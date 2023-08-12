City tour gratuito passeia por nove pontos turísticos de Marataízes; veja vídeo

Aperte os cintos que a viagem vai começar. Em cima de uma jardineira, um ônibus turístico para lá de charmoso, turistas e moradores podem desbravar as belezas de Marataízes, a famosa Pérola do Litoral Sul Capixaba. O passeio gratuito segue por nove pontos turísticos da cidade, com partidas todas as sextas, sábados e domingos, às 9h e às 14h.

A viagem começa no Posto de Informações Turísticas (antiga rodoviária do município) e segue rumo às Ruínas de Trapiche. Pelo caminho, é possível conhecer a Lagoa do Siri, a Praia de Falésias, a Feira do Artesão e a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes.

Ônibus jardineira realiza tour por Marataízes Crédito: Ramon Porto

A Lagoa da Boa Vista do Sul, a Praia Central, a Igreja Nossa Senhora da Penha e o Palácio das Águias também fazem parte do roteiro.