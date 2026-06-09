Governo sanciona hoje lei de recarga de carro elétrico em condomínios no ES

O governador Ricardo Ferraço (MDB) sanciona nesta terça-feira (9), às 17h30, no Palácio Anchieta, o Projeto de Lei 342/2026, que garante aos moradores de condomínios residenciais e comerciais do Espírito Santo o direito de instalar carregadores individuais para veículos elétricos, como carros e bicicletas.





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O projeto inicial (PL 574/2025), de iniciativa do deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), chegou a ser vetado pelo governo, após ser aprovado pela Assembleia Legislativa, mas, após intensas negociações, o Executivo enviou um novo PL, aprovado pelos parlamentares no último dia 2 e agora transformado em lei.



