Como fazer s'more, doce típico dos EUA com biscoito e marshmallow

O s'more é um doce típico dos EUA e do Canadá que vemos em muitos filmes americanos - ou você nunca viu em uma cena tostarem marshmallows no fogo? Não à toa, a sobremesa quentinha é perfeita para os dias frios do inverno.

No vídeo acima você aprende uma versão de forno, em que combino cookie caseiro, chocolate e marshmallows.

S'more é um doce norte-americano Crédito: Hugo Boniolo

Para deixar os marshmallows douradinhos sem precisar de uma chama alta ou até mesmo de uma fogueira, optei por fazer em uma assadeira convencional e sugiro servir à mesa de forma compartilhada. Assim o visual fica muito mais bonito!

Para fazer s'mores individuais, você pode montar e levar para assar em potinhos menores que possam ir ao forno.

Depois de assar, sirva os s'mores imediatamente e bem quentes, porque os marshmallows endurecem quando esfriam.

S'MORES DE FORNO

S'mores na assadeira são ideais para compartilhar Crédito: Hugo Boniolo