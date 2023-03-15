Rodízio vira tendência no ES com abertura de novos restaurantes; veja as opções

Um dos maiores rodízios de pizzas e massas do Estado, o Allegria chega ao Shopping Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Bruno Coelho/Restaurante Allegria

Quem não sai de um restaurante a rodízio tão empanturrado a ponto de não aguentar ver comida por, no mínimo, 24 horas? Mas, claro, a gente adora o "farto passeio", se assim podemos definir, e sempre queremos voltar mais e mais vezes...

Pois saiba que os amantes desse tipo de serviço têm motivos de sobra para comemorar. A abertura de rodízios cada vez maiores sinalizam uma tendência gastronômica no Espírito Santo. Nos últimos meses, dois grandes estabelecimentos abriram na Grande Vitória e um outro abre as portas nesta semana. (A lista de estabelecimentos com horários, endereços e valores está no fim da matéria)

Nesta quarta (15) acontece a inauguração do Allegria, um dos maiores rodízios de pizza e massa do Estado, na Serra. O estabelecimento terá capacidade para receber até 300 pessoas e promete produzir uma pizza a cada 20 segundos, contando com mais de 40 diferentes sabores no cardápio.

Destaque para as iguarias doces, produzidas com uma massa composta por cacau 70%, levemente adocicada. A cozinha é comandada pelo chef Tiago Pena e pelo pizzaiolo Márcio Santos. As sobremesas são da Doce de Palha, da confeiteira Ana Virginia.

As pizzas mais "diferentonas" são as de cupim, berinjela, abobrinha e churros. Segundo Márcio Santos, um dos diferenciais da fabricação de suas delícias está no fato da massa ser obtida por meio de longa fermentação e maturação.

As pizzas doces do Allegria são feitas com cacau 70%, levemente adocicadas Crédito: Bruno Coelho/Restaurante Allegria

"São mais de 300 processos químicos do próprio trigo, que vão deixar a massa mais leve, porque ocorre a quebra de amido e proteína. Isso a deixa mais digestível. As massas das pizzas salgadas são preparadas sempre no dia anterior, com um grama de fermento para um quilo de trigo, em um processo de fermentação que dura cerca de 28 horas", detalha o chefe.

Além dos "revezamentos" das delícias italianas, o espaço do Shopping Mestre Álvaro também atende no sistema de bufê, em que os clientes podem se servir à vontade com pratos variados, como massas, saladas, frios e sobremesas. Ou seja: você pode comer várias delícias no mesmo local.

MUITA COMIDA!

Há, também, o "rodízio raiz", aquele que investe em vários pratos no cardápio pagando apenas um valor. Um desses estabelecimentos é o Top Foods, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Conforme publicou a editora de Gastronomia de HZ, Evelize Calmon , o espaço já entrou no radar dos gulosos de carteirinha.

Por lá, o cardápio é bem variado e tem "de um tudo": sushi, franguinho frito, hambúrguer, pizza, esfiha, espetinho e até açaí. Coxinha sem massa, pastel, espetinho de carne, Hot Philadelphia, pizza marguerita, costela ao barbecue e hambúrguer com batata frita estão entre os itens que serão oferecidos diariamente, mas o cardápio sempre terá novidades.

Restaurante de rodízio Top Foods, em Jd. Camburi, Vitória

Outro espaço dedicado ao "rodízio de tudo" (que está "estalando de novo"), é o La Foods, em Colina de Laranjeiras, Serra. O cardápio é variado e você pode se fartar com sushis, pizzas, hambúrgueres, petiscos, sorvetes, massas, salgados e, claro, batata frita. Abaixo você confere mais detalhes sobre os espaços citados como horários, valores e endereços.

SERVIÇO

RESTAURANTE ALLEGRIA. Um dos maiores rodízios de pizza e massa do Estado, localizado no Shopping Metre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. O espaço também funciona servindo refeições, bebidas e sobremesas no formato de bufê





Um dos maiores rodízios de pizza e massa do Estado, localizado no Shopping Metre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. O espaço também funciona servindo refeições, bebidas e sobremesas no formato de bufê HORÁRIOS: o rodízio de pizza funciona a partir das 17h30, de segunda a quinta, e das 17h, na sexta, sábado, domingo e feriado. Já o bufê começa a ser servido a partir das 10h, de segunda a sábado, e das 11h, aos domingos e feriados





o rodízio de pizza funciona a partir das 17h30, de segunda a quinta, e das 17h, na sexta, sábado, domingo e feriado. Já o bufê começa a ser servido a partir das 10h, de segunda a sábado, e das 11h, aos domingos e feriados VALORES: O rodízio de pizza custa a partir de R$ 39,90 e o bufê, a partir de R$ 34,90. Bebidas, refrigerantes, sucos e água são vendidos no sistema de refil, sendo R$ 9,90 no horário de almoço e R$ 14,90 no período do jantar. O estabelecimento tem ainda chopes, vinhos e drinks

TOP FOODS: O estabelecimento funciona de segunda a sexta, de 17h às 23h30, e sábado e domingo, de 11h às 23h30, na Rua Carlos Martins, 495 (antigo Rock Burger), em Jardim Camburi





O estabelecimento funciona de segunda a sexta, de 17h às 23h30, e sábado e domingo, de 11h às 23h30, na Rua Carlos Martins, 495 (antigo Rock Burger), em Jardim Camburi CARDÁPIO: o cardápio é bem variado e tem "de um tudo": sushi, franguinho frito, hambúrguer, pizza, esfiha, espetinho e até açaí. Quem vai ao restaurante pode pedir qualquer item e comer à vontade pagando R$ 59,90, de segunda a quinta, e R$ 69,90, de sexta em diante. Esse preço é cobrado por pessoa