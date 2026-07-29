Ministério Público do ES libera locais de provas para mais de 25 mil candidatos

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) divulgou os locais de realização das provas objetivas e discursivas do concurso com 60 vagas para servidores. Ao todo, mais de 25 mil inscrições foram registradas no certame.
Os exames serão aplicados no dia 2 de agosto, em Vitória. Para agente técnico e agente especializado, os testes acontecem das 8 às 12h30, enquanto para os de agente de apoio, das 15h às 19h30.
Os candidatos devem consultar os locais das provas na página da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pelo concurso. O documento pode ser acessado mediante login com CPF e senha cadastrados na inscrição.
A recomendação é que o candidato chegue com 1h30 de antecedência do horário fixado para o início dos testes, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, de documento de identidade original e do comprovante de inscrição ou de pagamento da taxa. Os portões de acesso aos locais serão fechados 30 minutos antes do início dos exames.
Os candidatos terão que responder a 60 questões de múltipla escolha de conhecimentos básicos e específicos.
O concurso do MPES oferece 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. A remuneração chega a R$ 10.453.
Sobre a concorrência
O concurso do Ministério Público do Espírito Santo atraiu 25.587 participantes, o que representa, em média, 426 candidatos por vaga.
O cargo de agente de apoio - administrativo, com 20 vagas, é o mais concorrido, com 17.639 inscritos (881,95 candidatos por vaga). Confira a concorrência:
Agente de Apoio – Administrativa: 17.639 inscritos;
Agente Técnico – Administrador: 646 inscritos;
Agente Técnico – Antropólogo: 88 inscritos;
Agente Técnico – Arquiteto: 288 inscritos;
Agente Técnico – Assistente Social: 489 inscritos;
Agente Técnico – Atuarial: 10 inscritos;
Agente Técnico – Biólogo: 220 inscritos;
Agente Técnico – Contador: 386 inscritos;
Agente Técnico – Desenvolvedor: 181 inscritos;
Agente Técnico – DevOps: 34 inscritos;
Agente Técnico – Economista: 113 inscritos;
Agente Técnico – Enfermeiro: 484 inscritos;
Agente Técnico – Engenheiro Agrônomo: 94 inscritos;
Agente Técnico – Engenheiro Ambiental: 148 inscritos;
Agente Técnico – Engenheiro Civil: 253 inscritos;
Agente Técnico – Engenheiro de Produção: 136 inscritos;
Agente Técnico – Engenheiro de Segurança do Trabalho: 184 inscritos;
Agente Técnico – Engenheiro Mecânico: 123 inscritos;
Agente Técnico – Estatístico: 50 inscritos;
Agente Técnico – Fisioterapeuta: 290 inscritos;
Agente Técnico – Governança em TI: 105 inscritos;
Agente Técnico – Historiador: 235 inscritos;
Agente Técnico – Inovação: 81 inscritos;
Agente Técnico – Médico-Veterinário: 254 inscritos;
Agente Técnico – Nutricionista: 331 inscritos;
Agente Técnico – Operador de Infraestrutura: 44 inscritos;
Agente Técnico – Operador de Redes e Telecomunicações: 78 inscritos;
Agente Técnico – Pedagogo: 685 inscritos;
Agente Técnico – Psicólogo: 614 inscritos;
Agente Técnico – Qualidade e Testes de Software: 53 inscritos;
Agente Técnico – Suporte ao Usuário: 149 inscritos;
Agente Especializado – Analista de Experiência do Usuário (UX): 69 inscritos;
Agente Especializado – Analista de Infraestrutura: 92 inscritos;
Agente Especializado – Analista de Segurança da Informação: 119 inscritos;
Agente Especializado – Analista de Sistemas: 179 inscritos;
Agente Especializado – Cientista de Dados e Inteligência de Negócios: 128 inscritos;
Agente Especializado – Engenheiro de Dados: 61 inscritos;
Agente Especializado – Médico: 356 inscritos;
Agente Especializado – Médico do Trabalho: 35 inscritos; e
Agente Especializado – Médico Psiquiatra: 63 inscritos.
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