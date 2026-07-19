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Coluna Leonel Ximenes

Férias de julho provocam um recorde nos cartórios do ES

Documento, que pode ser emitido totalmente pela internet em poucos minutos, cresceu 20%

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

19 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Disponível em formato eletrônico, a Autorização Eletrônica de Viagem é exigida para menores de 16 anos
Disponível em formato eletrônico, a Autorização Eletrônica de Viagem é exigida para menores de 16 anos Divulgação Sinoreg/ES, gerada por IA

Com a chegada das férias escolares de julho, os Cartórios de Notas do Espírito Santo registraram um recorde na emissão da Autorização Eletrônica de Viagem (AEV), documento exigido em diversas situações para o deslocamento de crianças e adolescentes menores de 16 anos.


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Levantamento do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) mostra que 60 autorizações digitais foram emitidas em junho de 2026 no Estado, maior volume já registrado para o mês desde a implantação do serviço eletrônico, em 2021.


O resultado representa um crescimento de 20% em relação a junho de 2025, quando foram emitidas 50 autorizações. No acumulado do ano, já são 321 solicitações em todo o estado, contra 235 em 2025, aumento de 36%. 

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Os números evidenciam uma trajetória contínua de crescimento. Em junho de 2021, quando a plataforma ainda iniciava suas operações, não foram emitidas AEVs no Estado. O total passou para 3 em junho de 2022, alcançou 24 em 2023, chegou a 22 em 2024, subiu para 50 em 2025 e atingiu o recorde histórico de 60 emissões em junho deste ano.

TUDO PELA INTERNET

Disponível em formato eletrônico desde 2021, a Autorização Eletrônica de Viagem é exigida para menores de 16 anos que viajam desacompanhados ou acompanhados por apenas um dos pais, por parentes ou por responsáveis, conforme previsto na legislação brasileira.


 A solicitação pode ser realizada integralmente pela internet, por meio de videoconferência com um tabelião, utilizando a plataforma nacional unificada e-Notariado, que integra todos os Cartórios de Notas do país.


Após a emissão, o documento pode ser disponibilizado em formato digital, com QR Code, permitindo sua apresentação diretamente pelo celular nos balcões das companhias aéreas ou nos postos de fiscalização. A versão eletrônica reduz o risco de extravio e possibilita, inclusive, o cancelamento remoto da autorização, caso necessário.


A autorização também continua disponível em formato físico, podendo ser emitida presencialmente em qualquer Cartório de Notas, mediante reconhecimento de firma dos responsáveis em formulário próprio.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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