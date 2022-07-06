Como fazer s'more, doce típico dos EUA com biscoito e marshmallow

O s'more é um doce típico dos EUA e do Canadá que vemos em muitos filmes americanos - ou você nunca viu em uma cena tostarem marshmallows no fogo? Não à toa, a sobremesa quentinha é perfeita para os dias frios do inverno.
No vídeo acima você aprende uma versão de forno, em que combino cookie caseiro, chocolate e marshmallows.
Para deixar os marshmallows douradinhos sem precisar de uma chama alta ou até mesmo de uma fogueira, optei por fazer em uma assadeira convencional e sugiro servir à mesa de forma compartilhada. Assim o visual fica muito mais bonito!
Para fazer s'mores individuais, você pode montar e levar para assar em potinhos menores que possam ir ao forno.
Depois de assar, sirva os s'mores imediatamente e bem quentes, porque os marshmallows endurecem quando esfriam.
S'MORES DE FORNO
INGREDIENTES:
- 1 xícara e meia de farinha de trigo
- Meia xícara de açúcar mascavo
- Meia xícara de açúcar refinado
- 200g de chocolate meio amargo
- 100g de manteiga
- 1 ovo
- 1 pitada de sal
- 200g de marshmallow