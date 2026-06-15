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Coluna Leonel Ximenes

O crescimento das elétricas: maior shopping do ES amplia espaço para bikes

Novo estacionamento ficará próximo ao atual, ao lado da entrada principal

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 14:30

Públicado em 

15 jun 2026 às 14:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Perspectiva de como ficará o espaço das bikes, que será inaugurado em 30 de junho
Perspectiva de como ficará o novo espaço das bikes, que será inaugurado em 30 de junho Divulgação

As bikes normais e elétricas vão ganhar mais espaço no Shopping Vitória a partir do dia 30 de junho. Um novo estacionamento será inaugurado com mais 100 vagas, duplicando a capacidade atual do empreendimento. 


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Com investimento de R$ 200 mil, o novo espaço, que é vigiado por um segurança, fica próximo ao atual, na entrada principal do Shopping Vitória, de frente para a Avenida Américo Buaiz. 


A demanda pelo estacionamento de bicicletas é crescente, segundo a direção do centro comercial. Diariamente, circulam pelo shopping cerca de 300 bikes.  


“Um de nossos pilares é fazer projetos que ajudem a melhorar a mobilidade urbana e, consequentemente, a redução dos efeitos de gases estufa. O novo espaço é um incentivo para que nossos clientes e colaboradores venham de bicicleta ou bike elétrica”, afirma Cícero Nobre, gerente de Operações e Manutenção do Shopping Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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