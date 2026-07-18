Argentino que imitou macaco para homem negro tem prisão decretada na BA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor argentino que imitou gestos de macaco para um homem negro na Bahia teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça.

O argentino Sebastian Fernando Ayala vai responder por injúria racial. A prisão preventiva foi decretada pelo juiz Marcelo Largrota, do TJBA (Tribunal de Justiça da Bahia) após pedido da Delegacia Territorial da Polícia Civil de Cairu, onde ocorreu o ato.

O torcedor foi flagrado imitando um macaco após o jogo da seleção argentina. O caso aconteceu na noite da última terça-feira em um restaurante em Morro de São Paulo, no município de Cairu.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor argentino imitando um macaco na frente um homem negro em Morro de São Paulo, destino turístico no Sul da Bahia Reprodução/ redes sociais

Os gestos racistas foram flagrados em vídeos. Testemunhas também presenciaram a ocorrência e divulgaram vídeos nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, o argentino de 38 anos fugiu do país. A polícia descobriu que, na manhã seguinte ao caso, ele pegou um avião em Salvador com destino ao Rio de Janeiro, de onde pegou outro voo com destino à capital da Argentina.

Para a polícia, a fuga do país foi um fator crucial para a decretação de sua prisão. Agora, a investigação vai solicitar cooperação internacional da Polícia Federal para chegar ao homem.