas para o mês vigente e para os próximos dois meses.

Após o envio do formulário, o solicitante deve acompanhar a atualização das listas de reservas, acessar a lista que se refere ao acampamento para onde solicitou a vaga e consultar se o nome apareceu na lista.

A administração destacou ainda que o parque não envia e-mail com confirmação de reserva.

"O parque divulga somente os nomes que obtiveram as vagas (totais, parciais ou lista de espera). Nomes que não obtiveram as vagas não são divulgados na lista".

De acordo com a administração, para os meses de julho em diante, considerando o índice não comparecimento observado, o parque decidiu colocar como "confirmado" as pessoas que iriam compor a lista de espera.

"Desta forma, o parque terá um melhor aproveitamento quanto à sua capacidade de suporte, atingindo um maior numero de pessoas atendidas dentro do permitido nessa capacidade", explicou a administração.

Caso precise cancelar a reserva, o interessado deverá enviar e-mail para [email protected] e informar nome completo, CPF, a área de acampamento reservada e a data.

Para fins de autenticidade do pedido, o e-mail com o pedido de cancelamento deverá ser enviado a partir do endereço de e-mail informado no ato da solicitação da reserva.