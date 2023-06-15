Novo pub em Vila Velha tem cerveja premiada e pastel de moqueca

Tem novidade para os cervejeiros em Vila Velha: a premiada cervejaria Loveland, fundada em 2019 no município de Ibatiba, acaba de inaugurar um brewpub na Praia da Costa.
O bar de cervejas fica na esquina das ruas 15 de novembro e Dr. Jairo de Matos Pereira e oferece chope on tap, direto das torneiras, além de rótulos em lata, todos harmonizados com as comidinhas do cardápio.
Shoulder steak, medalhão de mignon, costela, bife ancho, cogumelo, camarão VG e frango com cebola roxa e pimentões estão entre as opções de espetinho, que custam de R$ 5 a R$ 25.
O pastelzinho de moqueca capixaba servido com aioli de limão siciliano é um dos destaques (R$ 39 a porção com seis). Para harmonizar com esse petisco, a casa sugere sua Belgian Tripel.
Pastel de moqueca com aioli de limão e cerveja Belgian Tripel da casaCrédito: Loveland/Divulgação
Já a American Wheat, medalha de ouro na categoria American Style Wheat Beer do Concurso Brasileiro de Cervejas e bronze no World Beer Awards, vai bem com os tacos de sobrecoxa na brasa, vinagrete de manga, coentro e aioli de limão (R$ 29).
A cervejas são vendidas em doses de 290ml, 300ml, 500ml e growler, e os preços ficam entre R$ 10 (Pilsen American Lager de 290ml) e R$ 50 (growler de Belgian Tripel).
New Zealand Pilsner, Belgian Dubbel, Munich Dunkel, India Pale Lager, New England IPA, Piwo Grodziskie, Irish Red Ale e American IPA, American Stout e German Pils completam a lista de estilos disponíveis.
O Loveland Pub canela-verde pertence aos sócios Joaquim Natal, Marlon Hubner e Pablo Gonçalves. Joaquim, o cervejeiro da marca, começou a produzir a bebida de forma caseira no ano de 2018, em 2020 foi premiado no concurso da Associação de Cervejeiros Caseiros do Espírito Santo (ACervA) e em 2021 abriu o primeiro pub da cervejaria, em Ibatiba.
Novo brewpub fica em uma esquina da Rua 15 de NovembroCrédito: Vitor Machado
O novo point funciona de quarta a sexta, das 14h30 às 23h30; sábado, das 13h às 23h30; e domingo, das 14h às 21h30. Mais informações: (27) 99647-1964 e @cervejarialoveland.
SANDUBAS ARRETADOS
Inspirado pelas festividades juninas, o chef Vinicius Salles incluiu dois novos sandubas no cardápio do Urbanos Burgers, em Jardim da Penha. Os lançamentos trazem referências da culinária nordestina e da literatura de cordel.
Enquanto o Lampião vem no pão com blend de carne (150g), carne seca na manteiga de garrafa, requeijão maçaricado, chips de macaxeira e maionese de cheiro-verde e alho (R$ 36,90), o Maria Bonita (R$ 36,90) traz picles de maxixe no pão com blend de carne (150g), queijo coalho, creme de tomate assado e pimenta biquinho e, para completar, farofinha de bacon.
Maria Bonita e Lampião: inspirados nas festividades juninasCrédito: Urbanos/Divulgação
O combo com os dois sanduíches, refrigerante de 600ml e dois quitutes juninos sai a R$ 72,90. As novidades ficam em cartaz até o dia 25/06, para delivery com pedidos no site urbanosburgers.com.br ou para consumo presencial. A loja fica na Rua Carijós (transversal à Rua da Lama), 720, em Jardim da Penha, Vitória.
Hotel de Vitória lança serviço de cafés capixabas
Em alta nas xícaras pelo país (e pelo mundo) afora, os cafés especiais capixabas protagonizam um novo serviço oferecido pelo Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. Lançada esta semana, a carta de cafés especiais da casa inclui quatro opções, servidas nos métodos expresso (50ml) e V60 (filtrado) de 180ml ou 360ml. Destaque para o microlote especial Biografia do Mago, produzido em Venda Nova na região do Alto Caxixe e avaliado com 90 pontos (R$ 12 no expresso/R$ 22 e R$ 34 no V60). Também fazem parte da carta os microlotes Catucaí amarelo 2SL e Catuaí vermelho IAC 44 da Douro Cafés, de Victor Hugo, Marechal Floriano; o Catuaí vermelho da Vale do Caxixe, de Castelo; e os cafés Monte Castelo Especial (torra média) e Monte Castelo Microlote Pleno (torra clara), também de Castelo. O serviço de cafés especiais do Hotel Senac é uma iniciativa do Sistema Fecomércio - ES e está aberto tanto a hóspedes como a visitantes. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi. Mais informações: (27) 3345-0111.