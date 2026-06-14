Não adianta esconder: pais agora podem ver notas dos filhos pelo celular

A Secretaria Municipal de Educação da Serra (Sedu) disponibilizou, pela primeira vez, o acesso de pais e responsáveis legais ao Sistema de Gestão Escolar da Rede Municipal de Ensino. A partir de agora, é possível acompanhar, de forma simples e sem precisar baixar nenhum aplicativo, informações como notas, frequência, dados cadastrais e o desempenho do estudante em relação à turma, tudo isso pelo celular, tablet ou computador.
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O acesso é feito pelo site diariodeclasse.online e utiliza o mesmo login e senha já cadastrados na plataforma serra.prematricula.online - a mesma usada para solicitação de vagas e transferências escolares. Quem ainda não tem cadastro pode criá-lo diretamente pelo site, de forma rápida e gratuita.
Caso o responsável tente acessar com uma conta já existente e receba uma mensagem de acesso negado, isso pode indicar que o e-mail cadastrado na plataforma é diferente do vinculado ao sistema escolar. Nesse caso, basta procurar a Secretaria da Unidade de Ensino para atualizar o cadastro.
Para a secretária de Educação da Serra, Mayara Candido, a nova ferramenta representa mais um avanço no fortalecimento da parceria entre escola e família, utilizando a tecnologia para aproximar os responsáveis da rotina escolar e garantir um acompanhamento mais próximo do desenvolvimento dos estudantes. Segundo ela, a iniciativa amplia a transparência das informações e contribui para uma participação mais ativa das famílias no processo de aprendizagem.
“Quando a família consegue acessar de forma rápida e simples informações sobre frequência, desempenho e rotina escolar, ela passa a caminhar ainda mais próxima da escola”, destaca Mayara
Segundo a gerente interina de Tecnologia Educacional, Verônica Tackla, em breve, a plataforma também passará a exibir a Ficha de Acompanhamento Individual dos estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além do Relatório Individual da Criança para os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis).
Maior rede municipal de ensino do Estado, a Serra tem quase 70 mil crianças e estudantes matriculados.
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