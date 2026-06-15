O crescimento das elétricas: maior shopping do ES amplia espaço para bikes

As bikes normais e elétricas vão ganhar mais espaço no Shopping Vitória a partir do dia 30 de junho. Um novo estacionamento será inaugurado com mais 100 vagas, duplicando a capacidade atual do empreendimento.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





Com investimento de R$ 200 mil, o novo espaço, que é vigiado por um segurança, fica próximo ao atual, na entrada principal do Shopping Vitória, de frente para a Avenida Américo Buaiz.





A demanda pelo estacionamento de bicicletas é crescente, segundo a direção do centro comercial. Diariamente, circulam pelo shopping cerca de 300 bikes.





“Um de nossos pilares é fazer projetos que ajudem a melhorar a mobilidade urbana e, consequentemente, a redução dos efeitos de gases estufa. O novo espaço é um incentivo para que nossos clientes e colaboradores venham de bicicleta ou bike elétrica”, afirma Cícero Nobre, gerente de Operações e Manutenção do Shopping Vitória.