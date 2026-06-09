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Coluna Leonel Ximenes

Governo sanciona hoje lei de recarga de carro elétrico em condomínios no ES

A nova legislação garante ao condômino o direito de instalar carregadores em vagas privativas, mas normas técnicas e de segurança devem ser respeitadas

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

09 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio Reprodução

O governador Ricardo Ferraço (MDB) sanciona nesta terça-feira (9), às 17h30, no Palácio Anchieta, o Projeto de Lei 342/2026, que garante aos moradores de condomínios residenciais e comerciais do Espírito Santo o direito de instalar carregadores individuais para veículos elétricos, como carros e bicicletas.


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O projeto inicial (PL 574/2025), de iniciativa do deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), chegou a ser vetado pelo governo, após ser aprovado pela Assembleia Legislativa, mas, após intensas negociações, o Executivo enviou um novo PL, aprovado pelos parlamentares no último dia 2 e agora transformado em lei.


O QUE DIZ A NOVA LEI

A nova lei garante ao condômino o direito de instalar carregadores em vagas privativas, desde que sejam respeitadas as normas técnicas e de segurança, a capacidade elétrica da edificação e as exigências da concessionária de energia. O texto também impede que condomínios façam proibições sem justificativa técnica fundamentada.


Segundo Gandini, que é presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, a medida ajuda a resolver um problema enfrentado por muitos moradores de cidades verticalizadas, como Vitória e Vila Velha, onde proprietários de veículos elétricos frequentemente encontram dificuldades para realizar a recarga em casa.

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“Muitas pessoas adquiriram o carro elétrico, mas não têm onde recarregar. Boa parte das nossas cidades é verticalizada. Essa proposta cria a condição de ajudar aquelas pessoas que adquiriram o carro como forma de economia de combustível e sensibilidade com o meio ambiente”, destacou o parlamentar.


Para Gandini, além de beneficiar os consumidores, a nova legislação fortalece a estratégia de transição energética do Espírito Santo. Ele lembra que o Estado vive um momento importante para o setor, com a expectativa de receber uma montadora de veículos elétricos em Aracruz e ampliar sua participação nesse mercado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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