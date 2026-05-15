Governo do ES veta projeto de recarga de carros elétricos em condomínios

Conforme previsto na proposta, a vaga de garagem deve estar formalmente vinculada à unidade autônoma do proprietário. A instalação precisa seguir as normas técnicas de segurança e levar em consideração a infraestrutura elétrica do prédio para suportar a nova carga e tensão.





O consumo de energia deve ser medido e pago individualmente pelo titular da unidade. Todos os custos de instalação, manutenção, operação e eventuais reparos por danos causados ao condomínio são de responsabilidade exclusiva do proprietário.





Gandini apresentou como justificativa para o projeto os benefícios ambientais como resposta à crise climática, alinhando o Espírito Santo a políticas avançadas de sustentabilidade. Entre outros pontos, o deputado destaca a necessidade de acelerar a transição para uma matriz de transporte limpa e descarbonizada, combatendo diretamente uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa e poluentes nas cidades.





Uma emenda substitutiva trouxe, ainda, a previsão de que novos empreendimentos aprovados após a lei devem obrigatoriamente prever capacidade mínima de suporte elétrico para futuras instalações de recarga. Também criou um mecanismo de defesa contra abusos, estabelecendo que, em caso de recusa imotivada ou discriminatória do condomínio, o morador pode recorrer a órgãos públicos competentes.