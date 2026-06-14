AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

Não adianta esconder: pais agora podem ver notas dos filhos pelo celular

Prefeitura no ES lança acesso on-line para famílias monitorarem desempenho escolar em tempo real

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

14 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Não precisa baixar aplicativo para acompanhar a vida escolar dos estudantes da Serra PMS/Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação da Serra (Sedu) disponibilizou, pela primeira vez, o acesso de pais e responsáveis legais ao Sistema de Gestão Escolar da Rede Municipal de Ensino. A partir de agora, é possível acompanhar, de forma simples e sem precisar baixar nenhum aplicativo, informações como notas, frequência, dados cadastrais e o desempenho do estudante em relação à turma, tudo isso pelo celular, tablet ou computador.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


O acesso é feito pelo site diariodeclasse.online e utiliza o mesmo login e senha já cadastrados na plataforma serra.prematricula.online - a mesma usada para solicitação de vagas e transferências escolares. Quem ainda não tem cadastro pode criá-lo diretamente pelo site, de forma rápida e gratuita. 


Caso o responsável tente acessar com uma conta já existente e receba uma mensagem de acesso negado, isso pode indicar que o e-mail cadastrado na plataforma é diferente do vinculado ao sistema escolar. Nesse caso, basta procurar a Secretaria da Unidade de Ensino para atualizar o cadastro.  

Veja Também 

Distrito de São Rafael, que dista 55 quilômetros da sede de Linhares

Município do ES com fama de quente terá festival de inverno

Faculdade Pio XII

Tradicional faculdade no ES vai encerrar as atividades após quase 30 anos

Para a secretária de Educação da Serra, Mayara Candido, a nova ferramenta representa mais um avanço no fortalecimento da parceria entre escola e família, utilizando a tecnologia para aproximar os responsáveis da rotina escolar e garantir um acompanhamento mais próximo do desenvolvimento dos estudantes. Segundo ela, a iniciativa amplia a transparência das informações e contribui para uma participação mais ativa das famílias no processo de aprendizagem.


“Quando a família consegue acessar de forma rápida e simples informações sobre frequência, desempenho e rotina escolar, ela passa a caminhar ainda mais próxima da escola”, destaca Mayara


Segundo a gerente interina de Tecnologia Educacional, Verônica Tackla, em breve, a plataforma também passará a exibir a Ficha de Acompanhamento Individual dos estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além do Relatório Individual da Criança para os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). 


Maior rede municipal de ensino do Estado, a Serra tem quase 70 mil crianças e estudantes matriculados.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Mais um passo decisivo para a volta do Trem das Montanhas

Deputado com mandato suspenso é o convidado especial de evento sobre armas no ES

Grande rede de academias abre unidade em Terra Vermelha, Vila Velha

Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Educação Serra Prefeitura da Serra Tecnologia Transparência Escola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher é presa após esfaquear marido durante briga em Vitória
Mulher é presa após esfaquear o marido durante briga em Vitória
Fuzil apreendido em Vila Velha
Homem é preso com fuzil do Rio de Janeiro que seria entregue a traficantes no ES
Segunda Ponte
Vídeo mostra como ficará a Segunda Ponte após implantação da 5ª faixa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados