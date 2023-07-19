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Taça a partir de R$ 20

Festival de vinhos em Iriri terá mais de 300 opções da bebida

Segunda edição do Iriri Vinhos e Abraços acontece de 21 a 23 de julho na Praia da Costa Azul, em Anchieta, com entrada gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 15:50

Cerca de 300 opções de vinho de mais de 10 países estarão na segunda edição do Festival Iriri Vinhos e Abraços, que começa na sexta-feira, 21 de julho, e segue até domingo, 23, na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta. A entrada é gratuita.
O festival terá opções de vinho em taça (a partir de R$ 20) e em garrafa (a partir de R$ 60), de origens consideradas exóticas, como Romênia, Eslovênia e Macedônia, e de países já tradicionais em nosso mercado, como Chile, França, Argentina e Portugal, além de rótulos nacionais.
Para acompanhar os goles, será oferecido um cardápio variado do qual fazem parte carpaccios, empanadas, risotos, pizzas, massas e sobremesas variadas, além de receitas com polvo, peixes e frutos do mar. 
Entre os destaques da programação está o sommelier Vinícius Mezadri, que dará aulas sobre como degustar vinhos e como harmonizar a bebida com diversos tipos de comida.
Na sexta (21), o chef André Cicilioti vai ensinar a preparar uma polenta com cogumelos e socol, e no sábado (22) será a vez do chef Gilson Surrage apresentar seu Arroz à Nogueira Gatto. Ambos os pratos serão harmonizados ao vivo. 

PROGRAMAÇÃO 

SEXTA-FEIRA (21/07)
  • 18h - Abertura do evento ao público, com música ao vivo
  • 20h - Momento Master Class "A jornada do enófilo - aprendendo a degustar vinhos", com o sommelier Vinícius Mezadri, e aula-show com o chef André Cicilioti (polenta, cogumelos e socol)
  • 21h - Show com Kakalo Ribeiro (sax e flauta)
  • 22h30 - Show com DiButuka
  • 1h - Encerramento
SÁBADO (22/07)
  • 18h - Abertura do evento ao público, com música ao vivo
  • 20h - Aula-show com chef Gilson Surrage (Arroz à Nogueira Gatto) e harmonização de vinho e comida com o sommelier Vinícius Mezadri
  • 21h - Show com Kakalo Ribeiro (sax e flauta)
  • 22h - Show com Banda Mundo e Cia
  • 1h – Encerramento
DOMINGO (23/07)
  • 11h - Abertura do evento ao público, com almoço e harmonização de vinhos
  • 12h - Show com Paulão do Cavaco (samba e chorinho)
  • 13h30 – Aula-show com a chef Fernanda Braga (sobremesas)
  • 14h - Show com Paulão do Cavaco (samba e chorinho)
  • 16h – Encerramento
2º FESTIVAL IRIRI VINHOS E ABRAÇOS
Quando: de 21 a 23 de julho 
Onde: praça de eventos da Praia Costa Azul, Iriri, balneário de Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo e Ferrari Eventos, com apoio da Aderes e do Sebrae-ES. 
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes. 

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