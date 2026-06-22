Um alerta clássico sobre a democracia que ainda nos alcança

Stone mostra que essa postura, embora filosófica, tinha consequências políticas concretas. Ao deslegitimar a participação popular, Sócrates se aproximava, ainda que involuntariamente, de figuras abertamente antidemocráticas. Em uma Atenas traumatizada por golpes oligárquicos e questões militares, essa associação não era apenas um detalhe.





Há um ponto que, apesar da distância temporal, merece ser trazido ao centro do debate contemporâneo. A democracia não se sustenta apenas na vontade popular; ela depende de instituições capazes de conter, organizar e filtrar as paixões e opiniões coletivas. Sem instituições sólidas, a democracia se torna refém das paixões e opiniões.





O julgamento de Sócrates expõe os limites de uma democracia sem instituições capazes de proteger direitos, garantir estabilidade e impedir que a maioria, movida por medo ou ressentimentos, cometa injustiças. Atenas não tinha instituições fortes, independentes e respeitadas, capazes de transformar a energia da participação popular em decisões estáveis, justas e duradouras.





Em tempos de desinformação, polarização e ataques às instituições, a desconfiança de Sócrates em relação às paixões políticas ganha um caráter menos elitista e mais preventivo. A democracia continua vulnerável ao ruído, às certezas improvisadas, às verdades fabricadas e aos interesses oligárquicos.





A inquietação de Sócrates permanece relevante, afinal, a democracia não é apenas o governo da maioria. Trata-se do governo da maioria dentro de regras, com limites, garantias individuais e salvaguardas coletivas.





As lições do conflito histórico entre Sócrates e Atenas não pertencem somente ao passado. Esse tipo de conflito emerge quando as instituições são enfraquecidas, quando a política se deixa capturar por impulsos imediatos e oligarquias ineptas, quando confundimos opinião com conhecimento e paixão com justiça.