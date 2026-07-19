Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro

A aliança entre o PL e o Republicanos foi fechada e lacrada na manhã de sábado (18), com a presença de Lorenzo Pazolini no encontro estadual do PL estrelado por Flávio Bolsonaro em Vitória e com as declarações públicas de apoio mútuo entre o ex-prefeito de Vitória e o filho 01 de Jair Bolsonaro.





Pazolini apoiará Flávio à Presidência da República e garantiu à coluna que não será um apoio protocolar: disse que “com certeza” fará campanha para ele. Em troca, Flávio passa a apoiar Pazolini para governador.





No Espírito Santo, as duas partes queriam, precisavam e têm muito a ganhar com essa união de forças (embora a parceria com o partido bolsonarista também traga embutidos alguns riscos e possa ocultar algumas armadilhas lá na frente, no decorrer da campanha).





Para o próprio Pazolini, os ganhos políticos são muitos. Desde que começou essa construção (logo após as eleições municipais de 2024, quando o foco dos políticos e dirigentes se voltou para as eleições estaduais seguintes), o Republicanos, representado por Erick Musso, sempre priorizou a meta de ter o PL no palanque liderado por Pazolini. Sempre. Agora, essa meta é atingida.





Em primeiro lugar, garantindo o PL em sua coligação, Pazolini elimina o risco de ter de competir com um candidato do próprio PL, o que poderia arruinar seus planos de se apresentar como o principal candidato da direita capixaba. Evita uma fragmentação das forças posicionadas da direita para a extrema-direita bolsonarista, bem como dos votos dos eleitores mais identificados com esse campo – numerosos no Espírito Santo.





Desde meados do ano passado, não foram poucas as vezes em que o próprio Magno Malta ameaçou lançar candidatura do PL ao Palácio Anchieta. Chegou a apresentar a si mesmo para a missão, em entrevista dada a este colunista em 2025, caso concluísse que não havia nenhum candidato verdadeiramente comprometido com a agenda bolsonarista – ou, como o senador prefere, com os “valores da direita”.





Com mais quatro anos de mandato pela frente no Senado e sem precisar renunciar, Magno não teria muito a perder...





Tudo pode nunca ter passado de um grande blefe do senador, só para pressionar Pazolini a aceitar seus termos, deixando o acordo com o Republicanos do jeito que ele gostaria, ou o mais próximo possível do desenho ideal para ele? É bem provável que sim.





Para alguns players do próprio PL, Magno nunca quis de fato ser candidato a governador. “Tinha medo de ganhar”, chega a troçar um deles.





Nessa (remota) hipótese de vitória, o senador talvez nem soubesse o que fazer no Palácio Anchieta... Está realizado no Senado, Casa habitada por ele há 20 anos, tem mais quatro de mandato garantidos e deseja prosseguir por mais tempo – de preferência, com a filha Maguinha ao seu lado, conforme ele tanto idealiza. É lá em Brasília que estão suas batalhas e moinhos.





Por outro lado, se Pazolini não cedesse a seus “pedidos” – apoio incondicional a Maguinha para o Senado, apoio declarado a Flávio Bolsonaro, alinhamento do discurso e defesa de pautas bolsonaristas –, Magno seria mesmo capaz de lançar outro correligionário ao governo, só para erguer um palanque para Flávio no Espírito Santo e fazer, na campanha estadual, a defesa de Jair Bolsonaro. Era bem capaz. E essa hipótese representava um risco para Pazolini, agora inteiramente anulado.





Ao mesmo tempo, uma vez estabelecido como o candidato do PL e de Flávio, apoiado não só pelo partido dos Bolsonaro como pessoalmente pelo 01, Pazolini naturalmente tende a atrair, por gravidade, os votos daqueles eleitores mais ideologicamente identificados com a cartilha bolsonarista e mais apaixonados pela figura do ex-presidente.





Simplificando: passa a ser o candidato natural do eleitor de Bolsonaro que só vota em candidatos do Bolsonaro. No Espírito Santo, não são poucos.