A infraestrutura invisível que sustenta a democracia

Quando ouvimos a palavra "infraestrutura", a mente humana é quase automaticamente programada para projetar imagens de concreto e aço: rodovias duplicadas, pontes imponentes, complexos hospitalares, redes de fibra óptica e servidores de última geração.
Há, no entanto, uma infraestrutura que antecede a todas essas, absolutamente invisível aos olhos frios das planilhas econômicas, mas sem a qual nenhuma sociedade sequer existiria. Essa infraestrutura é o cuidado.
Antes que a economia pudesse girar, antes que o primeiro tijolo do desenvolvimento fosse assentado, alguém precisou alimentar uma criança. Alguém teve que passar a noite em claro velando por uma pessoa doente, amparar os passos vacilantes de um idoso ou oferecer o ombro para acolher alguém em profundo sofrimento. O cuidado é a base fundamental da vida. Sem ele, o tecido social simplesmente se desfaz.
É nesse cenário que a importância do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) se agiganta. O SUAS é o arcabouço institucional que transforma o ato de cuidar, historicamente relegado ao ambiente doméstico e invisibilizado como "obrigação natural" das mulheres, em uma robusta rede de relações, políticas públicas, equipamentos e profissionais qualificados.
Essa estrutura viva se materializa no cotidiano. O CRAS aberto, mais do que uma porta de entrada para benefícios, é um ponto de acolhimento e escuta no coração das comunidades. O acompanhamento familiar é a presença técnica que fortalece vínculos e impede a ruptura de lares vulnerabilizados.
A visita domiciliar, que passa a ser braço do Estado que chega aonde ninguém mais vai, muitas vezes agindo a tempo de impedir uma tragédia ou um suicídio. A escuta qualificada se consubstancia no olhar atento e na palavra certa que conseguem detectar e romper ciclos silenciosos de violência doméstica.
A articulação de rede se transforma na retaguarda invisível, mas firme, que garante o sustento e a dignidade de tantas mães solo.
Estamos falando mais do que prestação de serviços ou distribuição de benefícios. Estamos falando de estruturas fundamentais que sustentam a vida humana e garantem a dignidade prevista na nossa Constituição.
A grande ironia da infraestrutura do cuidado é que suas vigas de sustentação não são feitas de cimento, mas de elementos intangíveis. Ela é construída por tempo, presença, vínculos, confiança, responsabilidade pública e trabalho coletivo.
Infelizmente, a lógica tecnocrata muitas vezes falha em compreender essa dinâmica. O tempo gasto por uma assistente social para acalmar uma mãe em desespero não cabe em uma métrica de eficiência de planilha eletrônica.
A confiança que um psicólogo constrói com um jovem em situação de rua não pode ser quantificada em um gráfico de barras. E é exatamente tudo isso, o que não aparece nos relatórios financeiros, que faz a proteção social, de fato, existir e pulsar.
Reconhecer o cuidado como infraestrutura exige uma mudança profunda de paradigma. Cuidar é, antes de tudo, uma decisão política. Significa escolher onde o orçamento público deve ser investido e quais vidas merecem ser priorizadas.
Quando o Estado se omite e negligencia essa rede, o peso do cuidado não desaparece, ele é privatizado e esmaga os ombros dos mais vulneráveis, aprofundando a desigualdade de gênero e de classe. Por outro lado, quando o SUAS é fortalecido, a sociedade inteira se eleva.
Portanto, o cuidado não é um ato de caridade isolado ou um mero puxadinho da economia. O cuidado é a infraestrutura da própria democracia. Afinal, uma linha democrática só se mantém de pé se todos os cidadãos tiverem a garantia de que, nos momentos de maior fragilidade da vida, haverá uma rede pública pronta para sustentá-los.