Em meio a impasse, PSD adia decisão sobre candidaturas e apoios no ES

Em meio a indefinições sobre alianças e candidaturas para o governo do Espírito Santo e o Senado Federal, o PSD mudou a data da convenção do partido. Prevista inicialmente para o domingo (2), agora o encontro será realizado na quarta-feira (5), último dia do prazo legal para a realização do evento em que devem ser oficializados os nomes que vão participar das Eleições 2026.





Mas não se trata apenas de uma mera formalidade: a ideia é mesmo ganhar tempo para as negociações que vão selar os rumos da legenda na disputa deste ano.





"São decisões importantes a serem tomadas e o tempo será um aliado para pensar, dialogar e entender o melhor caminho para o PSD e para o Espírito Santo", ressalta Nilo Locatelli, secretário-geral do partido no Estado.





A sigla é presidida no Espírito Santo pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, e tem em seus quadros nomes como o do ex-governador Paulo Hartung, cuja participação na disputa ainda é uma incógnita, e o deputado estadual Sérgio Meneguelli, que planeja concorrer para uma vaga no Senado, mas vê suas pretensões em risco.