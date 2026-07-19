Acidente entre três carros deixa quatro pessoas feridas na BR 101, em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros no km 37 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 19h50 de sábado (18), e a pista ficou totalmente interditada até as 21h20, quando foi liberada.
De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, três vítimas tiveram ferimentos leves e uma foi socorrida no local em estado médio de gravidade. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.
Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, ambulância e guincho), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).