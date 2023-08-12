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Conheça o Sul do ES

City tour gratuito passeia por nove pontos turísticos de Marataízes; veja vídeo

Ônibus jardineira realiza passeios todas as sextas, sábados e domingos, às 9h e 14h; Lagoa do Siri e Praia das Falésias estão entre os destinos
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 08:30

Aperte os cintos que a viagem vai começar. Em cima de uma jardineira, um ônibus turístico para lá de charmoso, turistas e moradores podem desbravar as belezas de Marataízes, a famosa Pérola do Litoral Sul Capixaba. O passeio gratuito segue por nove pontos turísticos da cidade, com partidas todas as sextas, sábados e domingos, às 9h e às 14h.
A viagem começa no Posto de Informações Turísticas (antiga rodoviária do município) e segue rumo às Ruínas de Trapiche. Pelo caminho, é possível conhecer a Lagoa do Siri, a Praia de Falésias, a Feira do Artesão e a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes.
Ônibus jardineira realiza tour por Marataízes
Ônibus jardineira realiza tour por Marataízes Crédito: Ramon Porto
A Lagoa da Boa Vista do Sul, a Praia Central, a Igreja Nossa Senhora da Penha e o Palácio das Águias também fazem parte do roteiro.
Os interessados em embarcar nessa experiência inesquecível devem entrar em contato através do Perfil Oficial da Secretaria de Turismo de Marataízes ou, pessoalmente, no Posto de Informações Turísticas. Em cada passeio, apenas 20 vagas são disponibilizadas. 

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