Estão usando até o Exército para dar golpe no interior do ES

A Prefeitura de Iúna, na região do Caparaó, publicou um alerta nas redes sociais em que denuncia uma tentativa de golpe na qual os estelionatários estão usando o nome do serviço militar obrigatório do Exército Brasileiro.





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Segundo a gestão municipal, o objetivo dos criminosos é, mediante uma falsa convocação para o treinamento militar, coletar indevidamente informações pessoais, credenciais de acesso, dados bancários ou outras informações sensíveis dos jovens aptos ao recrutamento.





“Recomenda-se não acessar links, realizar downloads de arquivos de remetentes desconhecidos ou inserir informações pessoais em sites maliciosos. Sugere-se, ainda, a adoção das medidas de segurança cabíveis para prevenção de possíveis incidentes cibernéticos”, orienta a Prefeitura de Iúna.