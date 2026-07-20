A infraestrutura invisível que sustenta a democracia

A grande ironia da infraestrutura do cuidado é que suas vigas de sustentação não são feitas de cimento, mas de elementos intangíveis. Ela é construída por tempo, presença, vínculos, confiança, responsabilidade pública e trabalho coletivo.





Infelizmente, a lógica tecnocrata muitas vezes falha em compreender essa dinâmica. O tempo gasto por uma assistente social para acalmar uma mãe em desespero não cabe em uma métrica de eficiência de planilha eletrônica.

A confiança que um psicólogo constrói com um jovem em situação de rua não pode ser quantificada em um gráfico de barras. E é exatamente tudo isso, o que não aparece nos relatórios financeiros, que faz a proteção social, de fato, existir e pulsar.





Reconhecer o cuidado como infraestrutura exige uma mudança profunda de paradigma. Cuidar é, antes de tudo, uma decisão política. Significa escolher onde o orçamento público deve ser investido e quais vidas merecem ser priorizadas.





Quando o Estado se omite e negligencia essa rede, o peso do cuidado não desaparece, ele é privatizado e esmaga os ombros dos mais vulneráveis, aprofundando a desigualdade de gênero e de classe. Por outro lado, quando o SUAS é fortalecido, a sociedade inteira se eleva.





Portanto, o cuidado não é um ato de caridade isolado ou um mero puxadinho da economia. O cuidado é a infraestrutura da própria democracia. Afinal, uma linha democrática só se mantém de pé se todos os cidadãos tiverem a garantia de que, nos momentos de maior fragilidade da vida, haverá uma rede pública pronta para sustentá-los.



