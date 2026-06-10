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Coluna Leonel Ximenes

Município do ES com fama de quente terá festival de inverno

A novidade deste ano é a Tratorela, um desfile de tratores com distribuição de queijos, polenta frita e vinho

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 03:20

Públicado em 

10 jun 2026 às 03:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Distrito de São Rafael, que dista 55 quilômetros da sede de Linhares
Distrito de São Rafael, que dista 55 quilômetros da sede de Linhares Felipe Reis/PML

Linhares tem fama de ter boas praias e lagoas maravilhosas, mas não só de calor e verão vive a cidade do Norte do Espírito Santo. O clima ameno das montanhas de São Rafael prova isso: no distrito, localizado a 55 quilômetros do município, será realizado, nos dias 4 e 5 de julho, o Festival de Inverno de Linhares, agora em sua segunda edição.


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O evento valoriza o agroturismo, a cultura, a gastronomia e as tradições locais. A programação, que começa às 8h nos dois dias de festa, contempla também muita comida, com pratos preparados seguindo as receitas e costumes da tradição italiana, herança dos moradores locais.


Na edição deste ano, a organização do Festival de Inverno de Linhares está anunciando uma novidade: a Tratorela, um desfile de tratores pelas pacatas ruas da localidade com distribuição de queijos, polenta frita e vinho.

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Durante o evento, o visitante vai encontrar atrações musicais e culturais, praça de alimentação, a Cantina da Nona e área kids, entre outros espaços de acolhimento e diversão. Além do Colhe e Pague de Uva, nos parreirais de São Rafael. 


A programação completa será divulgada em breve, segundo a Prefeitura de Linhares, organizadora do festival.


“O Festival de Inverno de Linhares representa muito para o município. É a valorização da nossa cultura, das tradições italianas presentes na comunidade, da boa gastronomia e da força do nosso agroturismo. O evento fortalece a economia local, movimentando toda uma cadeia produtiva e gerando oportunidades para os empreendedores e produtores da região”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo de Linhares, Marcelo Rigoni.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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