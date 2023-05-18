Nova casa de rodízio em Vila Velha tem bebida inclusa e área kids

Pizza, batata frita, hambúrguer, sushi e churrasquinho estão inclusos no rodízio Crédito: Dani Ewald

A La Gula Casa de Rodízio é o mais novo ponto de encontro dos comilões em Vila Velha.

O restaurante foi inaugurado há uma semana, na Glória, e forma junto com Top Foods, La Foods e Allegria o circuito da Grande Vitória onde é possível comer porções ilimitadas a um preço fixo por pessoa.

Um diferencial nesse rodízio é o refil de água mineral, refrigerante e sucos já incluso no valor, que dá direito a pizzas, comida japonesa, hambúrguer, churrasquinhos, massas, petiscos de boteco, sorvetes, açaí e sobremesas.

Drinques como Gim Tônica, Moscow Mule e Aperol Spritz compõem a carta de opções cobradas à parte, ao lado de chopes, uísque, soda italiana e cerveja (Heineken long neck e 500ml).

La Gula Comideria

O espaço é amplo e climatizado, com dois andares, playground e capacidade para 200 pessoas. Para comemorações e eventos intimistas é possível reservar uma área exclusiva, para até 20 convidados.

Aberto todos os dias, das 18h à meia-noite, o La Gula cobra pelo rodízio R$ 69,90 por pessoa de segunda a quinta e R$ 79,90 de sexta a domingo e nos feriados. Crianças de até quatro anos não pagam, e de cinco a nove anos pagam metade do valor.

Espaço é climatizado, tem dois andares e comporta até 200 pessoas Crédito: Lucas Bende

A taxa para utilização do espaço kids com monitora é de R$ 10 por criança. O La Gula fica na Rua São Pedro, 70, Glória, Vila Velha. Mais informações: @lagulacomideria (Instagram).

NOITE ITALIANA NAS MONTANHAS

O chef Juarez Campos assina o menu no jantar de estreia do projeto d'Bem Convida, que acontece sábado (20), às 20h, no restaurante d'Bem da região de Pedra Azul, anexo ao hotel Natureza Eco Lodge.

De entrada, será servido minestrone com camarões, e na sequência o primeiro prato: risoto de linguiça, redução de vinho tinto e ervas frescas sobre fonduta de morbier.

O medalhão de paleta de cordeiro com molho do assado e musseline de couve-flor trufada virá como segundo prato. A sobremesa? Morangos flambados com grappa e sorvete, fechando o cardápio italiano de Juarez.

O valor por pessoa para quem não estiver hospedado no hotel é R$ 250 (bebidas à parte) e restam poucas vagas. Reservas e mais informações pelo (27) 99923-0905. O Natureza Eco Lodge fica na Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta.

NOVA CAFETERIA NO SHOPPING

A marca argentina Havanna, famosa por seus alfajores, cafés e pelo dulce de leche, acaba de inaugurar mais uma cafeteria no Estado. A unidade, em formato quiosque, fica no térreo do Shopping Vila Velha.

Chocolate quente, salgados, sobremesas com doce de leite e bebidas geladas fazem parte do cardápio, e no local também são vendidos os tradicionais produtos da Havanna.

Horário de funcionamento da loja: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 99808-2795.