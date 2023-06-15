Novo pub em Vila Velha tem cerveja premiada e pastel de moqueca

Tem novidade para os cervejeiros em Vila Velha: a premiada cervejaria Loveland, fundada em 2019 no município de Ibatiba, acaba de inaugurar um brewpub na Praia da Costa.

O bar de cervejas fica na esquina das ruas 15 de novembro e Dr. Jairo de Matos Pereira e oferece chope on tap, direto das torneiras, além de rótulos em lata, todos harmonizados com as comidinhas do cardápio.

Shoulder steak, medalhão de mignon, costela, bife ancho, cogumelo, camarão VG e frango com cebola roxa e pimentões estão entre as opções de espetinho, que custam de R$ 5 a R$ 25.

O pastelzinho de moqueca capixaba servido com aioli de limão siciliano é um dos destaques (R$ 39 a porção com seis). Para harmonizar com esse petisco, a casa sugere sua Belgian Tripel.

Pastel de moqueca com aioli de limão e cerveja Belgian Tripel da casa Crédito: Loveland/Divulgação

Já a American Wheat, medalha de ouro na categoria American Style Wheat Beer do Concurso Brasileiro de Cervejas e bronze no World Beer Awards, vai bem com os tacos de sobrecoxa na brasa, vinagrete de manga, coentro e aioli de limão (R$ 29).

A cervejas são vendidas em doses de 290ml, 300ml, 500ml e growler, e os preços ficam entre R$ 10 (Pilsen American Lager de 290ml) e R$ 50 (growler de Belgian Tripel).

New Zealand Pilsner, Belgian Dubbel, Munich Dunkel, India Pale Lager, New England IPA, Piwo Grodziskie, Irish Red Ale e American IPA, American Stout e German Pils completam a lista de estilos disponíveis.

O Loveland Pub canela-verde pertence aos sócios Joaquim Natal, Marlon Hubner e Pablo Gonçalves. Joaquim, o cervejeiro da marca, começou a produzir a bebida de forma caseira no ano de 2018, em 2020 foi premiado no concurso da Associação de Cervejeiros Caseiros do Espírito Santo (ACervA) e em 2021 abriu o primeiro pub da cervejaria, em Ibatiba.

Novo brewpub fica em uma esquina da Rua 15 de Novembro Crédito: Vitor Machado

O novo point funciona de quarta a sexta, das 14h30 às 23h30; sábado, das 13h às 23h30; e domingo, das 14h às 21h30. Mais informações: (27) 99647-1964 e @cervejarialoveland.

SANDUBAS ARRETADOS

Inspirado pelas festividades juninas, o chef Vinicius Salles incluiu dois novos sandubas no cardápio do Urbanos Burgers, em Jardim da Penha. Os lançamentos trazem referências da culinária nordestina e da literatura de cordel.

Enquanto o Lampião vem no pão com blend de carne (150g), carne seca na manteiga de garrafa, requeijão maçaricado, chips de macaxeira e maionese de cheiro-verde e alho (R$ 36,90), o Maria Bonita (R$ 36,90) traz picles de maxixe no pão com blend de carne (150g), queijo coalho, creme de tomate assado e pimenta biquinho e, para completar, farofinha de bacon.

Maria Bonita e Lampião: inspirados nas festividades juninas Crédito: Urbanos/Divulgação

O combo com os dois sanduíches, refrigerante de 600ml e dois quitutes juninos sai a R$ 72,90. As novidades ficam em cartaz até o dia 25/06, para delivery com pedidos no site urbanosburgers.com.br ou para consumo presencial. A loja fica na Rua Carijós (transversal à Rua da Lama), 720, em Jardim da Penha, Vitória.