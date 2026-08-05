Seleções e concursos no ES têm vagas efetivas e temporárias e pagam até R$ 10 mil

PPelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.000 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 10 mil.

Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que tem como objetivo selecionar profissionais de tecnologia da informação temporários. O salário é de R$ 10.798,20, além de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para a seleção de professores habilitados, em caráter temporário. A remuneração mensal varia de R$ 3.833,41 a R$ 7.064,01, para uma carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto.