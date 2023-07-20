Novo bistrô em Vila Velha tem toasts especiais e decoração turca

Toast de camarão com queijo brie e alho-poró Crédito: Livia Norbim

Cafeteria de sucesso na Praia de Itaparica, a Colher de Pau acaba de inaugurar sua segunda unidade em Vila Velha, na região da Praia da Costa conhecida como Parque das Castanheiras.

Em sua nova casa, a chef e confeiteira Samira Norbim apresenta como diferencial o menu de bistrô, disponível a partir das 15h e composto de entradinhas frias, sanduíches no ciabatta, toasts mais elaboradas, vinhos e drinques clássicos e autorais.

Cappuccino, toast e sanduíche no ciabatta com fritas fazem parte do menu Crédito: Lívia Norbim

Entre os exemplos de toast (fatia de pão de fermentação natural da casa com coberturas variadas) estão a de polvo com tomate confit e tapenade de azeitona (R$ 69), a de filé de lagosta, tomate uva e manjericão (R$ 77) e a de abacate com figo, cream cheese e atum em crosta de gergelim (R$ 55).

A seção de entradas inclui desde coxinha de cupim com cerveja preta e cream cheese (R$ 55 a porção com cinco minis) até burrata com pêssego, amêndoas laminadas e mel (R$ 85, com torradas da casa).

Decoração do ambiente é inspirada na Turquia Crédito: Lívia Norbim

Outra novidade do local, cuja decoração faz referência à cultura turca, é a cheesecake basca brùlée. A fatia da torta (que segue o estilo de San Sebastián, na Espanha, mais cremosa, com topo caramelizado e sem base de biscoito) é maçaricada com açúcar na hora de servir (R$ 25).

Inaugurada há duas semanas, a nova Colher de Pau está funcionando de terça a domingo, das 8h às 22h (sexta e sábado até as 23h), na Rua Rio Branco, 97. Mais informações: (27) 99732-4331 e @colherdepaupraiadacosta.

JANTAR ESPECIAL NAS MONTANHAS

No dia 29 de julho, às 20h, os chefs Robson Feu e Ana Carolina Zocca recebem no restaurante Espigueiro, na Rota do Carmo, em Pedra Azul, o chef Juarez Campos para um jantar especial.

Robson Feu, Juarez Campos e Ana Carolina Zocca: jantar em Pedra Azul Crédito: Reprodução/Instagram

O menu degustação assinado pelo trio terá sete etapas (R$ 269 por pessoa, bebidas à parte), entre elas ossobuco glaceado com musse de polenta e agrião, caldo verde de bacalhau e filé mignon suíno e feijão branco à Toscana. Reservas e mais informações: (27) 99805-0218.