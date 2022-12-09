Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Bar inspirado no Rio é novidade para o verão em Guarapari

O Farofa Carioca foi aberto há poucas semanas na Praia do Morro. Veja também: os biscoitos natalinos da Bibi Candy e a chegada do delivery Yaki Trip
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 17:03

Inspirado na Cidade Maravilhosa, o Farofa Carioca foi aberto há poucas semanas na Praia do Morro e promete muito agito para o verão de Guarapari.
Trata-se de um bar de entretenimento, como explica o proprietário, Lucas Olímpio, que comanda outros três empreendimentos na cidade: o Boteco do Caranguejo e os restaurantes Taiccos e Carpas.   
"O Farofa vai ter música ao vivo todos os dias, sempre a partir das 20h30. Temos um palco para as atrações e os estilos serão principalmente samba, pagode, sertanejo e axé", explica.
Bar Farofa Carioca, em Guarapari
O bar fica na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Filipe Aragão
As referências ao Rio de Janeiro estão por toda a parte. Símbolos como o Cristo Redentor, o calçadão de Copacabana, o Maracanã e os Arcos da Lapa compõem a decoração.
O cardápio traz clássicos da boemia carioca, como a empada aberta (de camarão, frango ou carne seca com catupiry/a partir de R$ 27) e o bolinho de feijoada (R$ 28/quatro unidades).  
Uma invenção da casa é o Mussaralho, bolinho recheado com três queijos e tempero de alho (R$ 30 a porção com quatro).
Tem também pastel de pernil desfiado, coxinha sem massa, torresmo de barriguinha com abacaxi grelhado e bolinho de carne de panela, além de churrasco e feijoada.     

Farofa Carioca

A carta de bebidas traz quinze coquetéis autorais, e as opções com cachaça vão da Caipilé (caipirinha com picolé de limão/R$ 25) ao Clássico Carioca, que combina cachaça, chá mate de pêssego, suco de limão, mel e hortelã (R$ 24).
O novo point funciona de quarta a sábado, a partir das 18h. Couvert artístico: a partir de R$ 10 por pessoa. O endereço é Avenida Praiana, 2.140, Praia do Morro, Guarapari. Mais informações: @farofacariocabar (Instagram). 

BISCOITOS CRIATIVOS PARA O NATAL

Especializada em biscoitos decorados e pirulitos de cristal, a confeiteira Viviana Sagrillo, da Bibi Candy Doces Artesanais, criou um cardápio de Natal recheado de doçuras criativas.
Uma delas é o Cookie dos Reis, inspirado no tradicional bolo de reis. Vendidos em uma caixinha com nove unidades (R$ 61), são biscoitos amanteigados sabor laranja glaceados e cobertos com frutas secas.   

Bibi Candy Doces Artesanais

Encomendas até 16/12, ou enquanto durar o estoque, pelo Whatsapp (27) 98119-5376. O ateliè fica em Jardim da Penha, Vitória.  

NOVO DELIVERY DE YAKISOBA EM VITÓRIA 

Tem novidade para os apaixonados por yakisoba: acaba de ser inaugurado em Vitória o delivery Yaki Trip, especializado no macarrão de origem chinesa.
Entre as versões do prato disponíveis no menu, destaque para a que leva barriguinha de porco (R$ 44,50, individual). Há também uma opção vegetariana e os tradicionais com frango, contrafilé, filé mignon ou camarão (a partir de R$ 42,50, individual).
Yakisoba de barriguinha de porco do delivery Yaki Trip
Yakisoba de barriguinha de porco é destaque no delivery Crédito: Yaki Trip/Divulgação
O Yaki Trip pertence ao empresário Bianco Santos, proprietário do restaurante japonês Sushi Trip. Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h, exclusivamente pelo app iFood. 

Veja Também

Veja lista de bares para assistir aos jogos do Brasil na Copa

Onde encomendar panetones e sobremesas para o Natal no ES

Veja mais de 100 opções de pratos para as ceias de Natal e réveillon

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados