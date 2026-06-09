Governo sanciona hoje lei de recarga de carro elétrico em condomínios no ES

O governador Ricardo Ferraço (MDB) sanciona nesta terça-feira (9), às 17h30, no Palácio Anchieta, o Projeto de Lei 342/2026, que garante aos moradores de condomínios residenciais e comerciais do Espírito Santo o direito de instalar carregadores individuais para veículos elétricos, como carros e bicicletas.
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O projeto inicial (PL 574/2025), de iniciativa do deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), chegou a ser vetado pelo governo, após ser aprovado pela Assembleia Legislativa, mas, após intensas negociações, o Executivo enviou um novo PL, aprovado pelos parlamentares no último dia 2 e agora transformado em lei.
O QUE DIZ A NOVA LEI
A nova lei garante ao condômino o direito de instalar carregadores em vagas privativas, desde que sejam respeitadas as normas técnicas e de segurança, a capacidade elétrica da edificação e as exigências da concessionária de energia. O texto também impede que condomínios façam proibições sem justificativa técnica fundamentada.
Segundo Gandini, que é presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, a medida ajuda a resolver um problema enfrentado por muitos moradores de cidades verticalizadas, como Vitória e Vila Velha, onde proprietários de veículos elétricos frequentemente encontram dificuldades para realizar a recarga em casa.
“Muitas pessoas adquiriram o carro elétrico, mas não têm onde recarregar. Boa parte das nossas cidades é verticalizada. Essa proposta cria a condição de ajudar aquelas pessoas que adquiriram o carro como forma de economia de combustível e sensibilidade com o meio ambiente”, destacou o parlamentar.
Para Gandini, além de beneficiar os consumidores, a nova legislação fortalece a estratégia de transição energética do Espírito Santo. Ele lembra que o Estado vive um momento importante para o setor, com a expectativa de receber uma montadora de veículos elétricos em Aracruz e ampliar sua participação nesse mercado.
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