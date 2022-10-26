Como fazer petit gateau de chocolate ou de doce de leite

Petit gateau é um clássico que muitos amam, mas poucos arriscam-se a fazer em casa. Então, escolhi para a coluna de hoje duas versões da sobremesa que são as minhas favoritas: chocolate e doce de leite.

No vídeo que você assiste a seguir, ensino alguns truques para preparar a sobremesa com perfeição. Para arrematar, mostro também como fazer uma farofinha doce, de leite em pó, que faz toda a diferença na finalização.

Essa receita de petit gateau é uma daquelas em que podemos usar a imaginação e brincar com os sabores, pois a técnica de preparo será sempre a mesma.

Os grandes segredos para obter um bolinho firme por fora mas com bastante calda por dentro são a temperatura alta do forno e a pouca quantidade de farinha de trigo.

Outra dica importante é untar muito bem as forminhas!

Sirva o petit gateau com farofa doce e uma bola de sorvete Crédito: Hugo Boniolo

INGREDIENTES:

2 gemas



1 xícaras de açúcar refinado



100g de manteiga



120g de chocolate meio amargo



120g de doce de leite



4 colheres (sopa) de farinha de trigo



Manteiga e trigo para untar



Morangos para decorar (opcional)



Sorvete de creme



1 xícara de leite em pó integral



Meia xícara de castanha de caju picada.