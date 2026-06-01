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Coluna Leonel Ximenes

Estão usando até o Exército para dar golpe no interior do ES

Estelionatários estão tentando coletar dados pessoais mediante falsa convocação militar

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

01 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Exército Brasileiro: recrutamento deve ser via canais oficiais
Exército Brasileiro: recrutamento deve ser via canais oficiais Exército Brasileiro/Divulgação

A Prefeitura de Iúna, na região do Caparaó, publicou um alerta nas redes sociais em que  denuncia uma tentativa de golpe na qual os estelionatários estão usando o nome do serviço militar obrigatório do Exército Brasileiro.


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Segundo a gestão municipal, o objetivo dos criminosos é, mediante uma falsa convocação para o treinamento militar, coletar indevidamente informações pessoais, credenciais de acesso, dados bancários ou outras informações sensíveis dos jovens aptos ao recrutamento.


“Recomenda-se não acessar links, realizar downloads de arquivos de remetentes desconhecidos ou inserir informações pessoais em sites maliciosos. Sugere-se, ainda, a adoção das medidas de segurança cabíveis para prevenção de possíveis incidentes cibernéticos”, orienta a Prefeitura de Iúna.

O alerta contra o golpe divulgado pela Prefeitura de Iúna
O alerta contra o golpe divulgado pela Prefeitura de Iúna PMI

No alerta, a prefeitura informa que o nome dos jovens que fizeram o alistamento obrigatório e estão aptos para o treinamento militar consta no site oficial do serviço militar: alistamento.eb.mil.br


“Aqueles não designados serão dispensados, realizando juramento à Bandeira Nacional e emissão do Certificado de Dispensa de Incorporação, ficando quites com o serviço militar. Nenhuma outra página on-line é autorizada a realizar convocações”, destaca a prefeitura iunense.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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