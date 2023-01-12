Nova sorveteria é inaugurada em Vitória, na Mata da Praia

Sorveteria funciona com self-service a quilo Crédito: Mille Gusti/Instagram

Em dezembro, a poucos dias do início do verão, Vitória ganhou uma nova sorveteria, a Mille Gusti.

A loja fica na Mata da Praia, onde funcionava uma unidade da La Basque, no Centro Comercial Pedra da Cebola.

Além dos mais de 20 sabores de sorvete, o bufê self-service (R$ 79,90/kg) tem como opções açaí e frozen yogurt.

Gelatos, bolos confeitados e picolés artesanais estão nos planos futuros da marca, criada pelo casal Gustavo Breda e Milena Gonçalves.

A lista de sorvetes, que inclui variedades como pistache, cheesecake de amarena, banana flambada, torta de limão e Ninho com morango, ganhará dez novos sabores a partir da próxima semana.

Sorvete de pistache também faz parte da linha zero açúcar Crédito: Mille Gusti/Instagram

Além de duas opções zero açúcar, pistache e coco, o cardápio contará com sorbets de morango e amora, sem adição de leite e derivados.

Uma segunda unidade da Mille Gusti será inaugurada em Vila Velha, no Sky Food Park, em Itaparica. A previsão de abertura é 28 de fevereiro.

O endereço em Vitória é Avenida Desembargador Demerval Lyrio, 121, loja 11, Mata da Praia. Mais informações: (27) 98818-8058 e @mille.gusti (Instagram).

NOVO ALMOÇO DE FIM DE SEMANA NA PRAIA DO CANTO

O restaurante Figata Pizza & Pasta passa a abrir para almoço aos sábados e domingos também em sua unidade da Praia do Canto, a partir deste fim de semana, nos dias 14 e 15/12.

O cardápio exclusivo ficará disponível das 11h30 às 16h, com dez entradas, 21 pratos, três pizzas e oito sobremesas.

Ossobuco com polenta (R$ 74,90), risoto de burrata com camarão VG e limão siciliano (R$ 109,90), filé à parmegiana (R$ 79,90) e pizza de brie com mel trufado e crocante de presunto de Parma (R$ 99,90/grande) estão entre as opções.

Espaguete com camarão e molho alfredo: almoço no fim de semana Crédito: Figata/Divulgação

O restaurante, que conta com espaço kids, fica na Rua João da Cruz, 290. Mais informações: (27) 3376-4451 e @figata.br (Instagram).

CAFETERIA ENCERRA AS ATIVIDADES NO CENTRO DE VITÓRIA

Inaugurada em 2015 no Centro de Vitória, a cafeteria Zayin acaba de anunciar o encerramento de suas atividades.

Referência em cafés especiais nessa região da Capital, a loja estava de recesso para as festas de fim de ano e voltaria a funcionar na última segunda-feira (9).

Porém, nesta quinta (12), a despedida foi anunciada em um post nas redes sociais.

"O Zayin Café informa aos seus clientes, amigos e parceiros que está encerrando as suas atividades. Foram 7 anos de muitas alegrias, realizações e desafios. Foi uma honra fazer parte desse lugar que amamos, o Centro de Vitória.", diz a legenda.

Os proprietários, Daniele e Rafael Pereira, ainda não tem um novo projeto em vista. "O coração fica apertado, mas estou feliz e orgulhosa por termos formado vários apaixonados por café. Clientes nossos viraram baristas e também abriram cafeterias", conta Daniele.