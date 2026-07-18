Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela

Decisão tomada: a candidata a vice-governadora do Espírito Santo na chapa de Helder Salomão (PT) será a também petista Valdirene Bernadino Pires, mais conhecida como Professora Valdirene. Com 54 anos, ela é vereadora de São Mateus, sua cidade natal, e exerce seu primeiro mandato, para o qual se elegeu em 2024.
O nome de Valdirene como sua companheira de chapa ainda não foi anunciado por Helder. Isso deve ser feito na próxima semana. A decisão, contudo, já foi aprovada pelo foro de dirigentes estaduais dos três partidos que integram a Federação Brasil da Esperança (Fe Brasil): PT, PCdoB e PV.
A pré-candidatura de Valdirene consta inclusive em ata prévia interna da Fe Brasil no Espírito Santo, enviada neste sábado (18) para a direção nacional da federação. A indicação tem a concordância de Helder.
A coluna apurou que o presidente estadual do PT, João Coser, foi o primeiro a sugerir a vereadora ao deputado federal e ex-prefeito de Cariacica, para ser sua companheira de chapa na eleição ao Governo do Estado. Helder gostou da ideia e a acolheu.
Na manhã deste sábado (18), em evento interno do PT em São Gabriel da Palha, a deputada estadual Iriny Lopes (PT) chegou a anunciar Valdirene, para a militância presente, como a vice de Helder. O anúncio foi feito ao lado da vereadora. Iriny é a coordenadora do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT no Espírito Santo. As decisões passam por ela.
Por que Valdirene?
Em primeiro lugar, Valdirene é uma mulher negra, do interior do Estado e com pouca experiência política. Tais características atendem ao perfil buscado por Helder, segundo a lógica da complementariedade, já que o titular da chapa da Fe Brasil ao Governo do Estado é um homem branco, da Grande Vitória (precisamente, Cariacica) e com longa trajetória na vida pública.
Além disso, Valdirene é descrita por correligionários como uma vereadora muito atuante e militante dos movimentos sociais da sua região, o Litoral Norte. Isso também foi levado em conta.
Nascida na comunidade quilombola de Serraria e atualmente moradora de Guriri, Valdirene é servidora pública de São Mateus há 33 anos, na função de professora da rede municipal. Com licenciatura em Ciências Biológicas, ela dá aula desde os 21 anos no ensino básico. No momento, leciona em duas escolas de Guriri, para turmas do ensino fundamental.
Com atuação no movimento sindical, chegou a ser presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de São Mateus. Também milita no movimento em defesa dos direitos das mulheres (São Mateus é um município com altas taxas de feminicídio), no movimento negro e no movimento quilombola. Pertence ao Coletivo Mulheres Pretas de São Mateus “Constância D’Angola”.
Ela ainda desenvolve ações em parceria com a Caritas da Igreja Católica, abrangendo grupos vulneráveis, como pessoas com deficiência.
“Como vereadora, o mandato dela é bem abrangente. Ela defende, naturalmente, os direitos das mulheres e dos negros. Também defende um modelo de desenvolvimento mais humanizado, que valoriza mais a pessoa e o meio ambiente. Acredita que é possível fazer do Norte do Espírito Santo uma região com importância econômica crescente, mas com proteção ambiental e respeito ao ser humano”, conta dirigente do alto escalão do PT-ES.
Internamente, a vereadora e professora pertence à corrente Articulação de Esquerda. No entanto, não se trata de uma indicação dessa corrente. Coser, o primeiro a sugerir o nome a Helder, pertence a outra (a Alternativa Socialista).
A pré-candidatura de Valdirene será homologada na convenção estadual da Fe Brasil, marcada, a princípio, para o próximo dia 30, no campus da Ufes em Goiabeiras.
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