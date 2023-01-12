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Nova sorveteria é inaugurada em Vitória, na Mata da Praia

Conheça a Mille Gusti, que também tem açaí e frozen yogurt. Veja também: almoço de fim de semana no Figata e despedida do Zayin Café
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 19:55

Sorvete de chocolate da sorveteria Mille Gusti, inaugurada na Mata da Praia, Vitória
Sorveteria funciona com self-service a quilo Crédito: Mille Gusti/Instagram
Em dezembro, a poucos dias do início do verão, Vitória ganhou uma nova sorveteria, a Mille Gusti.
A loja fica na Mata da Praia, onde funcionava uma unidade da La Basque, no Centro Comercial Pedra da Cebola. 
Além dos mais de 20 sabores de sorvete, o bufê self-service (R$ 79,90/kg) tem como opções açaí e frozen yogurt.
Gelatos, bolos confeitados e picolés artesanais estão nos planos futuros da marca, criada pelo casal Gustavo Breda e Milena Gonçalves.  
A lista de sorvetes, que inclui variedades como pistache, cheesecake de amarena, banana flambada, torta de limão e Ninho com morango, ganhará dez novos sabores a partir da próxima semana.  
Sorvete de pistache da Mille Gusti, inaugurada na Mata da Praia, em Vitória
Sorvete de pistache também faz parte da linha zero açúcar Crédito: Mille Gusti/Instagram
Além de duas opções zero açúcar, pistache e coco, o cardápio contará com sorbets de morango e amora, sem adição de leite e derivados. 
Uma segunda unidade da Mille Gusti será inaugurada em Vila Velha, no Sky Food Park, em Itaparica. A previsão de abertura é 28 de fevereiro.  
O endereço em Vitória é Avenida Desembargador Demerval Lyrio, 121, loja 11, Mata da Praia. Mais informações: (27) 98818-8058 e @mille.gusti (Instagram). 

NOVO ALMOÇO DE FIM DE SEMANA NA PRAIA DO CANTO 

O restaurante Figata Pizza & Pasta passa a abrir para almoço aos sábados e domingos também em sua unidade da Praia do Canto, a partir deste fim de semana, nos dias 14 e 15/12. 
O cardápio exclusivo ficará disponível das 11h30 às 16h, com dez entradas, 21 pratos, três pizzas e oito sobremesas. 
Ossobuco com polenta (R$ 74,90), risoto de burrata com camarão VG e limão siciliano (R$ 109,90), filé à parmegiana (R$ 79,90) e pizza de brie com mel trufado e crocante de presunto de Parma (R$ 99,90/grande) estão entre as opções.   
Gamberi con spaghetti alfredo, prato de almoço do restaurante Figata, na Praia do Canto
Espaguete com camarão e molho alfredo: almoço no fim de semana   Crédito: Figata/Divulgação
O restaurante, que conta com espaço kids, fica na Rua João da Cruz, 290. Mais informações: (27) 3376-4451 e @figata.br (Instagram). 

CAFETERIA ENCERRA AS ATIVIDADES NO CENTRO DE VITÓRIA

Inaugurada em 2015 no Centro de Vitória, a cafeteria Zayin acaba de anunciar o encerramento de suas atividades.
Referência em cafés especiais nessa região da Capital, a loja estava de recesso para as festas de fim de ano e voltaria a funcionar na última segunda-feira (9).
Porém, nesta quinta (12), a despedida foi anunciada em um post nas redes sociais.
"O Zayin Café informa aos seus clientes, amigos e parceiros que está encerrando as suas atividades. Foram 7 anos de muitas alegrias, realizações e desafios. Foi uma honra fazer parte desse lugar que amamos, o Centro de Vitória.", diz a legenda.
Os proprietários, Daniele e Rafael Pereira, ainda não tem um novo projeto em vista. "O coração fica apertado, mas estou feliz e orgulhosa por termos formado vários apaixonados por café. Clientes nossos viraram baristas e também abriram cafeterias", conta Daniele.     
O Zayin Café funcionava na Rua Graciano Neves, 156. 

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