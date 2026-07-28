Multa de R$ 3,51 por faltar à votação é a mesma há 24 anos; entenda

Conforme a legislação eleitoral, a fixação da multa varia entre 3% e 10% do valor utilizado como base de cálculo. Inicialmente, como previsto no Código Eleitoral de 1965, esse valor correspondia ao salário mínimo.





A Constituição Federal de 1988, porém, vedou o uso do salário mínimo como indexador, tornando necessária a adoção de outro parâmetro. O valor do salário mínimo foi convertido em 33,02 UFIRs (Unidade Fiscal de Referência), base de cálculo que, no entanto, foi extinta em 2002.





A multa, então, como informou o TSE à reportagem, passou a ser calculada com base no último valor oficial da UFIR (R$ 1,0641), multiplicado por 33,02, o que corresponde a R$ 35,13, valor fixado na resolução de 2021 (nº 23.659) da Corte Eleitoral. Com base nele, o cálculo da multa fica da seguinte maneira:





3% de R$ 35,13: R$ 1,05

10% de R$ 35,13: R$ 3,51





Apesar de as normas eleitorais terem sofrido atualizações ao longo do tempo, o valor da multa permaneceu o mesmo. Atualmente, há um projeto de lei (PLP 112/2021), que prevê um novo Código Eleitoral em análise no Senado, que estabelece o aumento da cobrança para R$ 5, valor que segue abaixo da inflação acumulada no período.





A explicação pode estar no fato de que, segundo Gabriela Rollemberg, especialista em Direito Eleitoral, cientista política e fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a sanção não tem uma função estritamente arrecadatória. Ela é simbólica, pedagógica e atua na manutenção da integridade do sistema democrático brasileiro.





A cobrança, então, “embora tenha um valor financeiro modesto, atua como um lembrete institucional de que a participação política não é apenas um interesse individual, mas uma responsabilidade coletiva com o destino do país”.