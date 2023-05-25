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Pitadas

Guarapari ganha cervejaria no circuito rural de Buenos Aires

Buena Vista foi aberta no início de maio. Veja também: sobremesa de limão na Maria Merengue, rodízio no Outback e jantar com tango no D.O.C.
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 16:49

Uma nova cervejaria 100% capixaba acaba de estrear no circuito gastronômico de Guarapari, mas o cenário fica distante do litoral. Em vez do clima praiano, a Buena Vista tem entre seus atrativos a atmosfera bucólica de Buenos Aires, na zona rural do município.
Localizada em um espaço aberto, com muito verde, a cervejaria abre de sexta a domingo e conta com oito torneiras.
Seis delas se abrem para estilos fixos no portifólio da marca, como Pilsen, American Blonde Ale, Amber Lager, Red Ale, Session IPA e American IPA, e uma já traz a recém-lançada Hop Lager. Os chopes custam entre R$ 12,90 e R$ 17,90 (300ml). 
Para acompanhar os goles, a casa propõe petiscos tradicionais nos países de origem das principais escolas cervejeiras.
Cervejaria Buena Vista fica em Buenos Aires, Guarapari
Cardápio traz sete estilos de cerveja e diversos petiscos para harmonizar Crédito: Buena Vista/Divulgação
Além do alemão schnitzel (fatias finas de lombo suíno empanadas/R$ 34,90), vêm no cardápio croquete holandês (R$ 34,90), buffalo wings (asinhas de frango fritas típicas dos EUA, salteadas em manteiga picante/R$ 39,90) e a receita belga carbonade flamande (carne de boi cozida lentamente na Red Ale/R$ 34,90). 
Barriguinha de porco à pururuca, linguicinha de rolo e dadinhos de tapioca representam os clássicos brasileiros. 
Com 400 metros quadrados de área, a cervejaria divide-se em quatro ambientes, um deles pavimento térreo e outros três superiores, com disponibilidade de varandas abertas e também de espaço climatizado.
Cervejaria Buena Vista fica em Buenos Aires, Guarapari
Cervejaria tem mesas ao ar livre e espaço climatizado Crédito: Buena Vista/Divulgação
A cervejaria pertence aos sócios Marcos Oliveira, mestre-cervejeiro da marca, e Christian Vieira, arquiteto responsável pelo projeto. Funcionamento: sexta das 15h às 22h, sábado das 11h às 19h e domingo das 11h às 17h. Av. Arthur Arpini, s/n.

SOBREMESA PARA IMPRESSIONAR

Inspirada nas pâtisseries parisienses, a doceria capixaba Maria Merengue acaba de lançar uma sobremesa que impressiona especialmente pelo visual: é a Le Citron, que tem o formato de um limão siciliano. 
Le Citron, sobremesa de limão siciliano da confeitaria Maria Merengue, na Serra
Sobremesa tem o formato de um limão siciliano  Crédito: Maria Merengue/Divulgação
Esse novo doce da casa é feito com musse de limão siciliano e uma camada de lemon curd, creme de origem inglesa à base de ovos e limão, com sabor suave.
Na finalização, ele é envolto em chocolate branco e posicionado em uma base de massa sablée de amêndoas. A Maria Merengue fica na Avenida Braúna, 420, em Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99279-0203.

RODÍZIO PARA CURTIR O HAPPY HOUR

O famoso happy hour do Outback Steakhouse tem agora uma opção de rodízio que inclui chope e petiscos à vontade a R$ 99,90 por pessoa. Costelinha suína, asinha de frango, nachos, fritas com cheddar e pétalas de cebola empanada são alguns dos aperitivos.
Para quem não consome bebida alcoólica, o valor do rodízio é R$ 94,90 (individual), com refil de guaraná ou chá gelado. Crianças de até 12 anos pagam R$ 54,90. A oferta é válida por tempo limitado, de segunda a sexta (exceto feriados), das 17h às 20h. 
Rodízio de petiscos e chope do Outback Steakhouse
Rodízio com petiscos e chope custa R$ 99,90 por pessoa Crédito: Outback/Divulgação
No Espírito Santo, as unidades do Outback estão localizadas nos shoppings Vitória (Av. Américo Buaiz, 200) e Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2.418). 

Jantar ao som de tango em Vila Velha

Situado no Shopping Praia da Costa, o restaurante D.O.C Gastronomia realiza pela primeira vez uma noite de tango com jantar completo, na sexta-feira (26), às 19h. O convite custa R$ 350 por pessoa e dá direito a entrada (empanada), prato, sobremesa (alfajor), vinho (meia garrafa) e couvert artístico. Ancho com arroz caldoso, chorizo com purê de abóbora e peixe com purê de banana caramelizada, farofa de dendê e molho de moqueca são as opções de principal. O show de tango fica a cargo dos dançarinos Ana Carolina di Monaco e Simone Raucci, acompanhados pelo cantor Francisco Xavier. Reservas e mais informações: (27) 99972-1040. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Vila Velha.

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