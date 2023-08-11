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Tributo ao Queen e Dona Fran animam encontro de motociclistas na Serra

Serra Motofest promete agitar Jacaraípe nesta sexta (11) e sábado (12) com nove atrações, food trucks e muito mais. A entrada é franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 12:49

Dona Fran
Dona Fran é atração no sábado (12) Crédito: João Victor Lima
Sextou com muito rock, bebê. Pelo menos é o que está garantido na Serra. Num evento gratuito, atrações como Sheep & Parafina, Credence Brasil, Dona Fran e Luxex Queen Tribute prometem agitar a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, com sucessos do gênero.
O 4º Serra Motofest acontece nesta sexta-feira (11) e sábado (12). Além dos shows, o evento promete reunir motoclubes, expositores e food trucks.
Realizado pelo Moto Clube Bodes do Asfalto, Facção Jacaraípe e AmoSerra, o evento tem apoio da Prefeitura da Serra. No primeiro dia, o encontro começa às 18h, já no segundo, a festa começa mais cedo, ao meio-dia. Confira a programação:
  • Sexta (dia 11) – Abertura às 18 horas
  • DJ André Romanha
  • Vellarte
  • Sheep & Parafina
  • Credence Brasil

  • Sábado (dia 12) – Abertura às 12 horas
  • DJ André Romanha
  • Letal
  • Hot 4 Teachers
  • Dona Fran
  • Luxex Queen Tribute

SERVIÇO

  • 4º Serra Motofest
  • Quando: sexta-feira (11) e sábado (12)
  • Horário: sexta, abertura às 18 horas; sábado, a partir das 12 horas
  • Onde: Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra
  • Entrada gratuita

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