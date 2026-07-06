O sexto sentido da natureza: animais podem nos avisar antes dos desastres?

Vibrações sutis no solo, pequenas ondas sísmicas, alterações químicas na água subterrânea, mudanças eletromagnéticas, sons de baixa frequência, variações de pressão atmosférica e até pequenos tremores anteriores ao evento principal podem ser captados por algumas espécies com muito mais sensibilidade do que nós.





Mas é fundamental separar encantamento de comprovação científica. A ciência ainda não afirma que os animais sejam capazes de prever terremotos de forma precisa, indicando data, local e intensidade.





O que existe é um conjunto de relatos, observações e estudos que mostram comportamentos incomuns antes de alguns eventos naturais. Esses registros são importantes, mas precisam ser analisados com cautela.





Um dos relatos mais antigos vem da Grécia antiga. No ano de 373 a.C., antes de um terremoto destruir a cidade de Helice, há registros históricos de que ratos, cobras, doninhas e centopeias teriam abandonado a região dias antes do desastre. É um exemplo clássico, citado até hoje quando se discute a possibilidade de os animais perceberem alterações ambientais anteriores a terremotos.





Na China, um dos casos mais conhecidos ocorreu em Haicheng, em 1975. Antes de um forte terremoto, foram relatados comportamentos incomuns em animais, incluindo serpentes saindo de seus esconderijos em pleno inverno.





Esse episódio costuma ser lembrado porque a cidade passou por evacuações antes do terremoto, o que reduziu o número de vítimas. No entanto, especialistas destacam que a decisão também envolveu outros sinais geológicos e uma sequência de tremores menores, não apenas o comportamento animal.





Outro exemplo bastante citado ocorreu na Itália, no terremoto de L’Aquila, em 2009. Pesquisadores observaram que sapos-comuns abandonaram uma área de reprodução a dezenas de quilômetros do epicentro alguns dias antes do tremor principal.





O comportamento chamou atenção porque os animais deixaram o local em pleno período reprodutivo e só retornaram depois dos abalos mais significativos. O episódio não prova previsão, mas mostra que algumas espécies podem responder a alterações ambientais anteriores ao evento.





Nos Estados Unidos, durante o terremoto da Virgínia, em 2011, funcionários do Zoológico Nacional Smithsonian, em Washington, relataram comportamentos curiosos. Alguns primatas subiram para estruturas mais altas segundos antes do tremor, lêmures emitiram chamados de alarme antes do abalo ser sentido e flamingos se agruparam pouco antes da movimentação.





Nem todos os animais reagiram da mesma forma, o que reforça a complexidade do tema: pode haver sensibilidade em algumas espécies, mas não um “alarme natural” universal.





Há também relatos associados a tsunamis. No tsunami do Oceano Índico, em 2004, surgiram histórias de elefantes, aves e outros animais se afastando de áreas costeiras antes da chegada das ondas.