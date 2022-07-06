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Como fazer s'more, doce típico dos EUA com biscoito e marshmallow

Que tal uma receita quentinha para os dias frios do inverno? Essa versão de forno é uma sobremesa fácil e perfeita para compartilhar

Públicado em 

06 jul 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

O s'more é um doce típico dos EUA e do Canadá que vemos em muitos filmes americanos - ou você nunca viu em uma cena tostarem marshmallows no fogo? Não à toa, a sobremesa quentinha é perfeita para os dias frios do inverno.
No vídeo acima você aprende uma versão de forno, em que combino cookie caseiro, chocolate e marshmallows.
S'mores, por Pedro Kucht
S'more é um doce norte-americano  Crédito: Hugo Boniolo
Para deixar os marshmallows douradinhos sem precisar de uma chama alta ou até mesmo de uma fogueira, optei por fazer em uma assadeira convencional e sugiro servir à mesa de forma compartilhada. Assim o visual fica muito mais bonito!
Para fazer s'mores individuais, você pode montar e levar para assar em potinhos menores que possam ir ao forno.
Depois de assar, sirva os s'mores imediatamente e bem quentes, porque os marshmallows endurecem quando esfriam.

S'MORES DE FORNO

S'mores, por Pedro Kucht
S'mores na assadeira são ideais para compartilhar  Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 1 xícara e meia de farinha de trigo
  • Meia xícara de açúcar mascavo
  • Meia xícara de açúcar refinado
  • 200g de chocolate meio amargo
  • 100g de manteiga
  • 1 ovo
  • 1 pitada de sal
  • 200g de marshmallow

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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