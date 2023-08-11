Tributo ao Queen e Dona Fran animam encontro de motociclistas na Serra

Dona Fran é atração no sábado (12) Crédito: João Victor Lima

Sextou com muito rock, bebê. Pelo menos é o que está garantido na Serra. Num evento gratuito, atrações como Sheep & Parafina, Credence Brasil, Dona Fran e Luxex Queen Tribute prometem agitar a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, com sucessos do gênero.

O 4º Serra Motofest acontece nesta sexta-feira (11) e sábado (12). Além dos shows, o evento promete reunir motoclubes, expositores e food trucks.

Realizado pelo Moto Clube Bodes do Asfalto, Facção Jacaraípe e AmoSerra, o evento tem apoio da Prefeitura da Serra. No primeiro dia, o encontro começa às 18h, já no segundo, a festa começa mais cedo, ao meio-dia. Confira a programação:

Sexta (dia 11) – Abertura às 18 horas

DJ André Romanha



Vellarte



Sheep & Parafina



Credence Brasil





Sábado (dia 12) – Abertura às 12 horas



DJ André Romanha



Letal



Hot 4 Teachers



Dona Fran



Luxex Queen Tribute



SERVIÇO