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Como fazer petit gateau de chocolate ou de doce de leite

A sobremesa é um clássico que poucos se arriscam a reproduzir em casa. Veja no vídeo alguns truques para deixá-la perfeita

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 06:00

Publicado em 

26 out 2022 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Petit gateau é um clássico que muitos amam, mas poucos arriscam-se a fazer em casa. Então, escolhi para a coluna de hoje duas versões da sobremesa que são as minhas favoritas: chocolate e doce de leite. 
No vídeo que você assiste a seguir, ensino alguns truques para preparar a sobremesa com perfeição. Para arrematar, mostro também como fazer uma farofinha doce, de leite em pó, que faz toda a diferença na finalização. 
Essa receita de petit gateau é uma daquelas em que podemos usar a imaginação e brincar com os sabores, pois a técnica de preparo será sempre a mesma.
Os grandes segredos para obter um bolinho firme por fora mas com bastante calda por dentro são a temperatura alta do forno e a pouca quantidade de farinha de trigo.
Outra dica importante é untar muito bem as forminhas! 
Petit gateau clássico, por Pedro Kucht
Sirva o petit gateau com farofa doce e uma bola de sorvete Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES: 
  • 2 gemas
  • 1 xícaras de açúcar refinado
  • 100g de manteiga
  • 120g de chocolate meio amargo
  • 120g de doce de leite
  • 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • Manteiga e trigo para untar
  • Morangos para decorar (opcional)
  • Sorvete de creme
  • 1 xícara de leite em pó integral
  • Meia xícara de castanha de caju picada.
Minha dica de harmonização para o petit gateau de chocolate é com certeza vinho do Porto. O petit de doce de leite, por sua vez, vai melhor com os vinhos de colheita tardia. Tanto esse como o do Porto devem ser servidos bem gelados.

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Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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