Bar inspirado no Rio é novidade para o verão em Guarapari

Inspirado na Cidade Maravilhosa, o Farofa Carioca foi aberto há poucas semanas na Praia do Morro e promete muito agito para o verão de Guarapari.

Trata-se de um bar de entretenimento, como explica o proprietário, Lucas Olímpio, que comanda outros três empreendimentos na cidade: o Boteco do Caranguejo e os restaurantes Taiccos e Carpas.

"O Farofa vai ter música ao vivo todos os dias, sempre a partir das 20h30. Temos um palco para as atrações e os estilos serão principalmente samba, pagode, sertanejo e axé", explica.

O bar fica na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Filipe Aragão

As referências ao Rio de Janeiro estão por toda a parte. Símbolos como o Cristo Redentor, o calçadão de Copacabana, o Maracanã e os Arcos da Lapa compõem a decoração.

O cardápio traz clássicos da boemia carioca, como a empada aberta (de camarão, frango ou carne seca com catupiry/a partir de R$ 27) e o bolinho de feijoada (R$ 28/quatro unidades).

Uma invenção da casa é o Mussaralho, bolinho recheado com três queijos e tempero de alho (R$ 30 a porção com quatro).

Tem também pastel de pernil desfiado, coxinha sem massa, torresmo de barriguinha com abacaxi grelhado e bolinho de carne de panela, além de churrasco e feijoada.

Farofa Carioca

A carta de bebidas traz quinze coquetéis autorais, e as opções com cachaça vão da Caipilé (caipirinha com picolé de limão/R$ 25) ao Clássico Carioca, que combina cachaça, chá mate de pêssego, suco de limão, mel e hortelã (R$ 24).

O novo point funciona de quarta a sábado, a partir das 18h. Couvert artístico: a partir de R$ 10 por pessoa. O endereço é Avenida Praiana, 2.140, Praia do Morro, Guarapari. Mais informações: @farofacariocabar (Instagram).

BISCOITOS CRIATIVOS PARA O NATAL

Especializada em biscoitos decorados e pirulitos de cristal, a confeiteira Viviana Sagrillo, da Bibi Candy Doces Artesanais, criou um cardápio de Natal recheado de doçuras criativas.

Uma delas é o Cookie dos Reis, inspirado no tradicional bolo de reis. Vendidos em uma caixinha com nove unidades (R$ 61), são biscoitos amanteigados sabor laranja glaceados e cobertos com frutas secas.

Bibi Candy Doces Artesanais

Encomendas até 16/12, ou enquanto durar o estoque, pelo Whatsapp (27) 98119-5376. O ateliè fica em Jardim da Penha, Vitória.

NOVO DELIVERY DE YAKISOBA EM VITÓRIA

Tem novidade para os apaixonados por yakisoba: acaba de ser inaugurado em Vitória o delivery Yaki Trip, especializado no macarrão de origem chinesa.

Entre as versões do prato disponíveis no menu, destaque para a que leva barriguinha de porco (R$ 44,50, individual). Há também uma opção vegetariana e os tradicionais com frango, contrafilé, filé mignon ou camarão (a partir de R$ 42,50, individual).

Yakisoba de barriguinha de porco é destaque no delivery Crédito: Yaki Trip/Divulgação