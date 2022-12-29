Relembre cinco restaurantes inaugurados no ES em 2022

Se você gosta de ficar por dentro das principais novidades na cena gastronômica do Espírito Santo, a coluna Pitadas, publicada toda quinta-feira em HZ, é um prato cheio.
Ao longo de 2022, noticiamos nesse espaço semanal a chegada de inúmeros estabelecimentos, como cafés, bares, cervejarias, docerias e restaurantes, localizados de Norte a Sul do Estado.
O ano foi de retomada, após um período de crise no auge da pandemia, e vimos boas novidades surgirem. A seguir, você confere algumas delas em uma retrospectiva para todos os gostos e bolsos.
01
JAPONÊS SOFISTICADO
Inaugurado em março na Praia do Canto, o Unagi Sushi trouxe uma abordagem da cozinha japonesa até então inédita na Capital. Além do balcão de omakase, com seis lugares e menu-degustação feito pessoalmente pelo chef (R$ 226 por pessoa, sob reserva), a casa aposta na alta coquetelaria. A carta de drinques traz releituras interessantes, como o Coffee Negroni (R$ 39), e receitas autorais com ingredientes orientais, como yuzu, shissô e genmaicha. O Unagi é um empreendimento dos mesmos sócios do Barlavento e do Wanted Pub. Rua Aleixo Netto, 1585, Vitória. (27) 99201-5612.
02
BOA SURPRESA NO NORTE
O Tatá Cozinha de Origem fica em São Mateus, no Norte do Estado, e está entre as boas surpresas do ano. Com padrões elevados até mesmo para a Grande Vitória, o restaurante traz no comando o chef Gabriel Bordoni, formado pela renomada escola ALMA, na Itália, sob a batuta do chef Gualtiero Marchesi, considerado o fundador da culinária moderna naquele país. Na casa, que está de recesso até 2 de janeiro de 2023, o fogo é trabalhado também na lenha, nas brasas da parrilha, na defumadora e em yakitori (técnica japonesa de preparar espetos). Rodovia BR-101, 426, Bairro Sâo Benedito, São Mateus. (27) 99720-3767.
03
ADEGA LUXUOSA
Inspiração italiana, influência nordestina e essência capixaba formam o conceito do Tero Gastronomia. Inaugurado em agosto, o restaurante ocupa uma casa da década de 1950 que, na reforma, teve a fachada original preservada. A adega, espaçosa e luxuosa, comporta 800 garrafas de vinho, de praticamente todos os estilos. O Tero pertence aos mesmos donos do badalado bar de parrilha O Quintal. Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. (27) 99932-5614.
04
RODÍZIO DISPUTADO
Novembro foi marcado pela chegada de um dos restaurantes mais concorridos dos últimos tempos em Vitória. É a casa de rodízios Top Foods, que tem longas filas na porta desde que abriu. O motivo é a variedade de pratos para comer sem limites pagando um valor fixo por pessoa: R$ 59,90 de segunda a quinta e R$ 69,90 de sexta a domingo. Já conhecido como "rodízio de tudo", o Top Foods serve hambúrguer, pizza, churrasquinho, frango frito, açaí e comida japonesa. A casa também está abrindo para almoço aos sábados e domingos, a partir das 11h30. Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi. (27) 99276-7105.
05
NOVIDADE NO SHOPPING
Com 1.600m² de área e capacidade para 400 pessoas, o Camarada Camarão foi aberto há menos de um mês no Shopping Vitória. Especializado em frutos do mar, o restaurante pertence a uma rede pernambucana que já tem Vila Velha no radar para sua próxima unidade no Estado. Concorrente direto do Coco Bambu, o Camarada Camarão traz receitas do litoral do Nordeste com influências internacionais e também é conhecido pelas porções generosas. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.