Como fazer petit gateau de chocolate ou de doce de leite

Petit gateau é um clássico que muitos amam, mas poucos arriscam-se a fazer em casa. Então, escolhi para a coluna de hoje duas versões da sobremesa que são as minhas favoritas: chocolate e doce de leite.
No vídeo que você assiste a seguir, ensino alguns truques para preparar a sobremesa com perfeição. Para arrematar, mostro também como fazer uma farofinha doce, de leite em pó, que faz toda a diferença na finalização.
Essa receita de petit gateau é uma daquelas em que podemos usar a imaginação e brincar com os sabores, pois a técnica de preparo será sempre a mesma.
Os grandes segredos para obter um bolinho firme por fora mas com bastante calda por dentro são a temperatura alta do forno e a pouca quantidade de farinha de trigo.
Outra dica importante é untar muito bem as forminhas!
INGREDIENTES:
- 2 gemas
- 1 xícaras de açúcar refinado
- 100g de manteiga
- 120g de chocolate meio amargo
- 120g de doce de leite
- 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
- Manteiga e trigo para untar
- Morangos para decorar (opcional)
- Sorvete de creme
- 1 xícara de leite em pó integral
- Meia xícara de castanha de caju picada.
Minha dica de harmonização para o petit gateau de chocolate é com certeza vinho do Porto. O petit de doce de leite, por sua vez, vai melhor com os vinhos de colheita tardia. Tanto esse como o do Porto devem ser servidos bem gelados.