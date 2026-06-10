Município do ES com fama de quente terá festival de inverno

Linhares tem fama de ter boas praias e lagoas maravilhosas, mas não só de calor e verão vive a cidade do Norte do Espírito Santo. O clima ameno das montanhas de São Rafael prova isso: no distrito, localizado a 55 quilômetros do município, será realizado, nos dias 4 e 5 de julho, o Festival de Inverno de Linhares, agora em sua segunda edição.
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O evento valoriza o agroturismo, a cultura, a gastronomia e as tradições locais. A programação, que começa às 8h nos dois dias de festa, contempla também muita comida, com pratos preparados seguindo as receitas e costumes da tradição italiana, herança dos moradores locais.
Na edição deste ano, a organização do Festival de Inverno de Linhares está anunciando uma novidade: a Tratorela, um desfile de tratores pelas pacatas ruas da localidade com distribuição de queijos, polenta frita e vinho.
Durante o evento, o visitante vai encontrar atrações musicais e culturais, praça de alimentação, a Cantina da Nona e área kids, entre outros espaços de acolhimento e diversão. Além do Colhe e Pague de Uva, nos parreirais de São Rafael.
A programação completa será divulgada em breve, segundo a Prefeitura de Linhares, organizadora do festival.
“O Festival de Inverno de Linhares representa muito para o município. É a valorização da nossa cultura, das tradições italianas presentes na comunidade, da boa gastronomia e da força do nosso agroturismo. O evento fortalece a economia local, movimentando toda uma cadeia produtiva e gerando oportunidades para os empreendedores e produtores da região”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo de Linhares, Marcelo Rigoni.
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