Município do ES com fama de quente terá festival de inverno

Linhares tem fama de ter boas praias e lagoas maravilhosas, mas não só de calor e verão vive a cidade do Norte do Espírito Santo. O clima ameno das montanhas de São Rafael prova isso: no distrito, localizado a 55 quilômetros do município, será realizado, nos dias 4 e 5 de julho, o Festival de Inverno de Linhares, agora em sua segunda edição.





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O evento valoriza o agroturismo, a cultura, a gastronomia e as tradições locais. A programação, que começa às 8h nos dois dias de festa, contempla também muita comida, com pratos preparados seguindo as receitas e costumes da tradição italiana, herança dos moradores locais.





Na edição deste ano, a organização do Festival de Inverno de Linhares está anunciando uma novidade: a Tratorela, um desfile de tratores pelas pacatas ruas da localidade com distribuição de queijos, polenta frita e vinho.