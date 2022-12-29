Relembre cinco restaurantes inaugurados no ES em 2022

Se você gosta de ficar por dentro das principais novidades na cena gastronômica do Espírito Santo, a coluna Pitadas, publicada toda quinta-feira em HZ, é um prato cheio.

Ao longo de 2022, noticiamos nesse espaço semanal a chegada de inúmeros estabelecimentos, como cafés, bares, cervejarias, docerias e restaurantes, localizados de Norte a Sul do Estado.

O ano foi de retomada, após um período de crise no auge da pandemia, e vimos boas novidades surgirem. A seguir, você confere algumas delas em uma retrospectiva para todos os gostos e bolsos.