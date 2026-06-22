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Marco Bravo

Veículos elétricos e híbridos: avanço ambiental, mas e as baterias?

Não basta reduzir emissões durante o uso. É necessário garantir que a bateria tenha origem responsável, vida útil prolongada, possibilidade de reaproveitamento e reciclagem adequada

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 04:30

Públicado em 

22 jun 2026 às 04:30
Marco Bravo

Colunista

Marco Bravo

A expansão dos veículos elétricos e híbridos representa uma das mudanças mais importantes da mobilidade contemporânea. Em um cenário de mudanças climáticas, poluição urbana e busca por alternativas aos combustíveis fósseis, esses veículos surgem como uma resposta tecnológica relevante para reduzir emissões, melhorar a eficiência energética e modernizar o transporte.

Os veículos elétricos têm como principal vantagem a ausência de emissão direta de poluentes pelo escapamento. Isso contribui para melhorar a qualidade do ar nas cidades, reduzir ruídos e diminuir a dependência de gasolina e diesel. 

Já os veículos híbridos funcionam como uma tecnologia de transição, combinando motor a combustão e motor elétrico, o que reduz o consumo de combustível e amplia a autonomia, especialmente em países onde a infraestrutura de recarga ainda está em expansão.

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Outro ponto positivo é a eficiência energética. Motores elétricos aproveitam melhor a energia disponível, exigem menor manutenção e contam com sistemas como a frenagem regenerativa, que reaproveita parte da energia durante a desaceleração. Além disso, a mobilidade elétrica estimula novos mercados, como infraestrutura de recarga, energia renovável, softwares automotivos, reciclagem e economia circular.

O mercado mundial de veículos eletrificados está em forte crescimento. China, Europa e Estados Unidos lideram essa transformação, com destaque para a China, que se tornou referência na produção, venda e exportação de veículos elétricos. 

A Europa avança com metas climáticas, incentivos e regras ambientais mais rigorosas. No Brasil, o mercado também cresce, principalmente com os híbridos e híbridos plug-in, que ainda se adaptam melhor à realidade nacional pela autonomia e menor dependência imediata de pontos de recarga.

Apesar dos avanços, a mobilidade elétrica não pode ser vista como solução ambiental automática. O grande desafio está nas baterias. Elas concentram materiais estratégicos, como lítio, níquel, cobalto, manganês, cobre, alumínio e grafite. Esses elementos têm valor econômico, mas sua extração e descarte inadequado podem gerar impactos ambientais, sociais e sanitários.

Por isso, a reciclagem das baterias é essencial. O processo começa com a logística reversa, ou seja, o retorno da bateria usada para fabricantes, importadores, concessionárias, oficinas autorizadas ou empresas especializadas. 

Depois, é feita uma avaliação técnica: algumas baterias ainda podem ter uma “segunda vida”, sendo reaproveitadas em sistemas estacionários de armazenamento de energia, como apoio à energia solar ou sistemas de backup.
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio Reprodução
Quando não há mais possibilidade de reaproveitamento, as baterias seguem para reciclagem. Nesse processo, são desmontadas com segurança, trituradas de forma controlada e passam por etapas de separação e recuperação de materiais. 

Tecnologias como hidrometalurgia e pirometalurgia permitem recuperar metais importantes, reinserindo-os na cadeia produtiva e reduzindo a necessidade de nova mineração.

No Brasil, a base legal está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010, que estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e prevê a logística reversa para pilhas e baterias. 

A Resolução CONAMA nº 401/2008 também trata do gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias. No entanto, ainda há necessidade de uma legislação mais específica para baterias de veículos elétricos e híbridos, especialmente as de íon-lítio.

Na Europa, o tema está mais avançado. O Regulamento Europeu de Baterias estabelece regras para todo o ciclo de vida do produto, incluindo fabricação, rastreabilidade, conteúdo reciclado, coleta, reaproveitamento e reciclagem. Um dos instrumentos mais importantes é o chamado “passaporte da bateria”, que permite acompanhar sua origem, composição, desempenho e destinação final.

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A China também se destaca. Como maior mercado mundial de veículos elétricos, o país desenvolveu políticas de rastreabilidade, responsabilidade dos fabricantes e reciclagem industrial. 

A reciclagem, nesse caso, não é apenas uma pauta ambiental, mas também estratégica, pois permite recuperar minerais críticos e reduzir a dependência de novas extrações.

Portanto, os veículos elétricos e híbridos são fundamentais para a transição energética, mas precisam estar inseridos em uma lógica de economia circular. Não basta reduzir emissões durante o uso. É necessário garantir que a bateria tenha origem responsável, vida útil prolongada, possibilidade de reaproveitamento e reciclagem adequada.

O futuro da mobilidade será verdadeiramente sustentável quando unir inovação tecnológica, energia limpa, legislação eficiente, responsabilidade dos fabricantes e consciência do consumidor.

A revolução dos veículos elétricos já começou. Agora, o desafio é garantir que ela seja limpa do começo ao fim.

Leituras indicadas:

1. Política Nacional de Resíduos Sólidos — Lei nº 12.305/2010

Base brasileira sobre responsabilidade compartilhada e logística reversa.

2. Resolução CONAMA nº 401/2008

Referência sobre gerenciamento ambiental de pilhas e baterias.

3. Global EV Outlook — International Energy Agency

Relatório sobre o avanço mundial dos veículos elétricos.

4. Regulamento Europeu de Baterias — UE 2023/1542

Referência internacional sobre rastreabilidade, reciclagem e ciclo de vida das baterias.

5. The Rare Metals War — Guillaume Pitron

Livro sobre os impactos ambientais e geopolíticos dos metais usados na economia verde.

6. Cradle to Cradle — William McDonough e Michael Braungart

Obra essencial sobre economia circular e reaproveitamento de materiais.


Marco Bravo

Biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória

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