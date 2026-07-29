Tribunal de Justiça do ES contrata profissionais de TI com salário de até R$ 10,7 mil

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) lançou edital de processo seletivo simplificado de profissionais de tecnologia da informação para exercerem atividades técnicas especializadas. O salário é de R$ 10.798,20, além de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.





Para participar, é necessário ter nível superior na área. A oferta é de 30 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há ainda ações afirmativas para pessoas com deficiência (PcD), negros e indígenas.