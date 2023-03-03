Chocolateria abre café com loja e fábrica em Jardim da Penha

O chocolate da casa é usado em quase todos os produtos Crédito: Vitor Jubini

Reconhecida entre as principais marcas capixabas de chocolate com alta qualidade, a Ana Bandeira acaba de inaugurar uma nova loja em Vitória.

A chocolateria já divide um espaço na Praia do Canto desde 2021 com a Titolare, mas agora tem um ponto maior para chamar de seu, com café e fábrica, em Jardim da Penha.

Na Ana Bandeira Chocolates e Café, o cliente pode assistir à confecção de barras, bombons e trufas a partir do chocolate da casa, que é tree to bar ("da árvore à barra"), ou seja, feito pelo fabricante desde o cultivo do cacau até o produto final.

Além das vitrines com doces, que incluem também barras de outras marcas do Espírito Santo, a loja conta com serviço de mesa. Os assentos mais disputados ficam ao ar livre.

As mesas externas são as mais concorridas Crédito: Vitor Jubini

O cardápio da cafeteria prioriza ingredientes do Espírito Santo, desde o café, com diferentes métodos de extração, até as cervejas e o chope, passando pelos chás, infusões e kombuchas.

Grande parte das comidinhas também é de produção própria - brownie, cookie, musse de chocolate, cheesecake, tortas e bolos estão nessa lista. Empanadas são uma opção salgada, nas versões caprese, choripán, cebola caramelizada, cogumelos e filé com gorgonzola.

Ao visitar o local, não deixe de provar as chocolate barks (pedaços cobertos com ingredientes diversos, como nozes e frutas secas). Elas são vendidas no peso (R$ 34/100g) e permitem combinações de chocolate com laranja e gengibre cristalizados, castanhas brasileiras e até batata palha.

As barks são o carro-chefe da vitrine Crédito: Vitor Jubini

Dona Ana e Seu Bandeira, avós maternos do proprietário e chocolatier, Alexandre Pontual. A propriedade fica no Baixo Rio Doce, primeira região cacaueira do país a receber Indicação Geográfica (IG). O chocolate da marca, que é parceira do Clube A Gazeta , nasce de cacau cultivado em Linhares, na fazenda de, avós maternos do proprietário e chocolatier,. A propriedade fica no Baixo Rio Doce, primeira região cacaueira do país a receber Indicação Geográfica (IG).

Além das lojas em Vitória, a Ana Bandeira tem uma unidade nos EUA, na cidade de Northampton, Massachussetts. O funcionamento em Jardim da Penha é todos os dias, das 9h às 20h. Av. Carlos Orlando Carvalho, 205. (27) 99732-1987.

Trufas e bombons são produzidos no local Crédito: Vitor Jubini

GASTROBAR RENOVA CARDÁPIO E CARTA DE DRINQUES

O gastrobar Raiz do Canto acaba de lançar novo cardápio e nova carta de drinques. A estreia será nesta sexta-feira (3), a partir das 20h, com noite especial ao som da DJ Lorelai.

“O Raiz recebe um público bem variado, e foi avaliando a singularidade de cada cliente que desenvolvi o novo cardápio. Tem opções de saladas, cortes preparados na parrilha, frutos do mar e pratos vegetarianos, tanto individuais como para dividir ou petiscar”, explica o chef Gabriel Oliveira, que está há quatro meses no comando da cozinha.

Um dos destaques é o atum na crosta de quinoa negra com molho tarê, creme de pupunha e espuma de wasabi. O Voilà, versão de clericot feita com tangerina, mirtilo e hortelã, está entre as criações do bartender João Marcos para a temporada.

Panelinha de polvo também é novidade na casa Crédito: Raiz do Canto/Divulgação

A casa também lançou uma sobremesa: panqueca de doce de leite flambada com licor de laranja e servida com sorvete fior di latte.

O funcionamento é segunda e terça, das 11h30 às 23h, e de quarta a sábado até meia-noite. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, ao lado da Ponte Ayrton Senna. (27) 99655-0025.

SHOPPING REÚNE CAFÉS EM AÇÃO PROMOCIONAL

A partir desta sexta (3) e até o dia 12 de março, o Shopping Praia da Costa reúne seis de suas cafeterias para uma ação gastronômica de combos promocionais, o Café no Praia.

Durante esse evento, Casa Bauducco, Havanna, Casa do Pão de Queijo, Expressa, Monza e Tangerina Café venderão combinações selecionadas de comida e bebida a um preço fixo, R$ 19,90.

Confira os combos:

Casa Bauducco - cappuccino + muffin ou machiatto + fatia de panetone doce

- cappuccino + muffin ou machiatto + fatia de panetone doce Tangerina Café - café expresso + pão de queijo + torta de limão

- café expresso + pão de queijo + torta de limão Havanna - Cappuccino + 1 pão de queijo

- Cappuccino + 1 pão de queijo Expressa - café latte + 1 fatia de torta de frutas vermelhas

- café latte + 1 fatia de torta de frutas vermelhas Casa do Pão de Queijo - café mocha + 1 fatia de bolo

- café mocha + 1 fatia de bolo Monza - café expresso duplo + misto quente ou cappuccino + 4 pães de queijo