Novo bistrô em Vila Velha tem toasts especiais e decoração turca

JANTAR ESPECIAL NAS MONTANHAS
Feira reúne delícias do agroturismo em Viana
Acontece até domingo, 23 de julho, a segunda edição da Feira de Agroturismo de Viana, que reúne diversas comidinhas, iguarias e temperos produzidos na região. Entre as atrações do evento, que também terá apresentações culturais, há degustação e exposição de embutidos de tradição familiar, geleias e molhos à base de Carolina Reaper (a pimenta mais ardida do mundo), artesanato, licores, cafés e chocolates artesanais. Horários de visitação: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h. A feira fica na entrada do Bairro Marcílio de Noronha, na Avenida Hozache Ferreira Brandt (próximo ao Supermercado Extracenter), e a entrada é gratuita.