Restaurante de comida asiática surpreende no Centro de Anchieta

Pratos asiáticos são a especialidade da casa Crédito: Café Singapura

Yakisoba, japchae, gyoza, satay, dumpling, laksa, kimbap, tonkatsu, arroz frito com kimchi, frango frito coreano e mais uma infinidade de pratos asiáticos se revezam no bufê self-service do Café Singapura, um pequeno restaurante no Centro de Anchieta.

Inaugurado em setembro de 2022, o espaço comporta em média 12 pessoas por vez e oferece de 7 a 12 opções no almoço (R$ 84,99 o quilo).

Nas noites de sexta e sábado, o sistema é à la carte, com um menu enxuto que sempre traz novidades.

A responsável pela cozinha é a chef Pei Shi Rebecca Ang, nascida em Singapura. Ela é casada com o capixaba Miqueias Rohr, de Anchieta.

Rebecca Ang e Miqueias Rohr comandam o restaurante Crédito: Café Singapura/Divulgação

Formada em Turismo e Hotelaria na Austrália, país onde conheceu Miqueias, Rebecca optou por não se restringir à culinária de sua terra natal, dada a riqueza de sabores que toda a Ásia apresenta.

Logo, o cardápio do almoço e do jantar está sempre mudando (as opções do dia são divulgadas no Instagram @cafe.singapura). Além de Japão, Coreia do Sul e Singapura, entram no repertório da casa iguarias de China, Tailândia, Taiwan e Indonésia.

Café Singapura

As referências ao continente estão por toda a parte, da decoração à música - atualmente, hits chineses e do k-pop têm dominado a trilha sonora.

O funcionamento é às quartas e quintas, das 12h às 15h, e às sextas e sábados até 22h, com à la carte a partir das 18h. Excepcionalmente neste sábado, 21/01, o restaurante abrirá apenas para almoço. Rua Padre João Arriagui, 92.

CAFÉ DA CURVA LANÇA CARDÁPIO DE PETISCOS

Na Curva da Jurema, o café Mangalô acaba de incluir no cardápio uma seleção de aperitivos para as tardes de quinta a domingo. A lista inclui cinco opções para petiscar, disponíveis das 12h às 18h.

Estão na lista bolinho de bacalhau com sour cream (R$ 23/cinco unidades), quesadillas de carne de sol com muçarela (R$ 39/quatro unidades) e dadinhos de tapioca com geleia de manga e pimenta (R$ 32).

O Mangalô abre de terça a domingo, a partir das 8h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Bolinho de bacalhau é servido na casa de quinta a domingo Crédito: Mangalô/Reprodução

REDE DE STEAKHOUSES PROMOVE AÇÃO BENEFICENTE

Na próxima quinta, 26 de janeiro, a rede Outback Steakhouse promove a 16ª edição do Bloomin’ Day, desta vez em parceria com a organização sem fins lucrativos Make-A-Wish Brasil.

Durante a ação, que engloba todas as unidades físicas do restaurante no país, inclusive as de Vitória e Vila Velha, toda a renda líquida obtida com a venda da Bloomin' Onion, a famosa cebola empanada da casa, será revertida para a instituição, que ajuda crianças e adolescentes no enfrentamento de doenças graves.

O delivery também não vai ficar de fora: os consumidores que pedirem a Bloom’ Petals pelo iFood também poderão colaborar com a causa do Bloomin' Day.

Uma forma de adiantar a doação é comprar um vale-presente especial feito para o Bloomin’ Day, no valor de R$ 50 ou mais, pela página de compras de giftcard no site do Outback . Toda essa renda também será revertida para a instituição.