Onde encomendar pratos para as ceias de Natal e réveillon no ES

Quer saber onde encomendar pratos para as ceias de fim de ano?
Nossa equipe preparou uma lista com mais de 100 opções de entradas, petiscos, pratos e sobremesas para pedir na Grande Vitória.
A seleção de HZ inclui 24 restaurantes, rotisserias e bufês que já estão aceitando encomendas tanto para o Natal quanto para o réveillon.
Se você não quer ter trabalho na cozinha, aproveite para reservar sua ceia pronta. Confira a seguir!
RESTAURANTES
A OCA
- Terá dois menus de encomendas, com pratos para duas e para quatro pessoas. Entre os itens, há Bacalhau à Gomes de Sá (a partir de R$ 110/700g) e o Gratinado da Ilha (a partir de R$ 138/700g), que é arroz de camarão com coco, creme de banana com camarão, molho de tomate, parmesão, muçarela e camarão VG. A sobremesa é um bolo red velvet natalino (R$ 140/aro 15).
- Encomendas: até 20/12 pelo (27) 98825-6714. Centro, Vitória.
BARUK RESTAURANTE
- Berinjela picante com pimentão nozes e snoubar (R$ 49/porção inteira), pimentão vermelho com nozes e romã (R$ 49/inteiro), coalhada seca com zaatar (R$ 43/inteiro), arroz com lentilha e cebola dourada (R$ 65/inteiro) e carneiro ao vinho, especiarias libanesas e molho de hortelã (R$ 198/inteiro) são opções do Baruk para a ceia, além do famoso sorvete de miski da casa.
- Encomendas: pelo (27) 3225-1541. Aceitará pedidos até 24/12 (Natal) e 31/12 (réveillon), abrindo nesses dias das 10h às 16h.
CAFÉ DONA LICA
- Paleta de cordeiro com crosta de ervas e musseline de batata baroa (R$ 149/1kg) e maminha recheada de alho confit no molho de cerveja preta (R$ 129/1kg) são algumas opções de carne para a ceia, e a lista de guarnições inclui farofa doce com banana, passas e damasco (R$ 82,90/1kg), arroz com amêndoas (R$ 76,90/1 kg) e salpicão com frango defumado (R$ 99/1kg). Outra pedida são as tortas de pão, com recheio de atum, frango ou espinafre (R$ 89/1kg). De sobremesa, há pudins de nozes com frutas e damasco (R$ 179) e de pistache com calda de frutas vermelhas (R$ 179) - cada uma rende em média 12 fatias.
- Encomendas: até 18/12 pelo (27) 99813-2192. Jardim Camburi, Vitória.
CASA DA ILHA
- O restaurante vai aceitar pedidos de clássicos da ceia, como chester (R$ 179,90 a unidade com 3,5kg em média), peru (R$ 249,90 a unidade com 3,5kg em média), pernil assado (R$ 89,90/1kg) e tender bolinha (R$ 139,90 a unidade), além de acompanhamentos como arroz natalino (R$ 99,90/1kg), farofa festa (R$ 79,90/1kg), salpicão de frango (R$ 79,90/1kg) e maionese de bacalhau com ovos e batatas (R$ 129,90/1kg).
- Encomendas: até 17/12 pelo (27) 99999-9945. Ilha de Santa Maria, Vitória.
CASA GRAVIOLA
- O brownie da casa (R$ 180) e as tortas cheesecake (R$ 310), vegan banoffee (R$ 180) e musse de chocolate (R$ 210) podem ser encomendadas com até dois dias de antecedência.
- Encomendas: (27) 3201-8601 e 99945-5561 (WhatsApp). Praia do Canto, Vitória.
D'BELÉM DOÇARIA PORTUGUESA
- Além de pratos como bacalhau com natas (R$ 150/1kg) e rocambole de bacalhau (R$ 135/10 fatias), a casa vai aceitar encomendas de Pastel de Belém (R$ 42/6 unidades), Toucinho do Céu (R$ 140/14 fatias) e Torta de Sintra (R$ 140/14 fatias).
- Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99657-5300. Praia do Canto, Vitória.
EMPÓRIO ÁRABE
- A casa sugere ceia para duas pessoas que inclui 10 quibes coquetel, 10 esfirras coquetel (carne ou ricota), 400g de carneiro, 250g de arroz de lentilha, 250g de homus, 250g de quibe cru, 250g de coalhada e meia dúzia de pão árabe (R$ 373). Entre os pedidos avulsos há arroz de lentilha (RS 136/1kg), carneiro (R$ 215/1kg) e charutos de uva (R$ 138/1kg) ou de repolho (R$ 118).
- Encomendas: até 23/12 (Natal), até 17h, e até 30/12 (réveillon), também até 17h, pelo (27) 3227-5599 e 99870-7525. Praia do Suá, Vitória.
GABÊ FAMILY FOOD
- O restaurante terá como opção de encomenda uma ceia completa com salpicão, farofa, arroz e carne, para seis pessoas, a R$ 450. A lista de pratos natalinos inclui salpicão de frango com alho-poró (R$ 84/800g), arroz à grega (R$ 47/500g), sobrecoxa desossada confitada (R$ 195/6 unidades) e quiche caprese (R$ 179 a unidade).
- Encomendas: até 22/12 pelo (27) 3025-2070 e 99602-2070. Santa Lúcia, Vitória.
MAIS OPÇÃO RESTAURANTE
- A ceia sob encomenda terá opções como peru ao molho de laranja e sálvia finalizado com laranjas desidratadas (R$ 109/1kg), pernil ou lombo ao molho de vinho tinto com cebolas caramelizadas e ameixa (R$ 97/1kg), farofa de milho com maracujá e castanha de caju (R$ 97,90/1kg), salada portuguesa de bacalhau (R$ 179/1kg), arroz amanteigado de brócolis com amêndoas (R$ 97,90/1kg) e rabanada com calda de chocolate e amêndoa (R$ 97,90/1kg).
- Encomendas: até 18/12, ou até o limite de produção, pelo (27) 98145-5206. Praia do Canto, Vitória.
MODÉSTIA ÀS FAVAS
- Os pães artesanais são destaque no menu natalino de encomendas, que traz como opções pão de canela com maçã (cinnamon roll) a R$ 28/650g, pão recheado com nozes e melaço de romã (R$ 28/650g) e pão com crosta de parmesão e recheio de gorgonzola (R$ 36/650g).
- Encomendas: até 21/12 pelo Whatsapp (27) 98144-8511. Jaburuna, Vila Velha.
SOETA RESTAURANTE
- No menu de encomendas para a ceia, o Soeta Pra Levar, há itens como salpicão de peru com batata crocante (R$ 42/250g); salada de chester, maçã verde, aipo, iogurte e nozes (R$ 48/250g); lasanha de cordeiro com molho de tomate (R$ 68/500g); arroz de pato confitado e desfiado, lentilha e linguiça (R$ 75/500g); chester assado em crosta de ervas e parmesão (R$ 450 a peça) e mil-folhas de palmito, batata, cogumelos e tender (R$ 55/500g).
- Encomendas: até 20/12 pelo Whatsapp (27) 98875-1032. Praia do Canto, Vitória.
ROTISSERIAS, BUFÊS, CHEFS E PADARIAS
BEMTÔ ROTISSERIA & BEBIDAS
- A mais nova rotisseria da Capital traz em seu menu de fim de ano opções como queijo trufado assado com cebolas caramelizadas e bacon (R$ 35/700g), maionese de camarões médios (R$ 150/1 kg), farofa de castanhas portuguesas (R$ 75/1kg), lasanha de bacalhau (R$ 120/1kg), costelinha suína em sous vide com molho barbecue (R$ 85/1kg) e peru ou chester laqueado e recheado com farofa (R$ 90/1kg).
- Encomendas: até 19/12 pelo Whatsapp (27) 99824-1441. Bento Ferreira, Vitória.
CAROL SARDENBERG
- A ceia preparada pela chef inclui opções como pernil suíno com batatas e cebolas cozidas (R$ 250/para 10 pessoas), batatas bravas com linguiça artesanal (R$ 70/1kg), salada de cevadinha (R$ 120/1kg) e arroz vermelho com cogumelos (R$ 160/1kg). Também é possível pedir terrines, brusquetas, barquetes e cogumelos recheados de entrada (a partir de R$ 120, para oito pessoas).
- Encomendas: até 22/12 pelo Whatsapp (27) 99963-8383. Praia do Canto, Vitória.
CAMPANHA BUFFET
- O bufê preparou kits de ceia para o réveillon que atendem desde grupos de cinco pessoas até eventos para 30 convidados (a partir de R$ 110 por pessoa). O cardápio avulso de encomendas para o ano-Novo traz filé ao molho madeira com cogumelos (R$ 190/1kg), torta de bacalhau (R$ 150/1kg) e patê de grana padano com cebola caramelizada (R$ 50/500g).
- Encomendas: até o limite de produção, pelo (27) 99953-3558. Vila Velha.
CASA ROTI
- Pernil de porco marinado na cerveja e servido com molho de mostarda americana e cebola (R$ 90/1kg); paleta de cordeiro à cacciatore (R$ 145/1kg) e peru inteiro recheado com farofa rica e servido com molho de manteiga e laranja (R$ 80/1kg) fazem parte do menu de fim de ano da rotisseria, que traz ainda cuscuz marroquino (R$ 90/1 kg), arroz com lentilhas (R$ 75/1kg) e lasanha de bacalhau (R$ 120/1kg).
- Encomendas: até 18/12 (Natal) e até 27/12 (réveillon) pelo (27) 2142-4060 ou 99690-3939. Jardim Camburi, Vitória.
DELICATUS
- As terrines, com cerca de 1,5kg cada uma, são o destaque do menu de fim de ano. Entre as versões, há salmão em duas texturas com gravlax; quatro queijos com castanhas tostadas em especiarias, mel e alho; e cebola caramelizada, presunto cru e gorgonzola (valores entre R$ 200 e R$ 240).
- Encomendas: com pelo menos 48 horas de antecedência pelo (27) 99507-7091. Bairro República, Vitória.
EDNA JABOUR BUFFET E DOCERIA
- A chef oferece cinco opções de ceia completa para seis pessoas, com carne e acompanhamentos, a preços que variam de R$ 748 a R$ 1.100 de acordo com os itens escolhidos. Na lista de pratos avulsos há opções como lombo suíno recheado com ricota, queijo, passas e nozes ao molho de laranja e gengibre (R$ 190/1 kg) e lombo de bacalhau confitado com batata, cebola e alho (R$ 240/1 kg). Também há opções de salgados, melba, brie folhado e terrine, além de doces temáticos, como a guirlanda de brownie com brigadeiros (R$ 160).
- Encomendas: até 20/12 ou até o limite de produção, pelo (27) 99277-9011. Santa Lúcia, Vitória.
EMPÓRIO BISTUT'S
- O menu de encomendas da rotisseria inclui como opções de carne filé ao molho de cogumelos (R$ 390), salmão com tomatinho confit ao molho de espinafre (R$ 380), cordeiro ao molho de hortelã (R$ 390), pernil ao molho de alecrim com batatinha, mini cebola e farofa (R$ 320), peru assado (R$ 420) e tender bolinha ao molho de abacaxi (R$ 220), todos para seis pessoas.
- Encomendas: até 21/12 pelo Whatsapp (27) 99291-2299. Mata da Praia, Vitória.
EXTRABOM E EXTRAPLUS
- A lista de pratos natalinos sob encomenda nos supermercados inclui feijão tropeiro (R$ 59,90/1kg), farofa natalina (R$ 49,90/1kg), chester assado e decorado (R$ 94,90/1kg), pernil suíno assado (R$ 89,90/1kg), peru assado (R$ 94,90/1 kg), torta de bacalhau (R$ 139,90/1kg) e rabanada de panetone (R$ 36,90/1kg).
- Encomendas: com 24 horas de antecedência, até 23/12, nas lojas do Extrabom localizadas em Jardim Camburi e Praia do Suá (Vitória), Jacaraipe (Serra), Itapoã (Vila Velha), Muquiçaba, Praia do Morro e Centro (Guarapari), além do Extraplus da Praia da Costa, em Vila Velha. Se desejar, o cliente pode levar sua própria louça, sem acréscimo de valor.
ISABELA MOREIRA
- No Natal 2022, a chef fará por encomenda as seguintes sobremesas: cheesecake de frutas vermelhas (R$ 155/1kg/15cm), terrine (R$ 110/900g) e torre de brownie recheada com doce de leite e coberta com brigadeiro meio amargo (R$ 99/700g). Todas serão decoradas com folha de ouro comestível.
- Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99930-6350. Jardim da Penha, Vitória.
MIMOS DO LÍBANO
- No menu de natal da rotisseria árabe há salada de couve-flor frita, uva, romã e molho taratour (R$ 250/de oito a 10 pessoas), peru libanês acompanhado por charutos de folha de uva e molho taratour (R$ 300/quatro pessoas) e arrozes variados (a partir de R$ 186/de oito a dez pessoas).
- Encomendas: até 15/12 pelo (27) 99242-6793. Praia do Canto, Vitória.
PANECALLO ALIMENTARI
- A confeitaria do empório italiano terá para encomenda os tradicionais tiramisù (R$ 85) e torta mantovana (R$ 65) e doçuras como o croissant de creme pasticcera e Nutella (10 unidades a R$ 120).
- Encomendas: até 20/12 pelo (27) 99873-8781. Jardim da Penha, Vitória.
SALEDOCE
- Pernil assado com páprica defumada e especiarias (R$ 129/1kg), costelinha de porco com molho barbecue zero açúcar (R$ 129/1kg), farofa de bacon e linguiça artesanais (R$ 69/1 kg) e batatas assadas na manteiga ghee (R$ 29/1kg) estão entre as pedidas no restaurante e delivery canela-verde.
- Encomendas: até 20/12 em https://saledoce.menuintegrado.com.br. Mais informações: (27) 98834-4240. Novo México, Vila Velha.
TANTI AFFETTI
- A padaria traz no menu de encomendas itens como salmão assado com crosta de ervas (R$ 249,90/1 kg), peru assado (R$ 114,90/1 kg), tilápia à belle meunière (R$ 179,90/1 kg), salada waldorf (R$ 81,90/1 kg), arroz pilaf (R$ 59,90/1 kg), arroz de polvo (R$ 119,90/1 kg) e rabanada (R$ 59,90/1 kg).
- Encomendas: até 18/12 pelo Whatsapp (27) 99660-4899. Praia do Canto, Vitória.