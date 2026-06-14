Não adianta esconder: pais agora podem ver notas dos filhos pelo celular

A Secretaria Municipal de Educação da Serra (Sedu) disponibilizou, pela primeira vez, o acesso de pais e responsáveis legais ao Sistema de Gestão Escolar da Rede Municipal de Ensino. A partir de agora, é possível acompanhar, de forma simples e sem precisar baixar nenhum aplicativo, informações como notas, frequência, dados cadastrais e o desempenho do estudante em relação à turma, tudo isso pelo celular, tablet ou computador.





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O acesso é feito pelo site diariodeclasse.online e utiliza o mesmo login e senha já cadastrados na plataforma serra.prematricula.online - a mesma usada para solicitação de vagas e transferências escolares. Quem ainda não tem cadastro pode criá-lo diretamente pelo site, de forma rápida e gratuita.





Caso o responsável tente acessar com uma conta já existente e receba uma mensagem de acesso negado, isso pode indicar que o e-mail cadastrado na plataforma é diferente do vinculado ao sistema escolar. Nesse caso, basta procurar a Secretaria da Unidade de Ensino para atualizar o cadastro.