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Chocolateria abre café com loja e fábrica em Jardim da Penha

A Ana Bandeira Chocolates e Café chegou ao bairro há menos de um mês. Veja também: novo cardápio do Raiz do Canto e cafés em promoção no Shopping Praia da Costa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Março de 2023 às 17:45

Chocolateria Ana Bandeira em Jardim da Penha
O chocolate da casa é usado em quase todos os produtos Crédito: Vitor Jubini
Reconhecida entre as principais marcas capixabas de chocolate com alta qualidade, a Ana Bandeira acaba de inaugurar uma nova loja em Vitória.
A chocolateria já divide um espaço na Praia do Canto desde 2021 com a Titolare, mas agora tem um ponto maior para chamar de seu, com café e fábrica, em Jardim da Penha.  
Na Ana Bandeira Chocolates e Café, o cliente pode assistir à confecção de barras, bombons e trufas a partir do chocolate da casa, que é tree to bar  ("da árvore à barra"), ou seja, feito pelo fabricante desde o cultivo do cacau até o produto final. 
Além das vitrines com doces, que incluem também barras de outras marcas do Espírito Santo, a loja conta com serviço de mesa. Os assentos mais disputados ficam ao ar livre.
Chocolateria Ana Bandeira em Jardim da Penha
As mesas externas são as mais concorridas Crédito: Vitor Jubini
O cardápio da cafeteria prioriza ingredientes do Espírito Santo, desde o café, com diferentes métodos de extração, até as cervejas e o chope, passando pelos chás, infusões e kombuchas. 
Grande parte das comidinhas também é de produção própria - brownie, cookie, musse de chocolate, cheesecake, tortas e bolos estão nessa lista. Empanadas são uma opção salgada, nas versões caprese, choripán, cebola caramelizada, cogumelos e filé com gorgonzola.   
Ao visitar o local, não deixe de provar as chocolate barks (pedaços cobertos com ingredientes diversos, como nozes e frutas secas). Elas são vendidas no peso (R$ 34/100g) e permitem combinações de chocolate com laranja e gengibre cristalizados, castanhas brasileiras e até batata palha.     
Chocolateria Ana Bandeira em Jardim da Penha
As barks são o carro-chefe da vitrine Crédito: Vitor Jubini
O chocolate da marca, que é parceira do Clube A Gazeta, nasce de cacau cultivado em Linhares, na fazenda de Dona Ana e Seu Bandeira, avós maternos do proprietário e chocolatier, Alexandre Pontual. A propriedade fica no Baixo Rio Doce, primeira região cacaueira do país a receber Indicação Geográfica (IG).
Além das lojas em Vitória, a Ana Bandeira tem uma unidade nos EUA, na cidade de Northampton, Massachussetts. O funcionamento em Jardim da Penha é todos os dias, das 9h às 20h. Av. Carlos Orlando Carvalho, 205. (27) 99732-1987. 
Chocolateria Ana Bandeira em Jardim da Penha
Trufas e bombons são produzidos no local Crédito: Vitor Jubini

GASTROBAR RENOVA CARDÁPIO E CARTA DE DRINQUES

O gastrobar Raiz do Canto acaba de lançar novo cardápio e nova carta de drinques. A estreia será nesta sexta-feira (3), a partir das 20h, com noite especial ao som da DJ Lorelai
“O Raiz recebe um público bem variado, e foi avaliando a singularidade de cada cliente que desenvolvi o novo cardápio. Tem opções de saladas, cortes preparados na parrilha, frutos do mar e pratos vegetarianos, tanto individuais como para dividir ou petiscar”, explica o chef Gabriel Oliveira, que está há quatro meses no comando da cozinha. 
Um dos destaques é o atum na crosta de quinoa negra com molho tarê, creme de pupunha e espuma de wasabi. O Voilà, versão de clericot feita com tangerina, mirtilo e hortelã, está entre as criações do bartender João Marcos para a temporada. 
Panelinha de polvo do restaurante Raiz do Canto
Panelinha de polvo também é novidade na casa Crédito: Raiz do Canto/Divulgação
A casa também lançou uma sobremesa: panqueca de doce de leite flambada com licor de laranja e servida com sorvete fior di latte.
O funcionamento é segunda e terça, das 11h30 às 23h, e de quarta a sábado até meia-noite. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, ao lado da Ponte Ayrton Senna. (27) 99655-0025. 
O Raiz do Canto é parceiro do Clube A Gazeta. Clique aqui para conhecer os benefícios

SHOPPING REÚNE CAFÉS EM AÇÃO PROMOCIONAL

A partir desta sexta (3) e até o dia 12 de março, o Shopping Praia da Costa reúne seis de suas cafeterias para uma ação gastronômica de combos promocionais, o Café no Praia.
Durante esse evento, Casa Bauducco, Havanna, Casa do Pão de Queijo, Expressa, Monza e Tangerina Café venderão combinações selecionadas de comida e bebida a um preço fixo, R$ 19,90. 
Confira os combos:
  • Casa Bauducco - cappuccino + muffin ou machiatto + fatia de panetone doce
  • Tangerina Café - café expresso + pão de queijo + torta de limão
  • Havanna - Cappuccino + 1 pão de queijo
  • Expressa - café latte + 1 fatia de torta de frutas vermelhas
  • Casa do Pão de Queijo - café mocha + 1 fatia de bolo
  • Monza - café expresso duplo + misto quente ou cappuccino + 4 pães de queijo
Combo da cafeteria Expressa para o festival Café no Praia, no Shopping Praia da Costa
Combo da cafeteria Expressa para o Café no Praia, em Vila Velha Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação

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