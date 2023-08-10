Vila Velha deve ganhar dois espaços culturais até metade de 2024

Centro histórico e tecnológico: a Casa Amarela será implementada em um imóvel recém-adquirido pela Prefeitura de Vila Velha, na Prainha Crédito: Antônio Oliveira/PMVV

Vila Velha deve ganhar dois espaços culturais até o final do primeiro semestre de 2024. Um deles, batizado de Casa Amarela, será implementado em um imóvel comprado pela prefeitura municipal, na Prainha, próximo a EAMES - Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo. Outro espaço - inicialmente chamado de Centro Cultural e Turístico - será instalado no prédio ocupado atualmente pela Câmara Municipal.

As informações foram repassadas em primeira mão a HZ pelo secretário de cultura e turismo do município, Roberto Patrício Junior.

"Devemos receber a chave do imóvel onde está a Câmara Municipal até o final de agosto. Com isso, vamos fazer um projeto priorizando pequenas reformas, ainda sem orçamento previsto. No local, inicialmente, deveremos instalar a Biblioteca Municipal, que ficava no Titanic", aponta o gestor, dando mais previsões de uso para o novo aparelho.

"Além da biblioteca, esse centro terá uma galeria de arte, especialmente voltada para grandes exposições, e um auditório para palestras, treinamentos e oficinas de formação cultural e turística. Estamos investindo na capacitação de fazedores de cultura e empreendedores do turismo da cidade", adianta.

Roberto enfatiza que o centro também contará com um ponto de atendimento ao turista. O novo espaço deve estar em plena atividade até o final de 2023. Em relação ao legislativo canela-verde, a Câmara deve ser instalada em um edifício no Centro de Vila Velha. A assessoria de imprensa da PMVV não informou à reportagem o novo endereço do órgão.

CASA AMARELA

Projeto gestado com um carinho por Roberto Patrício Junior, a Casa Amarela pretende misturar resgate histórico e tecnologia, "passado, presente e futuro", como o gestor mesmo define, com atividades voltadas para educação e formação.

Ainda em fase de desenvolvimento de projeto executivo, e sem orçamento definido, o aparelho ocupará uma residência recém-adquirida pela Prefeitura de Vila Velha localizada na Rua Bernardo Schineider, na Prainha. A previsão inicial de inauguração é final do primeiro semestre de 2024.