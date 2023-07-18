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Entrada gratuita

Festival de pastel e caldo de cana agita Ibiraçu; veja programação

Maior tradição gastronômica do município será tema de evento com aulas-shows, apresentações musicais e mais de 30 sabores da iguaria
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 16:28

Pastel com caldo de cana é um clássico da comida de beira de estrada no ES, e os viajantes encontram em Ibiraçu, 70 quilômetros ao norte de Vitória, as pastelarias mais famosas da BR-101 em solo capixaba. Para celebrar essa tradição, a cidade recebe o Festival do Pastel e Caldo de Cana, de 20 a 22 de julho.  
A festa, na capital do pastel, vai acontecer no Centro de Eventos César Rosalém, parque de exposições que sediava o Rodeio de Ibiraçu, e a entrada é gratuita. Quem for ao local vai poder experimentar mais de 30 sabores da iguaria, que vão desde frango, carne e queijo até recheios inusitados e versões doces da iguaria. 
Além dos pastéis fritos na hora e do caldo de cana fresquinho, os visitantes também vão encontrar na praça de alimentação opções de hambúrguer, pizza, massas, petiscos e pratos variados.
Espaços com venda de doces, biscoitos, chocolates artesanais, cafés especiais, gelatos, cachaças, drinques e vinhos também farão parte do evento, que terá circuito de cervejas capixabas com as cervejarias I Lupi, Três Torres, Azzurra, Pedra Beer, Vikings e Moro.
O festival também contará com aulas-show de chefs locais e apresentações musicais que vão da viola caipira ao jazz, passando pelo rock nacional e pela MPB. Veja a programação completa no final da matéria. 

TRADIÇÃO

A tradição do pastel com caldo de cana em Ibiraçu começou nos anos 1960, quando Gilberto Rosalém, já falecido, foi pioneiro na produção de pastéis no município ao abrir sua lanchonete, a Califórnia.
Pastel e caldo de cana da Pastelaria Califórnia, em Ibiraçu
Caldo de cana e pastéis da Califórnia, fundada em 1960 em Ibiraçu Crédito: Arquivo/A Gazeta
“São 63 anos produzindo pastéis, que vão desde os mais simples até os sofisticados. Nosso objetivo é atender o gosto do cliente, sempre mantendo a qualidade do produto e proporcionado segurança alimentar para quem está viajando”, afirma um dos filhos de Gilberto, Gilberto Rosalém Júnior, que hoje está à frente do negócio com os irmãos e dará uma aula-show no sábado (22), às 20h. 
Outra rede de pastelarias famosa na região, a Parada Ibiraçu, levará para o evento seus pastéis coloridos - o vermelho, feito com massa de pimenta; e o verde, com massa de cebola e salsa - e versões da iguaria com massa integral e de chocolate.
Os recheios podem variar entre moqueca de camarão, carne seca com catupiry e bacalhau com palmito, com a opção de borda recheada com catupiry ou cheddar. Na ala dos doces, destaque para o de morango com Nutella e o de Serenata. 
A pastelaria Parada Ibiraçu vende pastéis coloridos
Pastéis coloridos, integrais e de chocolate da Parada Ibiraçu  Crédito: Vitor Jubini
“Minha expectativa é muito grande para o evento, já que a cidade vem se consolidando cada vez mais como a capital estadual do pastel e do caldo de cana. Isso torna o destino um passeio maravilhoso de fim de semana, já que temos o Buda Gigante e outras atrações, como o Caminho da Sabedoria. Estamos fazendo o possível para surpreender os visitantes durante o festival", pontuou Thiago Pignaton, proprietário da Parada Ibiraçu. 

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL

QUINTA-FEIRA (20/07)
  • 18h - Abertura da praça de alimentação
  • Cozinha Panela de Barro:
  • 18h - Aula-show com a chef Letícia Sant'anna (Restaurante Purumar)
  • 19h - Aula-show com a chef Larissa Mateti, professora de gastronomia
  • Palco Ibiraçu:
  • 20h - Show com Ferna Jazz
  • 22h - Show com Inimboráveis
SEXTA-FEIRA (21/07)
  • 18h - Abertura da praça de alimentação
  • Cozinha Panela de Barro:
  • 18h - Aula-show com a chef Luana Segato
  • 19h - Aula-show com a chef Pietra Morelatto
  • 20h - Aula com o chef Alessandro Eller - IPB/Massas Fornaciari
  • Palco Ibiraçu:
  • 18h - Orquestra de viola caipira - Instituto Preservarte
  • 20h - Show com Renato Sabaini
  • 22h - Show com Rubens Neto
SÁBADO (22/07)
  • 14h - Abertura da praça de alimentação
  • Cozinha Panela de Barro:
  • 18h - Aula-show com Camilla Berger - Professora de gastronomia
  • 19h - Aula-show com chef Andre Rosalém (Dézo Café Bar)
  • 20h - Aula-show com Beto Rosalém (Califórnia). Tema: "60 anos do Pastel & Caldo de Cana"
  • Palco Ibiraçu:
  • 15h - Isclas Sorriso
  • 18h - Orquestra Dedilharcos - Instituto Preservarte
  • 20h - Show com Espírito de Porco
  • 22h - Show com Marcos Bifão
2º FESTIVAL DO PASTEL E CALDO DE CANA DE IBIRAÇU
Quando: de 20 a 22 de julho
Onde: Centro de Eventos César Rosalém (Parque de Exposições), Centro, Ibiraçu
Horários: quinta (20) e sexta (21), a partir das 18h; sábado (22), a partir das 14h 
Entrada gratuita 
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura de Ibiraçu, da Aderes, do Sebrae-ES e do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da secretaria de Desenvolvimento. 
Com informações da assessoria de imprensa da Aderes. 

Correção

19/07/2023 - 11:41
Diferentemente do que foi informado na versão anterior desta matéria, o festival chega à sua segunda edição em 2023. A primeira foi realizada em agosto de 2019. O texto foi corrigido. 

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