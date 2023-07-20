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Pitadas

Novo bistrô em Vila Velha tem toasts especiais e decoração turca

Segunda unidade do Colher de Pau fica na Praia da Costa. Veja também: menu degustação no Espigueiro e feira de agroturismo em Viana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 17:36

Cafeteria e bistrô Colher de Pau Praia da Costa
Toast de camarão com queijo brie e alho-poró  Crédito: Livia Norbim
Cafeteria de sucesso na Praia de Itaparica, a Colher de Pau acaba de inaugurar sua segunda unidade em Vila Velha, na região da Praia da Costa conhecida como Parque das Castanheiras.  
Em sua nova casa, a chef e confeiteira Samira Norbim apresenta como diferencial o menu de bistrô, disponível a partir das 15h e composto de entradinhas frias, sanduíches no ciabatta, toasts mais elaboradas, vinhos e drinques clássicos e autorais. 
Cafeteria e Bistrô Colher de Pau na Praia da Costa, em Vila Velha
Cappuccino, toast e sanduíche no ciabatta com fritas fazem parte do menu Crédito: Lívia Norbim
Entre os exemplos de toast (fatia de pão de fermentação natural da casa com coberturas variadas) estão a de polvo com tomate confit e tapenade de azeitona (R$ 69), a de filé de lagosta, tomate uva e manjericão (R$ 77) e a de abacate com figo, cream cheese e atum em crosta de gergelim (R$ 55).  
A seção de entradas inclui desde coxinha de cupim com cerveja preta e cream cheese (R$ 55 a porção com cinco minis) até burrata com pêssego, amêndoas laminadas e mel (R$ 85, com torradas da casa). 
Cafeteria e Bistrô Colher de Pau na Praia da Costa, em Vila Velha
Decoração do ambiente é inspirada na Turquia Crédito: Lívia Norbim
Outra novidade do local, cuja decoração faz referência à cultura turca, é a cheesecake basca brùlée. A fatia da torta (que segue o estilo de San Sebastián, na Espanha, mais cremosa, com topo caramelizado e sem base de biscoito) é maçaricada com açúcar na hora de servir (R$ 25). 
Inaugurada há duas semanas, a nova Colher de Pau está funcionando de terça a domingo, das 8h às 22h (sexta e sábado até as 23h), na Rua Rio Branco, 97. Mais informações: (27) 99732-4331 e @colherdepaupraiadacosta. 

JANTAR ESPECIAL NAS MONTANHAS 

No dia 29 de julho, às 20h, os chefs Robson FeuAna Carolina Zocca recebem no restaurante Espigueiro, na Rota do Carmo, em Pedra Azul, o chef Juarez Campos para um jantar especial.
Chefs Robson Feu, Juarez Campos e Ana Carolina Zocca
Robson Feu, Juarez Campos e Ana Carolina Zocca: jantar em Pedra Azul Crédito: Reprodução/Instagram
O menu degustação assinado pelo trio terá sete etapas (R$ 269 por pessoa, bebidas à parte), entre elas ossobuco glaceado com musse de polenta e agrião, caldo verde de bacalhau e filé mignon suíno e feijão branco à Toscana. Reservas e mais informações: (27) 99805-0218.

Feira reúne delícias do agroturismo em Viana

Acontece até domingo, 23 de julho, a segunda edição da Feira de Agroturismo de Viana, que reúne diversas comidinhas, iguarias e temperos produzidos na região. Entre as atrações do evento, que também terá apresentações culturais, há degustação e exposição de embutidos de tradição familiar, geleias e molhos à base de Carolina Reaper (a pimenta mais ardida do mundo), artesanato, licores, cafés e chocolates artesanais. Horários de visitação: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h. A feira fica na entrada do Bairro Marcílio de Noronha, na Avenida Hozache Ferreira Brandt (próximo ao Supermercado Extracenter), e a entrada é gratuita.  

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