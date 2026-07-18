Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela

Decisão tomada: a candidata a vice-governadora do Espírito Santo na chapa de Helder Salomão (PT) será a também petista Valdirene Bernadino Pires, mais conhecida como Professora Valdirene. Com 54 anos, ela é vereadora de São Mateus, sua cidade natal, e exerce seu primeiro mandato, para o qual se elegeu em 2024.





O nome de Valdirene como sua companheira de chapa ainda não foi anunciado por Helder. Isso deve ser feito na próxima semana. A decisão, contudo, já foi aprovada pelo foro de dirigentes estaduais dos três partidos que integram a Federação Brasil da Esperança (Fe Brasil): PT, PCdoB e PV.





A pré-candidatura de Valdirene consta inclusive em ata prévia interna da Fe Brasil no Espírito Santo, enviada neste sábado (18) para a direção nacional da federação. A indicação tem a concordância de Helder.





A coluna apurou que o presidente estadual do PT, João Coser, foi o primeiro a sugerir a vereadora ao deputado federal e ex-prefeito de Cariacica, para ser sua companheira de chapa na eleição ao Governo do Estado. Helder gostou da ideia e a acolheu.





Na manhã deste sábado (18), em evento interno do PT em São Gabriel da Palha, a deputada estadual Iriny Lopes (PT) chegou a anunciar Valdirene, para a militância presente, como a vice de Helder. O anúncio foi feito ao lado da vereadora. Iriny é a coordenadora do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT no Espírito Santo. As decisões passam por ela.