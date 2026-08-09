Sedu, Marataízes e Samu: 25 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 200 editais de concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país, com postos para cargos efetivos e temporários. São mais de 25 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 27 mil.





As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outros.





A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital para a contratação temporária de cuidadores. Os candidatos precisam ter ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.791,54 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.388,72 para 40 horas. Os interessados podem se inscrever de 12 a 21 de agosto.