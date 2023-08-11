Tributo ao Queen e Dona Fran animam encontro de motociclistas na Serra

Sextou com muito rock, bebê. Pelo menos é o que está garantido na Serra. Num evento gratuito, atrações como Sheep & Parafina, Credence Brasil, Dona Fran e Luxex Queen Tribute prometem agitar a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, com sucessos do gênero.
O 4º Serra Motofest acontece nesta sexta-feira (11) e sábado (12). Além dos shows, o evento promete reunir motoclubes, expositores e food trucks.
Realizado pelo Moto Clube Bodes do Asfalto, Facção Jacaraípe e AmoSerra, o evento tem apoio da Prefeitura da Serra. No primeiro dia, o encontro começa às 18h, já no segundo, a festa começa mais cedo, ao meio-dia. Confira a programação:
- Sexta (dia 11) – Abertura às 18 horas
- DJ André Romanha
- Vellarte
- Sheep & Parafina
- Credence Brasil
- Sábado (dia 12) – Abertura às 12 horas
- DJ André Romanha
- Letal
- Hot 4 Teachers
- Dona Fran
- Luxex Queen Tribute
SERVIÇO
- 4º Serra Motofest
- Quando: sexta-feira (11) e sábado (12)
- Horário: sexta, abertura às 18 horas; sábado, a partir das 12 horas
- Onde: Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra
- Entrada gratuita