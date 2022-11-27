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Para adoçar

Que tal uma musse de café com pedaços de brownie? Veja receita

Sobremesa para comer de colher reúne texturas diferentes que surpreendem no paladar: é cremosa, aerada e crocante na medida
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 06:00

Musse de café com pedaços de brownie
Receita da musse de café rende quatro porções Crédito: Oster/Divulgação
Musse de chocolate é uma das sobremesas mais amadas não só pelos chocólatras, mas por qualquer fã de doces. E o que dizer de uma musse de café turbinada com pedaços de brownie bem chocolatudo?
Essa é a nossa dica para adoçar o seu fim de semana: uma deliciosa musse de café com pedaços de brownie (veja aqui uma receita simples de brownie de chocolate com nozes) para ninguém botar defeito. Bora fazer?

MUSSE DE CAFÉ COM PEDAÇOS DE BROWNIE

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 xícara de café expresso
  • 1 xícara de creme de leite
  • 110g de açúcar
  • 4 gemas
  • 2 saquinhos de gelatina sem sabor
  • 2 colheres (sopa) de água quente
  • 4 xícaras de pedaços de brownie
  • Chantili e caramelo para decorar (opcional)
MODO DE PREPARO:
  1.  Bata o creme de leite até engrossar e reserve na geladeira.
  2. Prepare um café expresso simples.
  3. Despeje em um recipiente que você pode colocar dentro de uma panela em banho-maria, adicione o açúcar e mexa sem parar até dissolver.
  4. Adicione as gemas e bata até engrossar.
  5. Transfira o recipiente com a mistura para outro contendo água fria com gelo e, sem parar de bater, adicione o creme de leite aos poucos.
  6. Em duas colheres de água quente, dissolva a gelatina e despeje na mistura de café.
  7. Bata vigorosamente e leve à geladeira por 1 hora.
  8. Depois, retire da geladeira e, nos recipientes de sua preferência, despeje duas colheres de musse em cada um deles.
  9. Em seguida, acrescente pedaços de brownie, e depois novamente musse. 
  10. Finalize com chantili e, se desejar, caramelo para decorar.
Fonte: Oster. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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