Morro da Fonte Grande pode virar Patrimônio Material do ES

Orgulho dos capixabas, e exemplo de ancestralidade cultural e social, o Morro da Fonte Grande, em Vitória, está próximo de se tornar Patrimônio Material, Cultural e Histórico do Espírito Santo.

Um Projeto de Lei (PL 184/2022) de autoria deputada estadual Iriny Lopes (PT), presidente da Comissão de Cultura e Comunicação Social da Casa, está em tramitação na Assembleia Legislativa. A ação passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pode entrar em votação nesta semana. Em plenário, três comissões avaliarão o PL conjuntamente: Cultura; Turismo e Finanças. Se aprovado, segue para a sanção do governador Renato Casagrande (PSB).

A Pedra dos Dois Olhos pode ser contemplada do Parque da Fonte Grande Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitoria

Em justificativa da proposição - publicada no site da ALES - Iriny ressaltou que o lugar é um espaço importante de herança dos bantos, oriundos da África, e que possui valor histórico, religioso, artístico, folclórico, arqueológico, ecológico, paisagístico, turístico e científico - além de rara beleza, claro!

"O bairro Fonte Grande surge nos anos de 1590 e seus saberes vieram com as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de São Benedito, de Nossa Senhora da Boa Morte e de Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos Livres e Cativos, que deram origem às mais emblemáticas manifestações culturais, como a Folia de Reis, as bandas de congo, a marujada, as batucadas, os blocos carnavalescos e as escolas de samba”, explicou.

Para a parlamentar, existe um legado histórico-cultural dos povos bantos na Fonte Grande. "Identifica-se naquela área um vasto valor material e imaterial, assim como os seus fiéis depositários e depositárias da cultura popular".