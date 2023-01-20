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Pitadas

Restaurante de comida asiática surpreende no Centro de Anchieta

Conheça o Café Singapura, que serve pratos típicos do Japão à Coreia do Sul. Leia também: novos petiscos no Mangalô e ação solidária no Outback
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 17:49

Café Singapura, restaurante self-service asiático em Anchieta
Pratos asiáticos são a especialidade da casa Crédito: Café Singapura
Yakisoba, japchae, gyoza, satay, dumpling, laksa, kimbap, tonkatsu, arroz frito com kimchi, frango frito coreano e mais uma infinidade de pratos asiáticos se revezam no bufê self-service do Café Singapura, um pequeno restaurante no Centro de Anchieta. 
Inaugurado em setembro de 2022, o espaço comporta em média 12 pessoas por vez e oferece de 7 a 12 opções no almoço (R$ 84,99 o quilo). 
Nas noites de sexta e sábado, o sistema é à la carte, com um menu enxuto que sempre traz novidades. 
A responsável pela cozinha é a chef Pei Shi Rebecca Ang, nascida em Singapura. Ela é casada com o capixaba Miqueias Rohr, de Anchieta. 
Pei Shi Rebecca Ang e Miqueias Rohr, proprietários do Café Singapura, em Anchieta
Rebecca Ang e Miqueias Rohr comandam o restaurante Crédito: Café Singapura/Divulgação
Formada em Turismo e Hotelaria na Austrália, país onde conheceu Miqueias, Rebecca optou por não se restringir à culinária de sua terra natal, dada a riqueza de sabores que toda a Ásia apresenta.    
Logo, o cardápio do almoço e do jantar está sempre mudando (as opções do dia são divulgadas no Instagram @cafe.singapura). Além de Japão, Coreia do Sul e Singapura, entram no repertório da casa iguarias de China, Tailândia, Taiwan e Indonésia.  

Café Singapura

As referências ao continente estão por toda a parte, da decoração à música - atualmente, hits chineses e do k-pop têm dominado a trilha sonora.
O funcionamento é às quartas e quintas, das 12h às 15h, e às sextas e sábados até 22h, com à la carte a partir das 18h. Excepcionalmente neste sábado, 21/01, o restaurante abrirá apenas para almoço. Rua Padre João Arriagui, 92.  

CAFÉ DA CURVA LANÇA CARDÁPIO DE PETISCOS 

Na Curva da Jurema, o café Mangalô acaba de incluir no cardápio uma seleção de aperitivos para as tardes de quinta a domingo. A lista inclui cinco opções para petiscar, disponíveis das 12h às 18h.
Estão na lista bolinho de bacalhau com sour cream (R$ 23/cinco unidades), quesadillas de carne de sol com muçarela (R$ 39/quatro unidades) e dadinhos de tapioca com geleia de manga e pimenta (R$ 32). 
O Mangalô abre de terça a domingo, a partir das 8h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. 
Bolinho de bacalhau do Mangalô Café Bar, na Curva da Jurema
Bolinho de bacalhau é servido na casa de quinta a domingo Crédito: Mangalô/Reprodução

REDE DE STEAKHOUSES PROMOVE AÇÃO BENEFICENTE

Na próxima quinta, 26 de janeiro, a rede Outback Steakhouse promove a 16ª edição do Bloomin’ Day, desta vez em parceria com a organização sem fins lucrativos Make-A-Wish Brasil. 
Durante a ação, que engloba todas as unidades físicas do restaurante no país, inclusive as de Vitória e Vila Velha, toda a renda líquida obtida com a venda da Bloomin' Onion, a famosa cebola empanada da casa, será revertida para a instituição, que ajuda crianças e adolescentes no enfrentamento de doenças graves.
O delivery também não vai ficar de fora: os consumidores que pedirem a Bloom’ Petals pelo iFood também poderão colaborar com a causa do Bloomin' Day. 
Uma forma de adiantar a doação é comprar um vale-presente especial feito para o Bloomin’ Day, no valor de R$ 50 ou mais, pela página de compras de giftcard no site do Outback. Toda essa renda também será revertida para a instituição. 
Bloomin' Onion, petisco do restaurante Outback Steakhouse
A Bloomin' Onion é o petisco mais famoso da rede Crédito: Outback/Divulgação

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