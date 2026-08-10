As 6 condições que o Irã impõe a Trump para reabrir o Estreito de Ormuz

2. Acabar de vez com a guerra e a agressão contra o Irã e seus aliados no Líbano, na Palestina, no Iêmen e no Iraque. O Irã insiste na cessação das ações militares não apenas contra o próprio Irã, mas também contra seus aliados e grupos parceiros no Líbano, Palestina, Iêmen e Iraque. O memorando de entendimento de junho mencionava "Todas as frentes, incluindo o Líbano" — o que especifica os outros países e, na prática, busca garantias de segurança regional mais amplas.