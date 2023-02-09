Vila Velha ganha restaurante italiano especializado em carnes

Contrafilé com espaguete alla nerano: dica de prato principal Crédito: Vitor Jubini

No italiano Nero Fogo e Vinho, aberto há poucos dias em Vila Velha, a carne é a protagonista. O restaurante pertence aos mesmos sócios do Preferito, Orlando Nardi e Eduardo Bretas, e foi inaugurado há poucos dias na Avenida Hugo Musso.

O cardápio traz cortes como ossobuco, tagliata, bisteca, filé, contrafilé e entrecôte, feitos ao estilo da Itália e acompanhados por massas, risotos ou legumes.

Um diferencial é o stinco di maiale, joelho de porco assado inteiro lentamente (de duas a três horas) e servido com batatas e caponata. "Esse prato só nós servimos no Estado. É de cocção lenta, o forno é o nosso destaque. Temos também grelha, chapa e um forno à lenha que usamos para gratinar", explica o chef, Orlando Nardi.

Nero Fogo e Vinho

Bolinhos empanados de arroz com molho de tomate típicos de Roma, os supplì de batata e presunto de Parma (R$ 35,90/três unidades) são uma opção de entrada.

Entre os pratos, tem boa saída o contrafilé com tomatinhos assados e espaguete alla nerano (receita italiana tradicional à base de abobrinha e queijos). Quanto: R$ 79, individual.

A escolha dos vinhos é feita pelos próprios clientes em uma adega aberta, com cerca de 200 rótulos. As garrafas custam a partir de R$ 79,90 cada uma.

O funcionamento do Nero é de terça a sexta, das 18h30 às 23h; sábado, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30, e domingo das 12h às 16h. Av. Hugo Musso, 2000, Itapuã, Vila Velha.

CHOPE CAPIXABA DIRETO DAS TORNEIRAS

Tem novidade para os cervejeiros na Praia da Costa: será lançada nesta quinta (9), às 18h, a Else Beer Tap, novo produto da cervejaria capixaba Else.

Trata-se de uma estação automatizada com 10 torneiras de chope da marca e autosserviço, instalada no térreo do edifício Ocean Ville (Rua Henrique Moscoso, 90). A inauguração contará com show de Marcelo Ribeiro, a partir das 19h.

Else Tap Beer começa a funcionar nesta quinta (9), em Vila Velha Crédito: Else/Divulgação

Além de duas biqueiras com Pilsen, o espaço terá estilos como Blonde, Witbier, Red IPA, IPA e APA. "Junto com a Else Beer Tap, vamos lançar nossa RIS (Russian Imperial Stout), com notas de damasco, tâmara e 11% de álcool. É quase um vinho", conta o empresário José Olavo Macedo, proprietário da Else.

O atendimento será de terça a domingo, das 16h às 23h, com venda de chopes, growlers e acessórios, mas a estação também funcionará de forma autônoma.