Seleções e concursos no ES têm vagas efetivas e temporárias e pagam até R$ 10 mil

PPelo menos 14 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 1.000 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem passar de R$ 10 mil.
Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que tem como objetivo selecionar profissionais de tecnologia da informação temporários. O salário é de R$ 10.798,20, além de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para a seleção de professores habilitados, em caráter temporário. A remuneração mensal varia de R$ 3.833,41 a R$ 7.064,01, para uma carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto.
A Prefeitura de Aracruz, no norte do Espírito Santo, também vai contratar professores em designação temporária por meio de processo seletivo. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. O prazo de inscrição vai até 10 de agosto.
A Prefeitura de Marataízes, no sul do estado, vai abrir processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. São 37 vagas, com salário de R$ 3.242,00. O prazo para se inscrever vai até 27 de agosto.
Entre os editais publicados, há chances para ocupar cargos efetivos. Um deles é o da Prefeitura de Itarana, na Região Central do estado. São 43 vagas para cargos de nível superior, com salário de até R$ 3.205,00. Os candidatos podem se inscrever até o dia 6 de agosto.
Os interessados em fazer parte da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) têm até o dia 10 de agosto para se inscrever. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.
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