O Estreito de Ormuz e o Brasil: o mundo não voltará ao que era antes

O fechamento do Estreito de Ormuz, descrito por Daniel Yergin como um divisor de águas, não é apenas mais um episódio da crônica de tensões no Oriente Médio. Trata-se do momento em que o sistema energético global revela a sua vulnerabilidade estrutural.





Em sua recente entrevista ao Valor Econômico, na edição digital de quatro de agosto, Yergin foi direto: “O mundo não voltará ao que era antes”. O Irã, ao assumir o controle efetivo de Ormuz, tornou-se um agente regulador do mercado de petróleo. Aproximadamente 20% do petróleo comercializado globalmente passa por ali.





Yergin lembrou que a geografia é destino. Países importadores correm para reforçar estoques, redesenhar rotas e rever as suas políticas de preços. O tema da segurança energética é questão de soberania nacional.