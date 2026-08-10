ES tem mais de 6.450 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (10)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.458 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (10). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas:1.431 sendo 344 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para analista de logística, motorista, atendente, promotor de vendas, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 828. Há oportunidades para ajudante de ajudante de carga e descarga, armador de ferros, atendente de padaria, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, operador de vendas, soldador, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 1.252. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, atendente central de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de logística, fiel de depósito, motorista de caminhão, repositor de mercadoria, técnico em manutenção de equipamentos de informática, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.303. Há oportunidades para açougueiro, atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, barman, montador de instrumento de óptica, pedreiro, técnico em atendimento e vendas, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 304. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de expedição, auxiliar de manutenção predial, balconista, eletricista, operador de carrinho, passadeira de peças confeccionadas, promotor de vendas, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 30. Há oportunidades para alinhador de autos, atendente de vendas, motorista de caminhão betoneira, operador de mini pá carregadeira, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 144. Há oportunidades para alinhador de direção, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, cobrador interno, operador de ponte rolante, polidor de pedra, repositor de mercadoria, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 68. Há oportunidades para açougueiro, agente de pátio, auxiliar de linha de produção, embalador, carregador e descarregador de caminhões, professor de línguas inglesas, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 178. Há oportunidades para ajudante no tratamento térmico, auxiliar de obras, cozinheira escolar, líder de andaimes, operador de tratamento térmico, pintor jatista, servente de obras, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 81. Há oportunidades para almoxarife, entregador, marceneiro, mecânico, operador de depósito, operador de máquina costal, servente de obras, técnico de enfermagem, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 212. Há oportunidades para agente funerário, analista de DP, auxiliar administrativo, assistente técnico, ajudante florestal, armador pleno, ceramista, consultor de vendas, copeiro, farmacêutico, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 136. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços de alimentação, coletor de resinas, ajudante de pátio, garçom, marteleiro, operador de prensa, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 33. Há oportunidades para ajudante de obras, borracheiro, empregado doméstico nos serviços gerais, motorista de caminhão-pipa, técnico de operações de telecomunicações, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 377. Há oportunidades para ajudante de eletricista, ajudante de motorista, ajudante de obras, almoxarife, carpinteiro, engenheiro eletricista, mecânico de bombas hidráulicas, motorista de caminhão, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
Leia Mais Sobre Oportunidades