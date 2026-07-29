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Letícia Gonçalves

PSD, partido de Hartung, vive sinuca de bico no Espírito Santo

Sigla adiou convenção para o último dia do prazo. Entenda os possíveis caminhos da legenda e por que a coluna avalia que o ex-governador dificilmente vai ser candidato

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 10:28

Públicado em 

29 jul 2026 às 10:28
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Lívia Vasconcelos, Paulo Hartung, Renzo Vasconcelos e Aridelmo Teixeira Divulgação/PSD
O PSD, partido do ex-governador Paulo Hartung, adiou a realização da convenção estadual do dia 2 para o dia 5, limite do prazo estipulado pela legislação eleitoral. A sigla corre contra o tempo.

Na disputa pelo governo do Espírito Santo, pode ficar no palanque do governador Ricardo Ferraço (MDB), no do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ou lançar candidatura própria, que seria a de Hartung.

Considero esta a opção menos provável. De qualquer forma, o partido está em uma sinuca de bico, sem saber onde e como se encaixar.

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À exceção da alternativa de se lançar sozinho na disputa, o destino do partido não depende apenas do PSD.

O presidente estadual da legenda, o prefeito de Colatina Renzo Vasconcelos, já afirmou que faz questão de que a sigla ocupe lugar numa chapa majoritária.

Isso quer dizer indicar o vice ou um dos candidatos ao Senado. O pré-candidato do PSD a senador é o deputado estadual Sérgio Meneguelli.

Para vice, Renzo já sugeriu a própria esposa, Lívia Vasconcelos, para compor com Pazolini. Não obteve sucesso. Principalmente após a chegada do PL do senador Magno Malta ao palanque do republicano. 

No palanque de Ricardo, seria mais complicado ainda. Os aliados do governador já estão em meio a uma briga fratricida, pressionando o emedebista a escolher um dos nomes já postos. 
O PSD aparecer com mais uma opção dificilmente iria ajudar.

Sem contar que Lívia Vasconcelos não atende ao perfil buscado por aliados de Ricardo: alguém que tenha votos na Grande Vitória, onde o governador mais precisa.

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Na corrida pelo Senado, também seria difícil emplacar Meneguelli. Uma das vagas na chapa já é do ex-governador Renato Casagrande (PSB) e a outra está quase nas mãos da ex-senadora Rose de Freitas (MDB).


Ela, aliás, recebeu mais uma mensagem de apoio do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, para obter espaço para concorrer.

Casagrande, principal aliado do governador, e o próprio Ricardo, já disseram que o partido de Hartung é bem-vindo, mas não necessariamente a figura de Hartung.

Os termos da conversa são tratar com "CNPJ e não com CPF", ou seja, com o partido enquanto instituição, não com seus membros mais proeminentes.

A questão do PSD, porém, acabou por perder protagonismo e foi substituída pela disputa interna entre prefeitos — notadamente os de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), e de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB) — e dirigentes partidários da federação União Progressista.

Os prefeitos defendem que o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) seja o vice de Ricardo. A federação quer a vaga para si.

Como Casagrande lembrou, em entrevista à coluna, é natural haver divergências em uma base aliada tão ampla.

A eventual chegada do PSD, porém, apesar de admitida pela maioria dos aliados, teria o potencial de ampliar essas divergências.

POR QUE É IMPROVÁVEL HARTUNG SER CANDIDATO

Como Renzo Vasconcelos já destacou mais de uma vez, nada impede que o PSD se lance sozinho na disputa. Com Hartung candidato ao governo e Meneguelli ao Senado, sem coligação, sem o apoio de mais ninguém.

Os dois são nomes competitivos e dariam trabalho aos adversários.

Mas disputariam com tempo limitado no horário eleitoral gratuito e sem candidatos a deputado estadual e federal que poderiam atuar como cabos eleitorais.

Ainda enfrentariam a máquina do governo do estado e a da Prefeitura de Vitória.
Pesquisa Quaest divulgada duas semanas atrás mostrou Hartung tecnicamente empatado em primeiro lugar com Ricardo e Pazolini.

Mas observe, leitor e leitora, que é empate, não uma vantagem insuperável.

É um resultado impressionante, claro, considerando que o ex-governador nem fez campanha, 
nem se disse pré-candidato e já largou na dianteira.

Hartung, entretanto, se iniciasse esse processo agora, além dos obstáculos já mencionados, encontraria um cenário em que a maioria das forças políticas já está posicionada ou com Ricardo ou com Pazolini.

O PSD, na prática, foi preterido pelo ex-prefeito de Vitória, que viu no PL um aliado mais valioso. 

O Partido Liberal tem mais tempo no horário eleitoral, mais dinheiro do fundo eleitoral e, principalmente, mais estrutura, mais filiados e potenciais cabos eleitorais no Espírito Santo.
O PL tem chapas completas de candidatos a deputado federal e a deputado estadual, ao contrário do PSD.

O partido de Renzo e Hartung é forte no cenário nacional, mas no estado tem um desempenho tímido. 

O ex-governador está em São Paulo, onde atua na iniciativa privada.

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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