Festival de vinhos em Iriri terá mais de 300 opções da bebida

Cerca de 300 opções de vinho de mais de 10 países estarão na segunda edição do Festival Iriri Vinhos e Abraços, que começa na sexta-feira, 21 de julho, e segue até domingo, 23, na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta. A entrada é gratuita.

O festival terá opções de vinho em taça (a partir de R$ 20) e em garrafa (a partir de R$ 60), de origens consideradas exóticas, como Romênia, Eslovênia e Macedônia, e de países já tradicionais em nosso mercado, como Chile, França, Argentina e Portugal, além de rótulos nacionais.

Para acompanhar os goles, será oferecido um cardápio variado do qual fazem parte carpaccios, empanadas, risotos, pizzas, massas e sobremesas variadas, além de receitas com polvo, peixes e frutos do mar.

Entre os destaques da programação está o sommelier Vinícius Mezadri, que dará aulas sobre como degustar vinhos e como harmonizar a bebida com diversos tipos de comida.

Na sexta (21), o chef André Cicilioti vai ensinar a preparar uma polenta com cogumelos e socol, e no sábado (22) será a vez do chef Gilson Surrage apresentar seu Arroz à Nogueira Gatto. Ambos os pratos serão harmonizados ao vivo.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (21/07)

18h - Abertura do evento ao público, com música ao vivo



20h - Momento Master Class "A jornada do enófilo - aprendendo a degustar vinhos", com o sommelier Vinícius Mezadri, e aula-show com o chef André Cicilioti (polenta, cogumelos e socol)

21h - Show com Kakalo Ribeiro (sax e flauta)



22h30 - Show com DiButuka



1h - Encerramento SÁBADO (22/07)

18h - Abertura do evento ao público, com música ao vivo



20h - Aula-show com chef Gilson Surrage (Arroz à Nogueira Gatto) e harmonização de vinho e comida com o sommelier Vinícius Mezadri



21h - Show com Kakalo Ribeiro (sax e flauta)



22h - Show com Banda Mundo e Cia



1h – Encerramento

DOMINGO (23/07)

11h - Abertura do evento ao público, com almoço e harmonização de vinhos



12h - Show com Paulão do Cavaco (samba e chorinho)



13h30 – Aula-show com a chef Fernanda Braga (sobremesas)



14h - Show com Paulão do Cavaco (samba e chorinho)



16h – Encerramento

2º FESTIVAL IRIRI VINHOS E ABRAÇOS

Quando: de 21 a 23 de julho

Onde: p raça de eventos da Praia Costa Azul, Iriri, balneário de Anchieta

Entrada gratuita

Realização: Associação Iriri Vivo e Ferrari Eventos, com apoio da Aderes e do Sebrae-ES.

