PSD, partido de Hartung, vive sinuca de bico no Espírito Santo

Na corrida pelo Senado, também seria difícil emplacar Meneguelli. Uma das vagas na chapa já é do ex-governador Renato Casagrande (PSB) e a outra está quase nas mãos da ex-senadora Rose de Freitas (MDB).





Ela, aliás, recebeu mais uma mensagem de apoio do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, para obter espaço para concorrer.





Casagrande , principal aliado do governador, e o próprio Ricardo, já disseram que o partido de Hartung é bem-vindo, mas não necessariamente a figura de Hartung.









A questão do PSD, porém, acabou por perder protagonismo e foi substituída pela disputa interna entre prefeitos — notadamente os de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), e de Barra de São Francisco , Enivaldo dos Anjos (PSB) — e dirigentes partidários da federação União Progressista.





Os prefeitos defendem que o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) seja o vice de Ricardo. A federação quer a vaga para si.









A eventual chegada do PSD, porém, apesar de admitida pela maioria dos aliados, teria o potencial de ampliar essas divergências.