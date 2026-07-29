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Tribunal de Justiça do ES contrata profissionais de TI com salário de até R$ 10,7 mil

Oferta é de 30 vagas para quem tem nível superior; também haverá , além da reserva de oportunidades pessoas com deficiência (PcD), negros e indígenas.

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 12:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jul 2026 às 12:33
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Carlos Alberto Silva

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) lançou edital de processo seletivo simplificado de profissionais de tecnologia da informação para exercerem atividades técnicas especializadas. O salário é de R$ 10.798,20, além de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. 


Para participar, é necessário ter nível superior na área. A oferta é de 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há ainda ações afirmativas para pessoas com deficiência (PcD), negros e indígenas.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 16 de agosto, no endereço eletrônico selecao.es.gov.br. Só será aceita uma inscrição por CPF, por área de atuação. 


O processo seletivo é composto das seguintes etapas: inscrição com entrega das documentações para comprovação das informações declaradas, publicação da classificação, divulgação do resultado da análise das documentações, pedido de reconsideração, publicação do resultado final e formalização de contrato. 

A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período uma única vez. Já o contrato de prestação de serviço será firmado pelo prazo máximo de 36 meses, prorrogável por igual período.


Para conferir o edital completo, clique aqui. 

Confira as vagas

  • Desenvolvedor Full Stack (8, sendo 5 para ampla concorrência, 1 para PcD e duas para negros)

  • Inteligência Artificial (4, sendo 3 para ampla concorrência e 1 para negro)

  • Business Inteligence (cadastro de reserva)

  • Infraestrutura de TI - Infraestrutura (2 para ampla concorrência)

  • Infraestrutura de TI - Redes de Computadores/Telecom (2 para ampla concorrência)

  • Infraestrutura de TI - Banco de Dados (cadastro de reserva)

  • Infraestrutura de TI - Segurança da Informação (4, sendo 3 para ampla concorrência e 1  para negro)

  • Atendimento ao Usuário (4, sendo 3 para ampla concorrência e 1 para negro)

  • Análise de Requisitos de TI (2 para ampla concorrência)

  • Analista de Negócios de TI (2 para ampla concorrência)

  • Analista de Governança de TI (2 para ampla concorrência)

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