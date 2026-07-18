Argentino que imitou macaco para homem negro tem prisão decretada na BA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor argentino que imitou gestos de macaco para um homem negro na Bahia teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça.
O argentino Sebastian Fernando Ayala vai responder por injúria racial. A prisão preventiva foi decretada pelo juiz Marcelo Largrota, do TJBA (Tribunal de Justiça da Bahia) após pedido da Delegacia Territorial da Polícia Civil de Cairu, onde ocorreu o ato.
O torcedor foi flagrado imitando um macaco após o jogo da seleção argentina. O caso aconteceu na noite da última terça-feira em um restaurante em Morro de São Paulo, no município de Cairu.
Os gestos racistas foram flagrados em vídeos. Testemunhas também presenciaram a ocorrência e divulgaram vídeos nas redes sociais.
Após a repercussão do caso, o argentino de 38 anos fugiu do país. A polícia descobriu que, na manhã seguinte ao caso, ele pegou um avião em Salvador com destino ao Rio de Janeiro, de onde pegou outro voo com destino à capital da Argentina.
Para a polícia, a fuga do país foi um fator crucial para a decretação de sua prisão. Agora, a investigação vai solicitar cooperação internacional da Polícia Federal para chegar ao homem.
"Na decisão, o Poder Judiciário destacou os elementos reunidos durante a investigação, que demonstram a materialidade do crime e os indícios de autoria, além da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da evasão do investigado do território nacional", disse a Polícia Civil da Bahia, em nota.