Será que existem mesmo um "feminismo de esquerda" e um "feminismo de direita"?

Os últimos episódios envolvendo Michelle Bolsonaro, que transitam entre a espetacularização de sua figura pública e as nuances de sua atuação nos bastidores do poder, acenderam um debate que ultrapassa as fronteiras da polarização partidária.





Eles nos empurram para uma reflexão profunda, desconfortável e urgente sobre o que os movimentos feministas e os feminismos nos ensinam na luta cotidiana contra o machismo, a heteronormatividade e o controle dos corpos femininos. O cenário atual esfrega na cara da sociedade o quão estrutural é a sua misoginia.





Diante disso, emerge a inevitável provocação: será que existem, de fato, um "feminismo de esquerda" e um "feminismo de direita"?





À primeira vista, a tentativa de segmentar o feminismo sob réguas ideológicas atende mais a interesses de palanque do que à realidade das ruas. Enquanto setores à esquerda historicamente pautaram a emancipação feminina ligada à justiça social e à quebra de estruturas capitalistas, setores à direita tentam moldar um chamado "feminismo liberal" ou "cristão", focado no empreendedorismo e no fortalecimento da mulher dentro de papéis tradicionais ou institucionais.





No entanto, quando descemos ao rés do chão da sobrevivência feminina, essa divisão se esfarela. E é nesse momento que não podemos viver na ilusão das cores políticas diante da violência.