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Pitadas

Torta de lavanda é atração de café com jardim em Santa Teresa

Conheça o San Pietro, recém-inaugurado no Circuito Caravaggio. Veja também: lançamento da 40 Sabores e novo bufê do Hotel Senac
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 17:41

Massa branca de baunilha recheada com creme de lavanda e compota de mirtilo, coberta de chantili e ganache de chocolate branco.
Assim é descrita no cardápio a queridinha entre as tortas do novo San Pietro Café, Cerveja & Jardim, em Santa Teresa. 
Aberto há dois meses, o espaço fica no alto de uma propriedade no Circuito Caravaggio, a sete quilômetros do centro da cidade, em uma charmosa construção onde o jardim é protagonista.
Torta de lavanda com mirtilo do San Pietro Café, Cerveja & Jardim, em Santa Teresa
Torta de lavanda com mirtilo é a queridinha do cardápio Crédito: San Pietro/Divulgação
Nele, os clientes acomodam-se nas mesas do gazebo e do pergolado, podendo abrigar-se também nos caramanchões. Todos rodeados por plantas e flores escolhidas a dedo pela idealizadora do local, a empresária e turismóloga Eliane Gomes.
No San Pietro é possível tomar desde café da manhã e brunch até chá da tarde e happy hour. "A média de permanência do nosso público é de três a cinco horas. A maior parte acaba vindo para passar o dia, não dá vontade de ir embora", comenta Eliane.
Café do San Pietro Vila Parque, em Santa Teresa
Jardim do espaço fica ainda mais charmoso à noite Crédito: Reprodução/Instagram
Tortas, minibolos, tarteletes, cookies, macarons, waffles, quiches, empanadas, toasts, carpaccios, sanduíches e croissants compõem o cardápio, assinado pela chef consultora Claudine Silveira. Os doces ficam a cargo da confeiteira Sandra Pratte.  
Para acompanhá-los, há opções de café (espresso ou filtrado), cappuccino (um deles com geleia de laranja e gengibre) e chocolate quente. A adega conta com 380 rótulos, entre tintos, brancos, rosés e espumantes. 
Café do San Pietro Vila Parque, em Santa Teresa
O café fica dentro do San Pietro Vila Parque  Crédito: Reprodução/Instagram
O San Pietro, que futuramente terá novos ambientes e uma pousada, funciona às sextas, das 13h às 18h; aos sábados, das 11h às 21h; e aos domingos, das 9h às 18h.
O acesso ao local se dá pela estrada do Circuito Caravaggio, próximo à entrada da rampa de vôo livre. Mais informações. (27) 99919-8126. 

SORVETERIA LANÇA FROZEN PARA O VERÃO

A novidade da sorveteria 40 Sabores para o verão é uma linha de frozen yogurt com cinco sabores. São eles: morango, maracujá, frutas vermelhas, frutas verdes e cereja, disponíveis nas lojas da marca até o final da estação. 
Feito com calda de leite saborizada de iogurte natural, o frozen yogurt tem um sabor azedinho característico e baixa quantidade de açúcares e de lactose. 
Frozen yogurt de maracujá da sorveteria 40 Sabores
Frozen yogurt de maracujá: novidade para o verão Crédito: 40 Sabores/Divulgação

Hotel promove almoço italiano aos domingos

A partir do dia 8 de janeiro, o Hotel Senac Ilha do Boi terá mais um bufê temático em seu restaurante. Além da tradicional feijoada de sábado e da Sexta da Moqueca, o espaço conta agora com o Domingo Italiano. Trata-se de um bufê de almoço, disponível das 12h às 16h, a R$ 120 por pessoa, com música ao vivo (sem cobrança de couvert artístico). Farão parte do cardápio entradas, pratos principais e sobremesas, entre os quais lasanha, ravióli, risoto, porchetta e polenta, tiramisù, zabaione e panna cotta. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória. (27) 3345-0111. 

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