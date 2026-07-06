Brasil na encruzilhada entre China e Estados Unidos

A rivalidade estratégica entre China e Estados Unidos deixou de ser um debate teórico para se tornar o eixo central da política internacional contemporânea. Dois autores estrangeiros nos ajudam a pensar os desafios presentes.





Segundo Kishore Mahbubani, trata‑se de uma competição que moldará o século XXI e exigirá dos demais países uma capacidade rara de leitura estratégica.





Graham Allison, por sua vez, nos alertou para a “armadilha de Tucídides”, na qual a ascensão de uma nova potência tende a gerar temor na potência dominante, aumentando o risco de um conflito. O Brasil está profundamente exposto aos seus efeitos econômicos, tecnológicos e geopolíticos.



