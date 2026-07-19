Férias de julho provocam um recorde nos cartórios do ES

Com a chegada das férias escolares de julho, os Cartórios de Notas do Espírito Santo registraram um recorde na emissão da Autorização Eletrônica de Viagem (AEV), documento exigido em diversas situações para o deslocamento de crianças e adolescentes menores de 16 anos.





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Levantamento do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) mostra que 60 autorizações digitais foram emitidas em junho de 2026 no Estado, maior volume já registrado para o mês desde a implantação do serviço eletrônico, em 2021.





O resultado representa um crescimento de 20% em relação a junho de 2025, quando foram emitidas 50 autorizações. No acumulado do ano, já são 321 solicitações em todo o estado, contra 235 em 2025, aumento de 36%.