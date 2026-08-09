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204 editais

Sedu, Marataízes e Samu: 25 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para policial militar, agente comunitário de saúde, professor, médico, cuidador, analista judiciário, contador, motorista, entre outras chances

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 16:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 ago 2026 às 16:06
Sedu tem dois processos seletivos abertos Carlos Alberto Silva

Mais de 200 editais de concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país, com postos para cargos efetivos e temporários. São mais de 25 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 27 mil.


As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outros.


A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital para a contratação temporária de cuidadores. Os candidatos precisam ter ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.791,54 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.388,72 para 40 horas. Os interessados podem se inscrever de 12 a 21 de agosto.

A pasta também está com processo seletivo simplificado aberto para a contratação de professores em designação temporária. Os ganhos variam de R$ 3.833,41 a R$ 7.064,01 para uma carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto.


A Prefeitura de Marataízes, no Sul do Estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo público que visa preencher 37 vagas de agente comunitário de saúde, cargo voltado a profissionais com ensino médio. O salário é de R$ 3.242,00, e o prazo para se inscrever vai até 27 de agosto.


A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), publicou edital para contratar médicos socorristas. A jornada é de 36 horas semanais, em regime de plantão de 12 horas, com remuneração de R$ 13.358,52, além de outros benefícios. O prazo de inscrição vai até as 23h59 do dia 16 de agosto de 2026.

Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que tem como objetivo selecionar profissionais de tecnologia da informação. São 30 vagas, com salário de até R$ 10.798,20.

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